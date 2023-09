Nous avons analysé mercredi les repêchages du Canadien de 2014 à 2018. Il reste seulement deux joueurs de quatrième trio, Michael Pezzetta et Jake Evans, des cuvées 2014, 2015, 2016 et 2017, et Jordan Harris, Jesse Ylönen et Kirby Dach, obtenu pour Alexander Romanov, de celle de 2018.

Ces cinq années seront donc très peu déterminantes dans la reconstruction du Canadien. On observe néanmoins un changement important dans la philosophie de l’équipe à compter de 2018, sous Marc Bergevin : une abondance de choix accumulés dans ce que le DG appelait dans son langage bien à lui un reset on the fly.

Ainsi, entre 2014 et 2017, le CH repêchera une seule fois avant le 25e rang, en 2016, avec le défenseur Mikhail Sergachev, 9e choix au total, malencontreusement échangé au Lightning de Tampa Bay.

L’organisation montréalaise repêchera seulement 24 fois lors de ces quatre cuvées, dont 11 fois parmi les premiers tours, pour une moyenne de six joueurs par année, et 2,75 joueurs parmi les trois premiers tours, dont cinq en 2017.

L’année 2018 marque un tournant avec onze choix, dont le troisième au total (Kotkaniemi), quatre parmi les deux premiers tours et six dans les six premiers tours.

Cette cuvée donnera le ton pour les suivantes. Entre 2019 et 2023, le CH a obtenu 47 choix, pour une moyenne de 9,4 joueurs par année, dont 19 dans les trois premiers tours, pour une moyenne de 3,8 joueurs. Montréal a pigé quatre fois dans le top 16, dont deux fois parmi les cinq premiers. Des choix de premier et deuxième tour en 2023 ont aussi servi à acquérir Alex Newhook.

* En caractère gras : dans la LNH.

* En italique : n’appartient plus à l’organisation.

2019

15 Cole Caufield

46 Jayden Struble

64 Mattias Norlinder

77 Gianni Fairbrother

126 Jacob LeGuerrier

131 Rhett Pitlick

138 Frederik Dichow

170 Arsen Khisamutdinov

201 Rafaël Harvey-Pinard

206 Kieran Ruscheinski

Si ce repêchage était à refaire aujourd’hui, Caufield serait probablement choisi parmi les cinq premiers. Dénicher un compteur potentiel de 40 buts et plus au quinzième rang demeure un coup fumant, probablement le meilleur de Trevor Timmins et sa bande, avec Sergachev en 2016, depuis la cuvée 2007. Le CH a osé repêcher un joueur de 20 ans en septième rang, Harvey-Pinard, et le pari en a valu la peine. Le jeune homme, contre toute attente, a amassé 20 points, dont 14 buts, en 34 matchs l’an dernier, 33 buts et presque 50 points au prorata d’une saison complète. Il faudra éviter de lui coller l’étiquette de joueur de quatrième trio. Il ne faut pas espérer grand-chose des autres, mais obtenir deux joueurs de la LNH d’une cuvée, dont une éventuelle star, demeure une récolte fort satisfaisante.

2020

16 Kaiden Guhle

47 Luke Tuch

48 Jan Mysak

102 Jack Smith

109 Blake Biondi

124 Sean Farrell

136 Jakub Dobes

171 Alexander Gordin

Autre coup de circuit, cette fois au 16e rang, avec Guhle, l’un des jeunes défenseurs les plus prometteurs du Canadien, déjà employé plus de 20 minutes par rencontre à sa première saison dans la LNH l’an dernier, à seulement 20 ans (21 ans à compter de janvier 2023). Guhle a aussi amassé 18 points en 44 matchs sans être employé en supériorité numérique, du moins rarement. On peut déjà voir en lui à moyen et long terme un défenseur de première paire, capable de neutraliser les meilleurs attaquants adverses et d’amasser une quarantaine de points par saison.

Pour les autres, Tuch, un ailier de puissance, poursuivra sa carrière à Boston University, et il semble encore dans les plans du Canadien malgré une production sans éclat, Mysak n’inspire pas beaucoup d’espoir, Sean Farrell devra prouver qu’il peut avoir un impact dans la LNH, après une entrée en scène modeste à Montréal, et le gardien Dobes, fumant dans la NCAA, entame sans saison dans les rangs professionnels à Laval cette année.

2021

31 Logan Mailloux

63 Riley Kidney

64 Oliver Kapanen

87 Dmitri Kostenko

113 William Trudeau

142 Daniil Sobolev

150 Joshua Roy

191 Xavier Simoneau

214 Joe Vrbetic

Dernier repechage de Trevor Timmins avant son congédiement. Le choix du défenseur droitier Logan Mailloux a été hautement controversé après que celui-ci eut demandé aux équipes de ne pas le choisir en raison de son méfait à l’égard d’une jeune femme en Suède. Mailloux demeure un défenseur prometteur qui a néanmoins besoin d’améliorer plusieurs facettes de son jeu. Il aura l’occasion de le faire avec le Rocket de Laval. Il possède un excellent gabarit à 6 pieds 3 pouces et 210 livres, un tir puissant, une bonne mobilité en ligne droite, mais il peut être vulnérable défensivement et ne prend pas toujours les bonnes décisions avec et sans la rondelle.

Riley Kidney, Joshua Roy et William Trudeau ont connu de grandes carrières dans la LHJMQ. Roy, le héros du plus récent Championnat mondial junior, a sans doute plus d’outils dans son coffre que Kidney, même si celui-ci a produit davantage l’an dernier dans les rangs juniors. Trudeau pourrait surprendre. On hésitait à lui confier un poste dans la Ligue américaine à 20 ans l’an dernier, il est devenu l’un des meilleurs défenseurs du Rocket. Kapanen, un centre, connaît un certain succès en Finlande, mais on ne le verra pas au camp du Canadien cette année.

2022

1 Juraj Slafkovsky

26 Filip Mesar

33 Owen Beck

62 Lane Hutson

75 Vinzenz Rohrer

92 Adam Engstrom

127 Cédrick Guindon

130 Jared Davidson

162 Emmett Croteau

194 Petteri Nurmi

216 Miguel Tourigny

Certains osent déjà qualifier Slafkovsky de flop en raison de ses 10 points en 39 matchs l’an dernier. Il demeure néanmoins le seul joueur de sa cuvée à s’être accroché à la LNH. Il possède un gabarit de rêve à 6 pieds 3 pouces et 238 livres, une telle mobilité et dextérité. Il ne deviendra peut-être pas la grande vedette espérée, mais vaudra son pesant d’or, surtout en séries lorsque le temps de réaction se rétrécit, s’il se développe adéquatement ces prochaines années.

Owen Beck et Filip Mesar, ont connu de très bons camps d’entraînement, surtout Beck. On peut voir en celui-ci un éventuel centre de troisième trio, peut-être même deuxième. Mesar n’a pas été mauvais dans les rangs juniors, mais pas transcendant non plus, alors que les choix de premier tour le sont généralement. Il pourrait poursuivre son apprentissage à Laval.

Le défenseur Lane Hutson était encore disponible en fin de deuxième tour en raison de sa petite taille. Il pourrait devenir le meilleur joueur de cette cuvée parmi les choix du Canadien, même si Slafkovsky a constitué un premier choix au total. Hutson a battu des records à sa première saison dans la NCAA avec 48 points en 39 matchs à Boston University. Il a même participé au Championnat du monde avec l’équipe nationale américaine, et des joueurs de la LNH, et obtenu six points en neuf matchs. Il mesure désormais 5 pieds 10 pouces et pèse 161 livres et il a l’intelligence pour ne pas se faire prendre de court en zone défensive. Il disputera au moins une deuxième saison à Boston University avant de rejoindre le Canadien.

Un autre défenseur gaucher, Adam Engström, a surpris en jouant un rôle prépondérant à Rögle, en première division suédoise (SHL). Engström, 19 ans seulement, a obtenu 16 points en 43 matchs et a participé au Championnat mondial où il jouait au sein de la première paire.

Cette cuvée, la première de la nouvelle administration menée par Jeff Gorton, Kent Hughes, Nick Bobrov et Martin Lapointe, pourrait être la plus importante des dix dernières années.

2023

5 David Reinbacher

69 Jacob Fowler

101 Florian Xhekaj

110 Bogdan Konyushkov

128 Quentin Miller

133 Sam Harris

144 Yevgeni Volokhin

165 Filip Eriksson

197 Luke Mittelstadt

Deux éléments à retenir de cette cuvée : le Canadien a préféré un défenseur droitier moins flamboyant, Reinbacher, au choix populaire, mais risqué, Matvei Michkov, et Montréal s’est tourné vers trois gardiens, Jacob Fowler, de l’USHL, Quentin Miller, des Remparts de Québec, et Yevgeni Volokhin, de la KHL.

Notons aussi que le Canadien a cédé ses choix de premier tour, 31e au total, et deuxième tour, 37e au total, pour obtenir Alex Newhook.

Reinbacher, Xhekaj et Miller devraient participer au tournoi des recrues la semaine prochaine, les autres seront retenus dans leurs ligues respectives.

Grosse mise sous contrat à Ottawa

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Jake Sanderson

Le DG Pierre Dorion et les Sénateurs ont réussi à retenir un autre de leurs joyaux, le jeune défenseur Jake Sanderson. Celui-ci vient de signer un contrat de huit ans pour 64 millions, soit 8 millions en moyenne par saison. Cinquième choix au total en 2020, Sanderson a impressionné dès sa première saison dans la LNH, à 20 ans, avec 32 points en 77 matchs mais aussi, surtout, une assurance et une intelligence remarquables pour un jeune de son âge. En fin de saison, il jouait déjà entre 25 et 30 minutes. Sanderson, Tim Stützle, Brady Tkachuk, Josh Norris et Thomas Chabot, tous âgés de 26 ans ou moins, sont sous contrat jusqu’en 2028, minimum 2030 dans le cas de Sanderson, Norris et Stützle.