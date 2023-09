La douleur au lendemain de la défaite subie face aux Chiefs de Kansas City lors du dernier Super Bowl a dû être insoutenable pour les joueurs des Eagles de Philadelphie. Menés par le talentueux quart-arrière Jalen Hurts, les Eagles pourront enfin enfiler la casquette des champions en février. Voici cinq prédictions en vue de la prochaine saison de la NFL.

Les Eagles champions

PHOTO TOMMY GILLIGAN, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Jalen Hurts

Peu importe qui sera en finale, le Super Bowl sera exceptionnel, car il aura lieu à Las Vegas, la terre de tous les possibles. Et il y a fort à parier que les Eagles voudront venger leur défaite de l’an dernier. Grâce à une attaque dévastatrice, mais aussi à une défense robuste et sans pitié, la troupe de Nick Sirianni aura raison des Bengals de Cincinnati. Les Eagles ont toutes les munitions pour remporter les grands honneurs. Hurts remportera le titre de joueur par excellence, bien épaulé par ses receveurs A. J. Brown et DeVonta Smith, mais surtout par la meilleure ligne offensive du circuit.

Les Bengals finalistes

PHOTO JEFF DEAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Joe Burrow

De l’autre côté, les Bengals auront les ressources nécessaires pour accéder au Super Bowl pour la deuxième fois en trois ans. Joe Burrow est le seul quart toujours actif à avoir battu Patrick Mahomes en éliminatoires et ce sera encore le cas cette année. Sa légende est en train de s’écrire petit à petit. Ja’Marr Chase, Tee Higgins et Tyler Boyd seront difficiles à couvrir cette saison et ils se moqueront de la tertiaire des Chiefs. Et que dire des ailiers défensifs Trey Hendrickson et Sam Hubbard. Sans oublier la précision du botteur Evan McPherson, dont le sang-froid en éliminatoires est exceptionnel. Cependant, l’expérience et la profondeur des Eagles auront raison d’eux en finale.

Joueur par excellence

PHOTO TYLER KAUFMAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Patrick Mahomes

Le meilleur joueur de cette ligue demeure sans conteste Patrick Mahomes. Il remportera le trophée du joueur par excellence de la NFL pour la troisième fois de sa carrière et pour la deuxième saison consécutive. Il a mené la ligue, l’année dernière, avec 41 passes de touché et rien n’indique qu’il pourrait ralentir. Au contraire, il célébrera ses 28 ans dans quelques jours et il entrera du même coup dans les meilleures années de sa carrière. Si ses cinq premières saisons n’étaient qu’une prémisse, la suite sera dangereuse. Voire historique.

À suivre : Jalen Hurts (Eagles de Philadelphie), Joe Burrow (Bengals de Cincinnati)

Joueur offensif

PHOTO SETH WENIG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Saquon Barkley

Saquon Barkley a eu maille à partir avec les dirigeants des Giants de New York cet été lors de la négociation de son contrat. Résultat des courses : une entente d’un an et 11 millions de dollars, bien en deçà de sa réelle valeur. Le demi offensif le plus complet de sa génération sera affamé. Il aura le couteau entre les dents. Grâce à la progression de l’unité offensive des Giants, Barkley pourrait aisément surpasser son record personnel de 11 touchés au sol inscrit à sa saison recrue. Et contrairement à d’autres porteurs plus unidimensionnels, il peut aussi produire par la voie des airs, le rendant d’autant plus menaçant.

À suivre : Justin Jefferson (Vikings du Minnesota), Christian McCaffrey (49ers de San Francisco)

Joueur défensif

PHOTO SUE OGROCKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Myles Garrett

Myles Garrett est souvent écarté de ce genre de discussion, et ce, pour deux raisons. Premièrement, parce qu’il évolue pour les Browns de Cleveland. Deuxièmement, parce qu’il est souvent blessé. Il a disputé une saison complète une seule fois dans sa carrière. Or, il a tout de même réussi 16 sacs du quart à ses deux dernières saisons. Fort comme un cheval et agile comme un guépard, Garrett est dans la fleur de l’âge, à 27 ans, et en jouant tous les matchs prévus au calendrier, il éclipsera toute compétition.

À suivre : Micah Parsons (Cowboys de Dallas), Sauce Gardner (Jets de New York)