Le quart-arrière Patrick Mahomes, joueur le plus utile du dernier Super Bowl, n’a jamais perdu un match d’ouverture en cinq départs comme quart partant.

(Kansas City) À ce stade, les Chiefs de Kansas City ont fini de célébrer leur plus récent championnat du Super Bowl, eux qui se préparent à affronter les Lions de Detroit, jeudi soir, pour le match d’ouverture de la NFL.

Dave Skretta Associated Press

Les Chiefs pourraient devenir la première équipe à défendre son titre du Super Bowl en presque deux décennies.

Garder cette concentration a été difficile.

Les Chiefs ont passé la saison morte à se demander si Chris Jones allait finalement rejoindre l’équipe, alors qu’il semble que le plaqueur défensif étoile n’a pas joué de match préparatoire et n’a pas participé au camp d’entraînement.

Mardi, l’équipe a vu son ailier rapproché Travis Kelce quitter l’entraînement en boitant, en raison d’une hyperextension au genou. Sa présence pour le match contre les Lions reste à confirmer.

Ajoutez à cela le fait que les partisans des Chiefs parlent encore de leur victoire en février contre les Eagles de Philadelphie, de leur tentative d’établir un record du plus grand « tailgate » d’avant-match, ainsi qu’une cérémonie de bannière à leur entrée au Arrowhead Stadium, il y a plus qu’assez de raisons de voir les Chiefs distraits, eux qui entament leur quête vers une quatrième finale du Super Bowl en cinq ans.

« Écoutez, en ce moment, les joueurs se concentrent sur les Lions, a déclaré l’entraîneur-chef des Chiefs, Andy Reid, qui a remporté huit matchs d’ouverture de suite. Tout le reste, ce sera un environnement excitant, mais pour le moment, nous devons nous assurer que nous ne regardons pas cela, mais uniquement l’adversaire de jeudi. »

Après avoir perdu six de leurs sept premiers matchs de la saison, les Lions ont bien répondu la saison dernière en remportant huit des 10 derniers. Peu d’équipes marquaient autant que la formation menée par le quart-arrière Jared Goff durant cette séquence.

Les Lions pourraient être encore meilleurs en attaque cette saison, ayant ajouté David Montgomery par le biais du marché des joueurs autonomes. Ils ont aussi sélectionné le porteur de ballon Jahmyr Gibbs en première ronde du dernier repêchage, avant de choisir l’ailier rapproché Sam LaPorta en troisième ronde.

« Nous n’avons pas connu de bons débuts lors des deux dernières années, a dit Goff. Nous en avons davantage pris conscience, je crois, en nous assurant de ne pas nous mettre en conditions difficiles dès le départ. En même temps, nous voulons gagner tous nos matchs. »

C’est le cas des Chiefs, qui ont bien fait à ce chapitre.

L’équipe a remporté le titre de la section Ouest de l’Américaine lors des sept dernières saisons, en plus d’accueillir le match de la finale de l’Association Ouest ces cinq dernières campagnes, un record. De plus, le quart-arrière Patrick Mahomes, joueur le plus utile du dernier Super Bowl, n’a jamais perdu un match d’ouverture en cinq départs comme quart partant.

« Les matchs préparatoires sont une chose, a dit Mahomes. Toutefois, il faudra monter son jeu d’un cran en saison régulière et ce ne sera pas toujours parfait. »