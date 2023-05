À l’aube de la finale de la Coupe Memorial, les rumeurs les plus persistantes envoient Patrick Roy chez les Blue Jackets de Columbus.

Même son complice de toujours, André Tourigny, a évoqué ce scénario lors de son intervention sur les ondes de BPM Sports, mardi après-midi.

L’ancienne gloire du Canadien tentera dimanche de remporter la Coupe Memorial avec les Remparts de Québec pour une deuxième fois, après le triomphe de 2006.

Columbus constituerait une destination intéressante pour cet entraîneur de 57 ans. Les Blue Jackets rappellent à certains égards sa première, et seule équipe, l’Avalanche de 2013-2014.

On venait d’entamer une reconstruction agressive au Colorado. Les principaux leaders de l’équipe, Matt Duchene, Gabriel Landeskog et Ryan O’Reilly, étaient âgés de 22 ans ou moins. Nathan MacKinnon entamait sa première saison. En défense, Erik Johnson et Tyson Barrie n’étaient pas très vieux non plus.

On prédisait à l’Avalanche la cave du classement, mais sous l’impulsion de Roy, l’équipe avait terminé au sommet de la section centrale avec une fiche de 52-22-8 et même remporté son premier tour de séries. Sans surprise, l’ancien gardien du Canadien avait hérité du trophée Jack-Adams remis à l’entraîneur par excellence.

Comme l’Avalanche à l’époque, Columbus est en reconstruction. Le directeur général Jarmo Kekalainen s’y est résolu après son pari raté du printemps 2019, où il a tenté une percée en séries avec les éventuels joueurs autonomes sans compensation Sergei Bobrovsky, Artemi Panarin et Matt Duchene.

Kekalainen est en train de créer un noyau intéressant de jeunes premiers. L’échange du défenseur Seth Jones aux Blackhawks de Chicago en juillet 2021 demeure au cœur de cette transformation.

À sa première saison dans la LNH, l’attaquant Kent Johnson, 20 ans, cinquième choix au total en 2021, a amassé 40 points. Le centre Cole Sillinger, 20 ans lui aussi, a été victime de la guigne de la deuxième année, après sa première saison de 31 points à 18 ans, mais ce 12e choix au total en 2021 (avec l’un des choix obtenus pour Seth Jones) demeure plein de potentiel.

Deux ailiers russes de 22 ans, Kirill Marchenko et Yegor Chinakhov, ont joint l’équipe ces dernières années. Marchenko, un choix de deuxième tour en 2018, a marqué 21 buts en seulement 59 matchs l’an dernier. Chinakhov, le premier choix de l’équipe en 2020, 21e au total, a amassé 13 points en 30 matchs.

À ce noyau de jeunes pourra s’ajouter un Leo Carlsson, un Matvei Michkov ou un Will Smith puisque les Blue Jackets détiennent le troisième choix au total cet été. Sans compter évidemment la présence de Johnny Gaudreau et Patrick Laine…

La défense commence à être intéressante. Zack Werenski a seulement 25 ans. Sa blessure a fait mal à l’équipe l’an dernier. Werenski a disputé seulement 13 matchs, mais il demeure l’un des bons jeunes défenseurs de la LNH. Il avait obtenu 48 points en seulement 68 matchs l’année précédente.

Obtenu dans l’échange de Seth Jones, le droitier de 22 ans Adam Boqvist n’est pas parfait défensivement, mais ses qualités offensives ne font pas de doute. Ce huitième choix au total par Chicago en 2018 a amassé 24 points en 46 matchs l’an dernier, une production de 43 points au pro rata d’une saison de 82 matchs.

À 19 ans, le défenseur droitier tchèque de 6 pieds 3 pouces David Jiricek, sixième choix au total l’été dernier (un autre produit de la transaction Jones), a connu une première année convaincante chez les professionnels dans la Ligue américaine avec 38 points en 55 matchs.

L’autre choix de premier tour de l’équipe en 2022 (12e au total), le défenseur gaucher Denton Mateychuk, 18 ans, a amassé 65 points en 63 matchs à Moose Jaw cet hiver.

Non seulement les Blue Jackets ont-ils repêché cinq fois au premier tour ces deux dernières années, mais ils en possèdent un deuxième en plus du leur cet été, celui des Kings obtenu dans l’échange des joueurs de location Joonas Korpisalo et Vladislav Gavrikov. Ce choix est situé au 22e rang.

Patrick Roy ne gagnerait peut-être pas de championnat aussi rapidement à Columbus que s’il héritait des Rangers de New York, par exemple, mais il aurait de quoi s’amuser ces prochaines saisons en Ohio avec autant de jeunes de talent !

Brad Treliving à Toronto

PHOTO LARRY MACDOUGAL, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Brad Treliving

Ça serait donc officiel, l’ancien directeur général des Flames de Calgary, Brad Treliving, succéderait à Kyle Dubas à Toronto.

Quand même étonnant de voir le président des Leafs, Brendan Shanahan, nommer un DG dont l’équipe a accédé au deuxième tour des séries seulement deux fois en neuf ans, mais aussi raté les séries quatre fois.

Treliving a aussi laissé les Flames avec un noyau vieillissant et surpayé, incapable de se qualifier en séries. La plupart de ses grosses acquisitions sur le marché des joueurs autonomes, James Neal, Troy Brouwer et peut-être éventuellement Nazem Kadri, n’ont pas donné les résultats escomptés.

L’acquisition il y a quelques années d’Elias Lindholm et Noah Hanifin pour Dougie Hamilton, Micheal Ferland et Adam Fox (qui refusait de signer un contrat à Calgary) a cependant rapporté gros.

Pas sûr qu’il s’agisse d’une grande nouvelle à Toronto, mais donnons néanmoins la chance au coureur…