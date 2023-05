La valse des joueurs autonomes est de retour dans la LNH.

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

Après trois années marquées par la pandémie de COVID-19, le marché des joueurs autonomes ouvrira officiellement le 1er juillet prochain.

Et bien qu’il n’y ait pas autant de vedettes disponibles que lors des éditions précédentes, les directeurs généraux qui souhaiteront améliorer leur formation ou l’étoffer davantage devraient être en mesure de trouver chaussure à leur pied sur le marché des joueurs autonomes — il y aura de toute évidence des vedettes vieillissantes, mais aussi des joueurs de soutien et des gardiens expérimentés.

À un mois de l’ouverture du marché, à midi lors de la fête du Canada, La Presse Canadienne effectue un survol des joueurs d’intérêt qui pourraient être disponibles.

Ryan O’Reilly (salaire en 2022-23 : 7,5 millions US)

Le joueur de centre âgé de 32 ans s’est joint aux Maple Leafs de Toronto après avoir été acquis des Blues de St. Louis à la mi-février, dans le cadre d’une mégatransaction qui a été complétée à l’approche de la date limite des transactions dans la LNH. O’Reilly, qui a gagné la coupe Stanley avec les Blues en 2019, a permis aux Maple Leafs de remporter une première série éliminatoire depuis 2004, et demeure un pivot important chez les Torontois. Sa saison a été écourtée par les blessures, mais le lauréat du trophée Conn-Smythe en 2019 a totalisé 16 buts et 30 mentions d’aide en 53 rencontres en 2022-23. Il a ajouté trois buts et six passes en 11 parties éliminatoires.

Patrick Kane (salaire en 2022-23 : 10,5 millions US)

PHOTO SETH WENIG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Patrick Kane

L’attaquant âgé de 34 ans s’est joint aux Rangers de New York après avoir mis un terme à son long séjour avec les Blackhawks de Chicago à la date limite des transactions. Kane, qui a gagné trois coupes Stanley en carrière avec les Hawks, a inscrit 21 buts et obtenu 36 mentions d’assistance en 73 rencontres la saison dernière. Il a aussi marqué un but et ajouté cinq passes à sa fiche en séries éliminatoires avec les Rangers, qui ont été évincés dès le premier tour dans l’Association Est. L’Américain n’est plus le joueur qu’il était lorsqu’il a décroché le trophée Conn Smythe en 2013 et le trophée Hart remis au joueur par excellence de la LNH trois ans plus tard, mais il peut encore rendre de fiers services à une attaque dans la LNH.

Vladimir Tarasenko (salaire en 2022-23 : 7,5 millions US)

PHOTO FRANK FRANKLIN II, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Vladimir Tarasenko

L’attaquant russe, qui s’est aussi joint aux Rangers à la date limite des transactions, a touché la cible 18 fois et amassé 32 mentions d’assistance en 69 matchs avec les Blues et les Rangers en 2022-23. Tarasenko, qui a remporté la coupe Stanley avec O’Reilly chez les Blues, a ajouté un but et trois passes à sa fiche en séries éliminatoires avec le club new-yorkais. Le vétéran âgé de 31 ans a disputé plus de 75 matchs une seule fois au cours des cinq dernières campagnes à cause des blessures.

Tyler Bertuzzi (salaire en 2022-23 : 4,75 millions US)

PHOTO JASEN VINLOVE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Tyler Bertuzzi

Le joueur âgé de 28 ans a inscrit huit buts et obtenu 22 mentions d’aide en 50 parties avec les Red Wings de Detroit et les Bruins de Boston en 2022-23. Bertuzzi, qui a connu une saison de 30 buts en 2021-22, a ajouté 10 points à sa fiche en séries éliminatoires avec les Bruins, qui se sont inclinés dès le premier tour dans l’Est devant les Panthers de la Floride. Il a également été durement touché par les blessures, étant limité à une seule saison complète en cinq opportunités en carrière dans la LNH.

Dmitry Orlov (salaire en 2022-23 : 5,1 millions US)

PHOTO CHARLES KRUPA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Dmitry Orlov

Les Bruins l’ont acquis des Capitals de Washington à la date limite des transactions, et le vétéran âgé de 31 ans risque d’être le défenseur le plus convoité cet été sur le marché des joueurs autonomes. Il a inscrit sept buts et obtenu 29 mentions d’aide en 66 rencontres avec les Capitals et les Bruins en 2022-23. Le défenseur gaucher a récolté 17 points en 23 matchs de saison régulière avec les Bruins, en plus d’ajouter huit mentions d’assistance en sept matchs éliminatoires ce printemps.

Matt Dumba (salaire en 2022-23 : 6 millions US)

PHOTO JEROME MIRON, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Matt Dumba

Le défenseur âgé de 28 ans semble en voie de quitter le Wild du Minnesota, après avoir été sélectionné par cette organisation au septième rang de l’encan de la LNH en 2012. Le droitier a été limité à quatre buts et 10 mentions d’aide en 79 matchs en 2022-23.

Damon Severson (salaire en 2022-23 : 4,166 millions US)

PHOTO KARL B DEBLAKER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Damon Severson

Severson, un autre défenseur droitier, pourrait quitter les Devils du New Jersey après neuf saisons avec eux. Severson, qui est âgé de 28 ans, a inscrit sept buts et amassé 26 passes en 81 rencontres en 2022-23.

Michael Bunting (salaire en 2022-23 : 950 000 $ US)

PHOTO DAN HAMILTON, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Michael Bunting

Le pugnace attaquant de 27 ans s’est finalement établi dans la LNH avec les Maple Leafs de Toronto, après avoir connu une deuxième saison consécutive de 23 buts. Bunting, qui fut sélectionné en quatrième ronde par les Coyotes de l’Arizona en 2014, joue à la limite de la légalité, et la transgresse parfois, comme en témoignent ses trois matchs de suspension pendant les dernières séries éliminatoires.

Tristan Jarry (salaire en 2022-23 : 3,5 millions US)

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Tristan Jarry

Le séjour du gardien âgé de 28 ans avec les Penguins de Pittsburgh est peut-être terminé. Jarry, un choix de deuxième ronde des Penguins lors du repêchage de la LNH en 2013, a établi un sommet personnel au chapitre du taux d’efficacité (91,4 %) et présenté une moyenne de buts alloués de 2,65.

Frederik Andersen (salaire en 2022-23 : 4,5 millions US)

PHOTO LYNNE SLADKY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Frederik Andersen

Le vétéran âgé de 33 ans a connu deux bonnes saisons avec les Hurricanes de la Caroline. Il a d’ailleurs affiché un taux d’efficacité de 92,7 % et une moyenne de buts alloués de 1,83 pendant les dernières séries éliminatoires. Parmi les autres gardiens qui pourraient tester le marché des joueurs autonomes cet été se retrouvent Adin Hill, des Golden Knights de Vegas, Semyon Varlamov, des Islanders de New York, Joonas Korpisalo, des Kings de Los Angeles, et Cam Talbot, des Sénateurs d’Ottawa.