Le conseil d’administration de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) devrait être complètement indépendant et ne pas comprendre une majorité de propriétaires d’équipes. Et la ligue devrait se doter d’un mécanisme indépendant et externe de traitement des plaintes.

Voici quelques-unes des 23 recommandations émises par la Commission de la culture et de l’éducation dans un rapport qui sera produit mardi après-midi. Le document a été produit à la suite des auditions publiques tenues en février et mars sur la violence lors des initiations dans le milieu du hockey junior et la possible situation dans d’autres sports.

L’initiative avait été lancée après l’annonce du rejet en Ontario d’une demande de recours collectif intentée par trois anciens joueurs rapportant avoir été victimes de sévices lors de leurs années dans le hockey junior canadien. Les joueurs, dont Stephen Quirk qui a évolué dans la LHJMQ, disaient avoir été victimes d’actes de violences physiques, verbales, sexuelles et d’intimidation, notamment.

Pas juste le hockey

Dans leur rapport, les membres de la Commission mentionnent que « tous les sports sont touchés par des cas de violence ou d’abus ». « Le phénomène des initiations violentes n’est pas exclusif au hockey, mais la popularité de ce sport explique en partie le plus grand nombre de faits et gestes potentiels », est-il écrit. Dix des 23 recommandations du rapport visent d’ailleurs la LHJMQ.

Selon la Commission, il existe « un consensus sur la présence d’une culture qui favorise les débordements lors des initiations dans le milieu du hockey junior ». « Cette culture se caractérise notamment par une relation inégalitaire entre les recrues et les vétérans, de même que par la survalorisation de la victoire », peut-on lire.

Le rapport explique que les initiations sont « un phénomène cyclique ». « Les recrues initiées seront amenées à devenir elles-mêmes les personnes qui initient lorsque de nouveaux membres feront leur entrée dans leur équipe. Ainsi, le cycle de la violence initiatique persiste d’année en année depuis plusieurs décennies », est-il écrit. On aborde également la question que la « culture du silence qui prévaut généralement dans le hockey junior, eu égard aux comportements abusifs ou violents ».

Revoir la gouvernance

La LHJMQ a annoncé ces derniers mois son intention de revoir ses façons de faire, notamment en modifiant son mécanisme de traitement des plaintes. La Ligue interdit aussi depuis des années les initiations. Mais « l’interdiction des initiations ne suffit pas à éradiquer le phénomène », écrit la Commission. D’autant plus que dans la LHJMQ comme dans d’autres organisations sportives, les politiques interdisent les initiations « mais ne définissent pas formellement les gestes interdits ». La Commission recommande d’ailleurs que « les fédérations sportives élaborent une politique sur le bizutage et les pratiques d’initiations inappropriées » qui interdit clairement une série de gestes, comme « ridiculiser ou dévaloriser une personne ou un groupe social », « se dévêtir ou se présenter sans vêtements dans un endroit public ou privé » ou « participer à acte sexuel ou simuler un acte sexuel ».

Pour la Commission, la structure de gouvernance du hockey junior limite les moyens de transformer la culture. « Tant les équipes que le commissaire ont des responsabilités et des limites à leur pouvoir d’intervention en ce qui a trait à la prévention, à l’encadrement et à la sanction des cas d’initiations abusives », est-il écrit dans le rapport. Les responsabilités sont aussi partagées entre la Ligue canadienne de hockey (LCH) et les trois ligues régionales, dont la LHJMQ fait partie, si bien qu’il est « difficile d’assurer l’imputabilité de chacune relative aux initiations ». Depuis cinq ans, la LCH a reçu douze plaintes relatives à des cas de bizutage, de harcèlement et de mauvais traitements. Dix d’entre elles ont mené à diverses sanctions.

Selon plusieurs intervenants entendus par la Commission, il faut distinguer « les rituels d’initiation positifs qui renforcent le sentiment d’équipe et les pratiques abusives, qui constituent du bizutage ». La Commission recommande d’ailleurs « que soit précisé dans le Code d’éthique des joueurs de la LHJMQ que le “bizutage” est interdit et non les activités d’intégration positives au sens large ».