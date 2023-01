À soixante jours de la date limite des échanges dans la LNH, il faut à nouveau se demander, non pas où aboutiront les joueurs les plus convoités, mais si les clubs de tête finiront par apprendre de leurs erreurs…

Le thème n’est pas nouveau, évidemment. Certaines organisations, comme le Lightning de Tampa Bay, les Bruins de Boston et l’Avalanche du Colorado, ont compris, mais d’autres, les Panthers de la Floride, entre autres, payent cher aujourd’hui leur cupidité de l’an dernier.

Tampa, Boston et Colorado ont tous su retenir les joueurs acquis à la date limite des transactions. Le Lightning a cédé deux choix de première ronde en 2023 et 2024 pour acquérir Brandon Hagel des Blackhawks de Chicago.

Mais Hagel avait seulement 23 ans et sous contrat pour deux saisons supplémentaires à seulement 1,5 million par année. Compte tenu des succès du Lightning, les choix de premier tour devraient se situer en fin de ronde. Tampa a reçu en retour deux choix de quatrième ronde en 2022 et 2024. Le choix de quatrième tour de l’été dernier était évidemment situé au début de la ronde, compte tenu des insuccès de Chicago.

Pour Hagel, désormais l’ailier gauche du premier trio de Tampa, 24 ans aujourd’hui, quatrième compteur de l’équipe derrière Kucherov, Stamkos et Point, avec 32 points en 39 matchs, le DG Julien BriseBois a donc accepté de reculer d’une soixantaine de rangs lors de deux années de repêchage (compte tenu des deux choix de quatrième ronde obtenus en retour). Et à l’expiration du contrat de Hagel, en 2025, Tampa aura encore les droits sur ses services à titre de joueur autonome avec compensation.

Boston a donné beaucoup à Anaheim pour le défenseur Hampus Lindholm : son jeune défenseur Urho Vaakanainen et des choix première ronde en 2022 et de 2e ronde 2023 et 2024.

Mais Lindholm, alors âgé de 27 ans, n’est pas demeuré un joueur de location longtemps. Il a signé une prolongation de contrat de huit ans à un salaire annuel de 6,5 millions peu de temps après son arrivée à Boston.

Boston ne serait pas au sommet du classement général sans Lindholm. Il joue en moyenne presque 24 minutes par rencontre, une minute de plus que Charlie McAvoy, deuxième à ce chapitre, a déjà 28 points en 40 matchs, en route vers une production de 57 points sur une saison complète, et présente une fiche de +29, un autre sommet.

Vaakanainen, 24 ans, n’arrive pas encore à s’imposer à Anaheim. Les Ducks ont repêché Nathan Gaucher au 22e rang avec le choix de première ronde. Gaucher pourrait devenir éventuellement un bon centre de troisième trio. Le choix de deuxième ronde de 2023 devrait se situer entre le 69e et le 74e rang. Reste le choix de deuxième ronde 2024. Un coup fumant de Boston.

Comme Tampa et Boston, l’Avalanche du Colorado s’est assurée de conserver ses pièces acquises à la date limite des échanges… en plus de remporter la Coupe Stanley, évidemment !

Artturi Lehkonen a marqué huit buts en séries, dont certains cruciaux. Il est aujourd’hui membre du premier trio, avec 26 points en 36 matchs, et sous contrat jusqu’en 2027 à un salaire fort raisonnable de 4,5 millions par année. On a cédé au Canadien un choix de deuxième ronde en 2024 et un espoir dont on ne semblait pas très entiché, le défenseur Justin Barron.

Joe Sakic a utilisé la même recette pour obtenir le rugueux défenseur Josh Manson des Ducks d’Anaheim : un choix de deuxième ronde en 2023 et un espoir en défense, Drew Helleson, toujours dans la Ligue américaine à l’approche de ses 23 ans. Manson a signé une prolongation de contrat de quatre ans à 4,5 millions annuellement l’été dernier.

Pittsburgh (Rickard Rakell), Calgary (Tyler Toffoli), Edmonton (Brett Kulak) et Toronto (Mark Giordano) ont aussi réussi à retenir leurs joueurs obtenus à la date limite des transactions. Du groupe, seuls les Flames ont cédé un choix de première ronde, au Canadien.

Quoi ne pas faire maintenant ? Suivre l’exemple des Panthers de la Floride. Claude Giroux et Ben Chiarot ont coûté tous deux des choix de première ronde et des espoirs. Les deux n’ont fait que passer en Floride et les Panthers ont remporté une seule ronde de séries avec leurs acquisitions.

Les Flyers ont reçu un choix de première ronde en 2024, un choix de troisième ronde en 2023 et le jeune ailier de puissance Owen Tippett. Celui-ci a 21 points en 36 matchs à Philadelphie, au sein du premier trio. Le choix de première ronde de 2024 sera repoussé à 2025 s’il se situe dans le top dix.

Mais le DG des Panthers Bill Zito n’a même pas pris cette assurance lorsqu’il a cédé son choix de première ronde en 2023 au Canadien pour le défenseur Ben Chiarot. Il ne croyait sans doute pas voir son club plonger au classement en un an. Le CH repêcherait au dixième rang aujourd’hui avec ce choix des Panthers, avec 3,5 % de chances de remporter la loterie et le premier prix, Connor Bedard. Montréal a aussi reçu le jeune Ty Smilanic, dont vous pouvez déjà oublier le nom, mais aussi un choix de quatrième ronde en 2022 qui aura permis de repêcher Cédrick Guindon, 41 points en 36 matchs à Owen Sound dans la Ligue junior de l’Ontario.

Voyons cette année si on retrouvera un directeur général aussi imprudent.

Au tour de Jesse Ylonen

L’heure est aux expériences à Montréal. En ce sens, le rappel de Jesse Ylonen, un choix de deuxième ronde en 2018, est intéressant, surtout au moment où l’entraîneur Martin St-Louis déplore le manque d’engagement de certains. Ylonen, 23 ans, progresse bien dans les mineures. Il a 27 points en 34 matchs dans la Ligue américaine cet hiver. Il n’est pas un ailier très engagé physiquement malgré ses 6 pieds 1 pouce, mais il s’agit d’un attaquant intelligent, responsable défensivement, doté d’un tir sur réception foudroyant. Il avait obtenu cinq points en 14 matchs lors de son rappel en fin de saison l’an dernier. Ce joueur cadre bien avec la philosophie de la nouvelle direction. À lui de saisir sa chance. Dans un monde idéal, il constituerait un solide ailier droit de troisième trio, s’il poursuit sa progression, évidemment.