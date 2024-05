(Boucherville) Mathieu Cataford, Justin Gill et Antonin Verreault sont les finalistes à l’obtention du trophée Michel-Brière, qui est remis annuellement au joueur par excellence de la saison régulière dans la LHJMQ, a annoncé le circuit Cecchini jeudi matin.

La Presse Canadienne

À sa troisième saison avec les Mooseheads d’Halifax, Cataford a terminé au troisième rang des marqueurs de la LHJMQ, avec 90 points (40 buts et 50 passes) en 65 matchs, et un différentiel de plus-43. Cataford a été en mesure de compenser, en partie, la perte à long terme de l’attaquant étoile Jordan Dumais, et il a permis à son équipe de terminer au deuxième rang de l’Association Est.

Pour sa part, Gill a terminé en deuxième position des compteurs de la ligue avec 98 points (40-58) en 65 rencontres, à sa cinquième et dernière saison dans le circuit junior. De plus, l’attaquant a présenté le meilleur différentiel de la ligue, à plus-57, permettant au Drakkar de Baie-Comeau d’être sacré champion du calendrier régulier avec un record d’équipe de 109 points de classement.

De son côté, Verreault fut le champion marqueur de la LHJMQ avec 107 points en 68 rencontres. L’attaquant des Huskies de Rouyn-Noranda a également dominé la ligue pour les mentions d’aide (71) et les passes en avantage numérique (27), propulsant les Huskies vers le deuxième rang de l’Association Ouest.