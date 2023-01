Quels espoirs du Canadien ont surpris au Championnat mondial junior ? Lesquels ont déçu ? Replongeons-nous à la veille de l’évènement, le 23 décembre, dans ce texte de présentation, au cours duquel le directeur du développement chez le CH, Rob Ramage, y allait de ses impressions à l’aube de la compétition.

On y déplorait d’abord l’absence de la meilleure recrue à l’attaque lors du camp d’entraînement du Canadien, Owen Beck, 39 points en 27 matchs à Mississauga, dans la Ligue junior de l’Ontario, au moment de son invitation aux sélections de l’équipe canadienne.

Comme on a retenu seulement trois joueurs de 18 ans ou moins à l’attaque, Shane Wright et deux éventuels top cinq au repêchage de 2023, Connor Bedard et Adam Fantilli, Ramage a évoqué le jeune âge de Beck pour tenter de trouver une explication.

Contre toute attente, Beck, choix de début de deuxième ronde en 2022 (33e au total) a été rappelé d’urgence avant les rondes éliminatoires pour pallier la blessure à Colton Dach. Mais, cantonné dans un rôle de 13e attaquant, il a peu joué : 1 : 41 contre les Slovaques, 8 : 42 contre les Américains et 2 : 46 en finale. Il a néanmoins obtenu une passe sur un but important en demi-finale.

PHOTO RON WARD, LA PRESSE CANADIENNE Owen Beck a obtenu une passe sur un but important en demi-finale.

À moins d’une catastrophe de taille, ou d’un emploi à temps plein dans la LNH l’an prochain, Beck devrait jouer un rôle important au sein de la formation canadienne à 19 ans en 2024.

Ramage espérait voir Joshua Roy parfaire son jeu défensif lors du tournoi, question d’ajouter des cordes à son arc. Ce choix de cinquième ronde du CH en 2021 a fait beaucoup plus. Dès le deuxième match, il a été promu du troisième trio à celui de Connor Bedard et Logan Stankoven, le meilleur de l’équipe canadienne.

Non seulement Roy, 162 points en 92 matchs à Sherbrooke depuis 2021, a-t-il constitué le meilleur joueur défensif de l’équipe, mais il a été un catalyseur à l’attaque, avec 11 points en 7 matchs, dont quatre en demi-finale contre les Américains et la passe sur le but gagnant en prolongation en finale.

Roy, un premier choix au total de la LHJMQ en 2019, est la révélation du Championnat mondial junior parmi les espoirs du Canadien. Il n’est pas le patineur le plus rapide, mais il sera un jeune intéressant à suivre ces prochaines années en raison de son intelligence, sa hargne, mais aussi ses habiletés individuelles.

Choix de fin de première ronde (26e au total) en 2022, le Slovaque Filip Mesar, a connu un tournoi à la hauteur des attentes, pour un attaquant de 18 ans au sein d’une équipe jeune. La Slovaquie a chauffé le Canada en quarts de finale malgré de modestes attentes et Mesar, l’un des meilleurs attaquants de son club, a amassé six points en cinq matchs.

PHOTO RON WARD, LA PRESSE CANADIENNE Filip Mesar a connu un tournoi à la hauteur des attentes pour un attaquant de 18 ans.

Certains fans du Canadien lui auraient désormais préféré l’attaquant Jiri Kulich, repêché deux rangs plus tard par les Sabres, neuf points, dont sept buts, en sept matchs. L’avenir nous le dira. Mais Kulich jouait au sein d’une équipe tchèque nettement plus mature et nantie.

Le défenseur Lane Hutson, repêché grâce au choix de fin de deuxième ronde en 2022 obtenu dans l’échange de Brett Kulak, était attendu avec fébrilité. L’entraîneur américain a accordé une place plus prépondérante à ses défenseurs de 19 ans, entre autres Luke Hughes, quatrième choix au total en 2021, mais le défenseur de 5 pieds 9 pouces et 155 livres a néanmoins réussi à obtenir quatre points en sept matchs, dont la passe sur le but gagnant en prolongation lors du match pour la médaille de bronze.

Hutson a terminé au troisième rang des compteurs chez les défenseurs américains derrière Hughes et Ryan Ufko même s’il n’était pas employé en supériorité numérique. Le seul autre défenseur de 18 ans des États-Unis, Ryan Chesley, repêché une vingtaine de rangs devant Hutson en deuxième ronde, a joué 47 secondes contre la Suède lors du match pour le bronze et n’a pas touché à la glace en demi-finale contre le Canada. Huston devrait jouer un rôle prépondérant pour les Américains en 2024.

Le centre Vinzenz Rohrer, choix de troisième ronde du CH en 2022, jouait pour les pauvres autrichiens. Son pays n’a pas remporté un seul match et a été expulsé du groupe A en prévision de 2024. L’Autriche a marqué seulement six buts dans le tournoi, mais Rohrer, l’un de leurs plus jeunes attaquants, a obtenu trois points en cinq rencontres, après avoir raté le premier match pour maladie. Rohrer n’est pas très gros, mais il a du chien. Il poursuivra sa saison à Ottawa, dans la Ligue junior de l’Ontario, où il a amassé 32 points en 26 matchs.

PHOTO DARREN CALABRESE, LA PRESSE CANADIENNE Vinzenz Rohrer n’est pas très gros, mais il a du chien. Il poursuivra sa saison à Ottawa, dans la Ligue junior de l’Ontario, où il a amassé 32 points en 26 matchs.

Le défenseur suédois Adam Engström, repêché lui aussi en troisième ronde en 2022, a répondu aux attentes. Il a été un pilier de son équipe au sein de la première paire même s’il a peu joué en supériorité numérique. Un seul défenseur, Ludvig Jansson, a amassé plus de points. Engström, un défenseur gaucher, terminera sa saison à Rögle, en première division suédoise (SHL), où sa progression est fulgurante.

Le dernier des sept espoirs du Canadien à ce tournoi, le centre Oliver Kapanen, a connu un bon tournoi, sans éclat, au centre du premier trio des Finlandais, défaits par la Suède en quarts de finale. Il a obtenu trois points en cinq matchs, au sein d’un club faible offensivement, avec seulement 14 buts. En comparaison, les Canada et les États-Unis en ont compté plus de 40. Kapanen est d’abord reconnu pour son efficacité en défense, mais il n’est pas complètement dénudé de flair à l’attaque.

Le rappel d’urgence de Beck a permis au Canadien d’égaler son record pour le plus grand nombre d’espoirs à un Championnat mondial junior, avec sept. En 2019, Nick Suzuki, Josh Brook, Ryan Poehling, Cayden Primeau, Jacob Olofsson, Jesse Ylönen et Alexander Romanov avaient représenté le CH. Du lot, seul Suzuki joue pour Montréal, mais Romanov a permis d’acquérir Kirby Dach.