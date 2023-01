Le Canadien n’a pas craché sur sa victoire à la loterie du repêchage, l’été dernier, mais elle constituait presque un cadeau empoisonné : il fallait d’abord convaincre les fans que Shane Wright n’était pas le sauveur espéré avant de choisir son véritable coup de cœur, Juraj Slafkovsky.

Et encore le Slovaque constituait à leurs yeux le meilleur espoir d’une cohorte somme toute faible. Personne ne peut prédire qui sera le meilleur du groupe. Il s’agira peut-être même d’un joueur exclu du top 5 ou 10.

La loterie d’avril 2023 aura une signification bien différente, avec les exploits de Connor Bedard dans la Ligue junior de l’Ouest depuis le début de la saison, mais aussi, surtout, ses exploits au Championnat mondial junior. Le jeune homme de 17 ans survole la compétition avec ses 21 points en seulement cinq matchs, 10 de plus que son plus proche poursuivant, l’Américain Logan Cooley, troisième choix au total en 2022, et 15 de plus que Shane Wright, le centre de l’autre trio offensif du Canada.

Martin St-Louis a beau maudire les défaites des dernières semaines, ses patrons Kent Hughes et Jeff Gorton, les initiateurs de cette reconstruction, ne cracheront pas sur la possibilité de mettre la main sur le meilleur espoir depuis Connor McDavid, peut-être même Sidney Crosby.

Le Canadien et des fans ne seront pas les seuls à rêver, évidemment. Chicago, Anaheim et Columbus traînent dans la cave du classement et devraient occuper les trois dernières places, donc les trois premières en prévision de la loterie. Chicago détient 25,5 % de repêcher premier en date de lundi matin. Suivi d’Anaheim à 13,5 % et Columbus à 11,5 %.

Le Canadien est sixième, à 7,5 %, mais devance Arizona (8,5 %) et San Jose (9,5 %) par seulement deux points. Les Coyotes ont néanmoins deux matchs en main sur Montréal, mais les Sharks ont disputé deux matchs de plus.

Le CH détient aussi le choix des Panthers de la Floride, présentement situé au septième rang en prévision de la loterie, avec un taux de réussite estimé à 6 %. Montréal a donc 13,5 % de probabilités de repêcher Connor Bedard, soit un taux identique à celui des Ducks, deuxièmes derrière les Blackhawks.

Dans un monde idéal, les Panthers et le Canadien continueraient d’accumuler les défaites. La Floride devance Philadelphie par un petit point. Dans un scénario moyennement probable, mais réaliste, Montréal pourrait se retrouver avec les 4e et 7e choix, avec un taux de succès de repêcher au premier rang situé à 16 %.

Le Canada et Bedard affrontent les États-Unis mercredi soir en demi-finale. Pour vaincre les Américains, d’autres joueurs de l’équipe canadienne devront produire. Identifiés en début de tournoi à titre de premier trio, Shane Wright, Dylan Guenther et Brennan Othmann n’ont toujours pas marqué à égalité depuis qu’ils ont été réunis à compter du deuxième match. Les trois réunis ont trois points de moins que Bedard…

Les Américains ont mal ouvert le tournoi avec une défaite contre la Slovaquie, mais ils ont retrouvé leur élan par la suite. Leur attaque mise sur leur premier trio constitué de trois choix de première ronde en 2022, Logan Cooley (11 points), Cutter Gauthier (8 points) et Jimmy Snuggerud.

Ils ont battu l’Allemagne 11-1 en quarts de finale ; le Canada a eu besoin d’un but d’anthologie de Connor Bedard en prolongation mardi pour vaincre difficilement la Slovaquie 4-3.

Le défenseur numéro un des Américains, Luke Hughes, quatrième choix au total par le New Jersey en 2021, s’est replacé après un début de tournoi difficile. Le premier défenseur canadien, Olen Zellweger, repêché en deuxième ronde par Anaheim cette même année, n’a rien à lui envier offensivement.

Les fans du Canadien pourront surveiller de plus près le choix de fin de deuxième ronde en 2022, le défenseur Lane Hutson. Malgré ses 18 ans, Hutson connaît un bon tournoi, sans être le meneur en défense. Il a trois points en cinq matchs, un de moins que Hughes, sans être utilisé très souvent en supériorité numérique, et mène tous les défenseurs à ce Championnat au chapitre du taux de réussite de ses passes dans l’enclave. Il a aussi un taux de réussite de 97 % au chapitre des entrées de zone en possession de la rondelle.

PHOTO RON WARD, LA PRESSE CANADIENNE Le défenseur américain Lane Hutson

Dans l’autre demi-finale, mettant aux prises la Suède et la Tchéquie, figure un autre espoir du Canadien en défense, Adam Engström, choix de troisième ronde en 2022. Ce jeune homme de 19 ans est l’un des piliers en défense au sein de la première paire. Engström a trois points en cinq matchs et une fiche de +3, deux sommets chez les défenseurs de son équipe.

Le jeune Leo Carlsson sera aussi à surveiller. Ce candidat au prochain repêchage a marqué deux gros buts dans la victoire de la Suède aux dépens de la Finlande en quarts de finale mardi. Qui sait si ce centre ne devance pas désormais Adam Fantilli au deuxième rang dans l’œil des recruteurs, avec le tournoi plutôt décevant de ce dernier.

La Tchéquie, une formation talentueuse, expérimentée et costaude, vainqueure du Canada en ouverture de tournoi, est menée par le brillant défenseur David Jiricek, sixième choix au total par Columbus en 2022, le défenseur Stanislav Svozil et l’attaquant Jiri Kulich, repêché par Buffalo deux rangs après Filip Mesar par le Canadien. Kulich a sept points, dont cinq buts, en cinq matchs, mais Mesar n’est pas en reste avec six points au sein d’une formation moins puissante offensivement, avec 17 buts en cinq matchs, contre 33 pour la Tchéquie.