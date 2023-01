C’était déjà 2-0 pour les Américains en milieu de première période. Le silence de la foule massée à Halifax en disait long. Les jeunes joueurs du Canada jouaient nerveusement. Les fans les plus pessimistes se résignaient peut-être déjà à un match pour la médaille de bronze contre la Suède ce jeudi.

Mais il ne faut jamais parier contre une équipe dotée d’un jeune homme du nom de Connor Bedard. Le but qu’il a marqué à la neuvième minute de la première période, après s’être fait oublier à l’orée du filet adverse, a changé le cours de cette rencontre à sens unique jusque-là.

Le Canada a marqué cinq buts sans riposte après celui de Bedard et l’a emporté 6-2 pour passer en finale contre la Tchéquie ce jeudi. Le futur premier choix au total du prochain repêchage de la LNH a aussi ajouté une aide sur le but de Joshua Roy, espoir du Canadien. Ce trio, complété par Logan Stankoven, a participé à trois des quatre premiers buts canadiens.

Roy, repêché au cinquième tour seulement par le CH, même s’il avait constitué un premier choix au total dans la LHJMQ deux ans plus tôt, a disputé un match fort inspiré. On retient moins ses quatre points, parmi lesquels deux passes secondaires, que son travail efficace le long des rampes et en infériorité numérique, et ce but réussi à un moment critique pour donner une avance de deux buts aux siens en deuxième période. Il a aussi marqué le but d’assurance dans un filet désert en soutirant la rondelle au défenseur numéro un des Américains, Luke Hughes, fort talentueux, mais nonchalant au possible. Un jeu en infériorité numérique, s’il vous plaît !

Il faudra aussi retenir cette décision des entraîneurs de l’équipe canadienne de contester un but américain à la huitième minute de la deuxième période. Ce but aurait permis aux États-Unis de provoquer l’égalité 3-3, mais on a invoqué une obstruction à l’endroit du gardien canadien. Le geste semblait subtil, mais pas aux yeux du banc du Canada, qui a eu gain de cause.

On a contesté un autre but en début de troisième période et les arbitres ont de nouveau donné raison au pays hôte ; on avait clairement poussé le gardien avec le bâton pour aider la rondelle à glisser derrière lui.

Ce gardien, Thomas Milic, de Seattle, dans la Ligue junior de l’Ouest, cantonné à un rôle d’auxiliaire à l’ouverture du tournoi, mais titulaire à compter du deuxième match, jamais repêché à bientôt 20 ans, a été fumant. Ses arrêts n’étaient pas toujours conventionnels, mais il a tiré son club de l’embarras à plusieurs reprises. Il a arrêté 43 des 45 rondelles projetées en sa direction.

PHOTO DARREN CALABRESE, LA PRESSE CANADIENNE Le gardien canadien Thomas Milic

Rappelé d’urgence à l’aube des quarts de finale en raison d’une blessure subie par Colton Dach, frère de Kirby, Owen Beck, choix de début de second tour du Canadien, 33e au total, et brillant au camp d’entraînement, a joué régulièrement au sein du quatrième trio après avoir été limité à deux présences contre la Slovaquie.

Beck a contribué au réveil du jeune Adam Fantilli, 17 ans, éventuel top 5 de la LNH en 2023, et il s’est même offert un jeu qui a permis à son équipe d’enterrer les Américains en milieu de match, son premier point du tournoi.

Le Canada aura réussi à déclasser les États-Unis sans la contribution de Shane Wright, dont le trio a encore été tenu en échec. Wright et son ailier droit Dylan Guenther ont pourtant disputé des matchs dans la Ligue nationale de hockey cette saison.

Après une première période catastrophique, Wright et ses partenaires se sont ressaisis, sans toutefois produire. Le quatrième choix au total du Kraken de Seattle a donc six points après six matchs, dont la moitié contre l’Allemagne et l’Autriche, contre 12 pour l’Américain Logan Cooley, choisi un rang devant lui par les Coyotes de l’Arizona. Bedard a désormais 23 points après six matchs. Promu au sein d’un trio avec Bedard après le deuxième match, Joshua Roy a porté son total à dix points en six rencontres.

Mais Wright a encore un match – et le plus important – pour jouer les héros, et ces Championnats mondiaux juniors ne définissent pas nécessairement une carrière.

Un autre espoir du Canadien, le défenseur américain Lane Hutson, a disputé un bon match dans un rôle secondaire, mais pas assez en 16 min 21 s et sans minutes en supériorité numérique pour faire la différence.

Contre la Tchéquie en finale, le Canada voudra venger son échec du match d’ouverture. Le scénario de rêve est écrit, il s’agit maintenant de le jouer.