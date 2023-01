On ne sait pas ce que l’avenir réserve à Joshua Roy dans la Ligue nationale de hockey avec le Canadien.

Roy n’est pas le patineur le plus rapide. Malgré un championnat des compteurs dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec l’an dernier, il a entamé le Championnat mondial junior dans un rôle défensif au sein d’un troisième trio.

Mais il sait s’élever dans les grands moments. Ce choix de cinquième tour du CH en 2021 a mis un point d’exclamation sur un tournoi exceptionnel en préparant le but gagnant de Dylan Guenther en prolongation, jeudi soir à Halifax, permettant au Canada de remporter une deuxième médaille d’or consécutive contre de coriaces Tchèques.

Guenther a profité d’une perte de rondelle de l’attaquant Jiri Kulich en zone canadienne pour relancer l’attaque et remettre à Roy, qui a flairé le jeu. L’espoir du Canadien a patiemment attendu que le défenseur adverse se couche devant lui pour remettre à Guenther, qui a poussé le disque dans un filet ouvert et a permis au Canada de l’emporter 3-2.

PHOTO DARREN CALABRESE, LA PRESSE CANADIENNE Les joueurs, souriants, prennent la pose avec leur médaille

« C’était tellement stressant, honnêtement », a admis Roy au collègue Stéphane Leroux, de RDS, sur la glace lors de la remise des médailles. « Quand on a eu le deux contre un, je me suis dit : sérieux, il faut que ça rentre ! »

La veille, Roy avait obtenu quatre points pour permettre au Canada d’éliminer les Américains dans une victoire de 6-2.

Dans l’ombre de ses partenaires de trio Logan Stankoven et surtout Connor Bedard, auxquels il a été jumelé à compter du deuxième match du tournoi, Roy, du Phoenix de Sherbrooke, a conclu la compétition avec 11 points en huit matchs, et sa passe en prolongation lui a permis d’atteindre le total de 19 points en carrière lors de championnats mondiaux juniors et ainsi de battre la marque de Jonathan Huberdeau pour le plus grand nombre de points amassés par un Québécois dans ce tournoi.

Le Canada semblait pourtant voguer aisément vers l’or avec sept minutes à faire en troisième période et une avance de 2-0, mais les Tchèques, vainqueurs du Canada lors du premier match en ronde préliminaire, ont su marquer deux buts dramatiques en fin de troisième, ceux de Kulich et Jakub Kos.

La tension était à son comble en fin d’engagement et en prolongation, mais Guenther, un attaquant régulier chez les Coyotes de l’Arizona, a mis fin aux espoirs de la Tchéquie de remporter une première médaille d’or depuis 2001 avec son deuxième but de la rencontre.

« On n’a pas paniqué dans la chambre entre la troisième et la prolongation, a poursuivi Joshua Roy. Il fallait être patients. On savait que l’occasion se présenterait. »

PHOTO DARREN CALABRESE, LA PRESSE CANADIENNE Les Tchèques célèbrent un but de Jiri Kulich.

Discret dans l’ensemble de ce Championnat, le capitaine Shane Wright a disputé son meilleur match de la compétition. Il a non seulement marqué le deuxième but de son équipe en deuxième période à la suite d’un joli revers, mais il a aussi été engagé dans les trois zones du début à la fin.

Guenther a fait un jeu subtil, mais efficace, sur le but de Wright. Coincé le long de la bande, il a réussi à pousser la rondelle du patin vers son coéquipier, qui a ensuite déjoué le défenseur adverse, avant de battre le gardien Tomas Suchanek, le héros tchèque. Suchanek a repoussé 35 rondelles.

PHOTO DARREN CALABRESE, LA PRESSE CANADIENNE Brennan Othmann et Shane Wright

Surveillé étroitement, Connor Bedard a été blanchi pour la première fois dans un match de ce tournoi. Il a néanmoins obtenu trois tirs et joué presque 24 minutes, un sommet chez les attaquants canadiens. Il conclut le tournoi avec 23 points, dont neuf buts, en seulement huit matchs, un record canadien.

Sans surprise, Bedard a été nommé l’attaquant par excellence de ce Championnat mondial junior. Il a terminé en tête des compteurs, sept points devant son plus proche concurrent, Logan Cooley, des États-Unis.

« Ça n’est pas le moment de parler de moi, on vient de gagner le plus grand tournoi du monde », a répondu l’éventuel premier choix au total de la LNH en 2023 à une journaliste qui souhaitait le sonder à propos de son record. Talentueux et humble.

PHOTO DARREN CALABRESE, LA PRESSE CANADIENNE Sans surprise, Bedard a été nommé l’attaquant par excellence de ce Championnat mondial junior.

Maintenant que le Canada remporte l’or à nouveau, reste aux bureaucrates de l’organisation de prendre les mesures pour que des scandales comme celui de 2018 ne se répètent jamais, parce que même si les jeunes de l’équipe actuelle entraient à peine dans l’adolescence lorsque les évènements se sont produits, Hockey Canada n’a pas encore rallié tous ses fans, et avec raison, puisque les coupables n’ont jamais été démasqués.

Plus tôt dans la journée, un autre espoir du CH, le défenseur américain Lane Hutson, choix de fin de deuxième ronde en 2022, a lui aussi permis à son équipe de gagner une médaille (de bronze) en prolongation. Sa poussée en zone adverse a mené au but gagnant de Chaz Lucius, dans une folle victoire de 8-7 des États-Unis contre la Suède.