(Halifax) Après deux victoires contre des adversaires beaucoup plus faibles, le Canada a réservé sa performance la plus convaincante de la ronde préliminaire contre un pays qu’il connaît bien.

La Presse Canadienne

Connor Bedard a obtenu quatre mentions d’aide et le Canada a dominé la Suède 5-1, samedi soir, dans le dernier match de la ronde préliminaire du Championnat mondial de hockey junior.

Le Canada (3-0-0-1) termine au deuxième rang du Groupe A grâce à une récolte de neuf points, un de moins que la Tchéquie (3-0-1-0), qui avait battu les représentants de l’unifolié 5-2 en lever de rideau du tournoi.

L’équipe canadienne aura donc rendez-vous avec la Slovaquie lors des quarts de finale, qui s’amorceront lundi. La Suède (2-1-0-1) a glissé au troisième rang et se mesurera à la Finlande.

Bedard a profité de la rencontre pour égaler deux records canadiens. Son 18e point lui a permis de rejoindre Dale McCourt et Brayden Schenn pour le plus haut total lors d’un même tournoi. Son 31e point lui a permis de rejoindre Eric Lindros pour le plus haut total à ce tournoi.

Brennan Othmann a inscrit deux buts pour le Canada, qui est le champion en titre après avoir battu la Finlande lors de la reprise du tournoi au mois d’août. Joshua Roy, Tyson Hinds et Kevin Korchinski ont aussi enfilé l’aiguille.

Thomas Milic a retrouvé le filet, après l’avoir laissé à Benjamin Gaudreau jeudi contre l’Autriche, et il a repoussé 22 lancers.

Ludvig Jansson a été l’auteur de l’unique but de la Suède. Carl Lindbom a cédé cinq fois en 44 tirs.

Il ne fallait pas arriver en retard pour assister au premier but du Canada. Dès la 57e seconde de jeu, Bedard a glissé la rondelle vers Roy, qui a trompé la vigilance de Lindbom dans la lucarne.

Les partisans ont à peine eu le temps de se rasseoir que leurs favoris ont doublé leur avance, 71 secondes plus tard. Bedard a remis le disque à Shane Wright, qui a effectué une spectaculaire passe transversale à Othmann pour son premier but du tournoi.

L’assaut canadien s’est poursuivi quelques minutes plus tard, mais Lindbom a réussi à garder le fort en réalisant un superbe arrêt aux dépens de Wright.

Ce ne fut que partie remise pour la troupe de Dennis Williams, qui a vu Hinds décocher un tir sur réception précis pour porter la marque à 3-0 alors qu’il restait 8 : 15 à jouer au premier vingt.

Moins d’une minute après ce but, l’attaquant Zack Ostapchuk a ouvert la porte aux Suédois en écopant une pénalité majeure pour avoir donné du genou. Milic et sa défensive ont résisté pendant près de quatre minutes, mais Jansson a réduit l’écart à la suite d’un excellent lancer de la pointe.

La deuxième période a été plus partagée entre les deux équipes et les deux gardiens ont réussi à se signaler à quelques reprises. Vers la fin de l’engagement, la Suède a pu jouer à cinq contre trois pendant 53 secondes, mais elle n’en a pas profité.

L’échec-avant du Canada a fait des siennes en début de troisième période et il a été récompensé dès la 35e seconde. Dylan Guenther a accepté une passe d’Ethan Del Mastro et il s’est approché à la droite de Lindbom. Sa passe transversale a trouvé la lame du bâton d’Othmann, qui a tiré sur réception pour obtenir son deuxième but de la rencontre.

Bedard a ensuite égalé les deux records canadiens en laissant le disque à sa droite vers Korchinski, qui a trouvé une brèche à la gauche de Lindbom.