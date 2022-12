L’Autriche n’avait jamais remporté un seul match en quatre participations au Championnat mondial junior, mais avait annulé une fois contre l’Ukraine en 2004.

Elle venait de se faire écraser 11-0 et 9-0 contre la Suède et la Tchéquie à ses deux premiers matchs du tournoi.

Avec un score de 0-0 avec six minutes à faire en première période, et un seul tir au but de la part du Canada, jeudi soir, on pouvait deviner les murmures dans les gradins et dans les salons des amateurs de hockey au pays.

Mais il a fallu une punition, une seule, pour briser les espoirs autrichiens. Quelques minutes plus tard, et deux passes de Connor Bedard, c’était déjà 3-0 Canada.

Les Canadiens l’ont finalement emporté 11-0 contre une équipe jeune et fragile, dont le filet était défendu par un gardien de 17 ans.

PHOTO DARREN CALABRESE, LA PRESSE CANADIENNE Le jeune gardien Benedikt Oschgan, 17 ans, de l’équipe autrichienne, a eu fort à faire contre le Canada.

L’Autriche devait sa participation à la suspension de la Russie et de la Biélorussie, et sans son meilleur joueur Marco Kasper, huitième choix au total par les Red Wings de Detroit en 2022, elle ne fait pas le poids. On comprend Kasper d’avoir préféré demeurer auprès de son équipe dans la Ligue d’élite de Suède (SHL) plutôt que de se faire massacrer dans les Maritimes.

Connor Bedard ajoute six points à sa fiche

Ce match n’aura servi à rien, sinon à humilier un pays faible et à engraisser la fiche des joueurs du Canada, entre autres Connor Bedard, qui a récolté six autres points dans ce match.

Bedard a déjà égalé le record de Jordan Eberle du nombre de buts en carrière au Championnat mondial junior et il lui reste encore au moins deux matchs à disputer.

Il serait aussi admissible aux deux prochains tournois, mais à moins d’un lock-out dans la LNH, il n’y sera pas…

Quatre des buts de Bedard ont été marqués lors du tournoi annulé après deux matchs en décembre 2021. Ils sont comptabilisés dans les statistiques officielles du Championnat.

PHOTO DARREN CALABRESE, LA PRESSE CANADIENNE Connor Bedard durant le match contre l’Autriche, jeudi

L’éventuel premier choix au total en 2023 a 14 points à ses trois premiers matchs et avec 27 points en carrière à ce tournoi, il s’approche à 4 du record d’Eric Lindros. L’ancien capitaine des Flyers a atteint ce sommet en 21 matchs, Bedard en a disputé… 12.

Le choix de troisième ronde du Canadien en 2022, Vinzenz Rohrer, a été, à 18 ans, l’un des attaquants les plus utilisés de sa formation. Il a du chien pour un centre de petite taille. Mais il faudra trouver un autre contexte pour analyser avec plus de justesse son talent. Chapeau néanmoins pour la pugnacité.

La formation canadienne vient de massacrer l’Allemagne et l’Autriche par un score combiné de 22-2. On verra ce qu’elle a vraiment dans le ventre contre la Suède samedi. Les Suédois ont battu la Tchéquie en prolongation jeudi. Les Tchèques ont vaincu le Canada lors de la première rencontre.

Une certaine parité

À part l’Autriche, le souffre-douleur de ses adversaires, on observe une certaine parité cette année. Les surprenantes victoires de la Suisse contre la Finlande et de la Slovaquie face aux Américains rendent les choses intéressantes dans le groupe B. Les États-Unis peuvent encore terminer au troisième rang advenant une défaite contre la Finlande et une victoire de la Suisse contre la Slovaquie et, qui sait, pourraient donner des maux de tête dès les quarts de finale à l’équipe qui terminera au deuxième rang du groupe A. Ça pourrait bien être le Canada, s’il bat la Suède. Mais attendons, il reste encore de gros matchs à disputer à chacune des équipes !