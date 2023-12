2023 fut une année sportive remarquable. En quoi ? En statistiques les plus incroyables, insolites et inutiles. Attention : celles qui suivent pourraient faire exploser votre cerveau !

10

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jeff Skinner, des Sabres de Buffalo

Jeff Skinner, des Sabres de Buffalo, a pris part l’hiver dernier à son 908e match dans la Ligue nationale. Est-ce une marque exceptionnelle ? Non. Plus de 500 hockeyeurs ont atteint ce plateau. Sauf que de tous ces joueurs, un seul n’a jamais disputé une seule partie éliminatoire.

Lui.

9

PHOTO ABBIE PARR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Adin Hill, des Golden Knights de Vegas

En mars, les Golden Knights de Vegas ont gagné quatre matchs consécutifs, avec quatre gardiens différents. Du jamais-vu dans la Ligue nationale. Trois mois plus tard, ils ont remporté la Coupe Stanley. Qui était devant le filet ? Un cinquième gardien, Adin Hill, qui n’avait bien sûr jamais disputé une seule partie éliminatoire en carrière jusqu’à cette année.

8

PHOTO MORRY GASH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Yan Gomes, des Cubs de Chicago

Qu’est-ce qui bouge plus lentement que la liste d’attente des interventions chirurgicales au Québec ? Un receveur de 35 ans. Yan Gomes, des Cubs de Chicago, ne fait pas exception. Avant le 20 juillet, il n’avait réussi que deux triples dans ses 2304 dernières présences au bâton. Et qu’est-il arrivé, le 20 juillet ? Il en a frappé deux de suite.

7

PHOTO GLYN KIRK, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Ange Postecoglou

Les sept victoires de suite en prolongation des Panthers de la Floride, le printemps dernier, titillent vos méninges ? Les 11 gains consécutifs des Rangers du Texas sur la route pendant les séries font grésiller votre cerveau ? Petites natures… Si la tendance se maintient, vous ne survivrez pas jusqu’à la fin de cette chronique.

Êtes-vous prêts pour une séquence vraiment impressionnante ?

L’entraîneur-chef du club de soccer de Tottenham, Ange Postecoglou, a enchaîné non pas 20, non pas 30, non pas 40, mais 52 parties consécutives sans défaite à domicile. Il a amorcé cette série avec une équipe japonaise, AVANT la présence du Canadien dans la finale de la Coupe Stanley de 2021. Il est ensuite passé par le Celtic de Glasgow, où il n’a jamais perdu à la maison en deux ans. La séquence s’est poursuivie et terminée cet automne avec un troisième club, Tottenham.

Petit séisme cervical, quand même.

6

PHOTO MARK J. TERRILL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Shohei Ohtani, anciennement des Angels, a produit un des 21 points

Le 24 juin, les Angels de Los Angeles ont compté 21 points en seulement deux manches. La dernière fois qu’on avait vu ça ? C’était en 1894. Aucune personne encore vivante aujourd’hui n’était née.

5

PHOTO MITCH STRINGER, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Bryan Baker, des Orioles de Baltimore

La victoire la plus improbable de l’année ? Celle de Bryan Baker, des Orioles de Baltimore, face aux Phillies de Philadelphie, le 24 juillet.

Les Orioles menaient 2-1. Les Phillies menaçaient, avec deux coureurs sur les sentiers. Baker s’est alors amené en relève pour retirer Nick Castellanos. Un échec. Castellanos a frappé un long coup sûr au champ centre. Kyle Schwarber a marqué. 2-2. Ce fut le dernier lancer de Baker dans cette partie.

Mais… mais… mais… comment a-t-il pu être crédité de la victoire, après avoir accordé un coup sûr et un point lors de son seul affrontement de la soirée ?

Souvenez-vous, il y avait deux coureurs sur les buts. Schwarber a compté. Sauf qu’après lui, Bryce Harper a été retiré sur un relais au marbre. Fin de la manche. Au tour suivant, les Orioles ont marqué un point. 3-2. Ce sera le pointage final. Et puisque Baker était le dernier lanceur des Orioles avant qu’ils ne reprennent l’avance, c’est à lui qu’est revenue la victoire la moins méritée de la saison.

4

PHOTO JED JACOBSOHN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Tony Kemp et Esteury Ruiz, des Athletics d’Oakland

Sentez-vous un début de migraine ? Rien ? D’accord. Augmentons l’intensité d’un cran. J’appelle en relève l’équipe la plus minable, pitoyable et misérable de l’année : les Athletics d’Oakland. Dans une saison où ils ont redéfini la médiocrité, je retiens particulièrement le massacre du 14 avril. Ce jour-là, les lanceurs des A’s ont alloué 17 points (!) et 17 buts sur balles (!!). Le lanceur Hogan Harris a été particulièrement pourri dans la séquence suivante :

But sur balles

But sur balles

But sur balles

Frappeur atteint

But sur balles

Double

But sur balles

Rendu là, son entraîneur s’est tanné. Il l’a remplacé par le releveur Chad Smith qui, évidemment, a atteint le frappeur suivant.

3

PHOTO JONATHAN HUI, ARCHIVES USA TODAY SPORTS LeBron James, des Lakers de Los Angeles

Dans la NBA, les Lakers de Los Angeles ont atteint la demi-finale des éliminatoires. Mais encore ? Ils venaient quand même de terminer au dernier rang de leur division pendant la saison.

Incroyable ? Attendez. J’ai mieux.

Au baseball, les Marlins de Miami sont devenus la première équipe de l’histoire à se qualifier pour les séries en terminant au dernier rang de la Ligue nationale dans une catégorie pourtant importante.

Les points comptés.

2

PHOTO BRIAN SNYDER, ARCHIVES REUTERS Tom Brady

Lorsque Tom Brady a annoncé sa retraite, au début de 2023, le youtubeur Field Yates a découpé sa carrière par décennie.

Dans la vingtaine : 21 564 verges par la passe/147 passes de touché/3 Super Bowl

Dans la trentaine : 40 018 verges par la passe/309 passes de touché/2 Super Bowl

Dans la quarantaine : 27 632 verges par la passe/193 passes de touché/2 Super Bowl

« Un portfolio digne d’un membre du Temple de la renommée pour chaque décennie », a-t-il souligné, avec raison. Encore plus remarquable ? Brady a réussi plus de passes de touché à partir de 40 ans que le légendaire Joe Namath dans toute sa carrière !

1

PHOTO NELSON ALMEIDA, AGENCE FRANCE-PRESSE Max Verstappen

Le pilote Max Verstappen vient de connaître la meilleure saison de F1 de l’histoire. Il a passé plus de 4900 kilomètres en position de tête. C’est long comment, 4900 kilomètres ? C’est plus long que la distance entre Montréal et Mexico !

Et si après cela, amis lecteurs, votre cerveau est toujours intact, je ne peux que m’incliner.

Jusqu’au bilan de la prochaine année.

Sources : OptaStats, Elias Sports Bureau, Field Yates, MLB, NFL