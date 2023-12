PHOTO RON SCHWANE, ASSOCIATED PRESS

(Cleveland) Joe Flacco a passé pour 309 verges et trois touchés et les Browns de Cleveland ont obtenu leur deuxième billet pour les éliminatoires depuis 2002 en venant à bout des Jets de New York 37-20, jeudi.

Tom Withers Associated Press

Les Browns (11-5) sont assurés de figurer au moins parmi les équipes repêchées dans l’Association américaine et pourraient terminer au sommet de la section Nord — et peut-être de l’Américaine —, un scénario qui paraissait pourtant invraisemblable il y a quelques semaines en raison des blessures.

Mais les choses ont changé depuis que Flacco est arrivée. Cleveland a été charmée.

Le quart de 38 ans a porté sa fiche à 4-1 comme partant avec les Browns, qui ont fait signe au joueur le plus utile du Super Bowl 47 pour sauver leur saison. Il l’a fait avec brio.

Flacco a rejoint Jerome Ford deux fois pour des touchés en première demie et les Browns se sont forgé une avance de 20 points contre les Jets (6-10), qui ont choisi de ne pas accorder de nouveau contrat au vétéran de 15 saisons après qu’il eut disputé trois campagnes avec le club. Ils n’ont pas changé d’avis après la blessure subie par Aaron Rodgers lors de la première semaine d’activités.

Flacco a accumulé des gains de 296 verges en première demie et est devenu le premier quart en 34 matchs à dépasser le plateau des 300 verges contre les Jets. Il est également devenu le premier quart des Browns à atteindre les 300 verges lors de quatre matchs consécutifs.

Les Jets ont été forcés de donner le départ à Trevor Siemian pour une deuxième semaine de suite puisque Zach Wilson est à l’écart en raison d’une commotion cérébrale.

Siemian a connu de bons moments, mais a raté une passe au premier quart qui a été retournée sur 30 verges jusque dans la zone des buts par le maraudeur Ronnie Hickman pour donner l’avance 20-7 aux Browns.

Jermaine Johnson a également retourné une interception pour un majeur aux dépens de Flacco sur une distance de 37 verges, au deuxième quart.

Rien n’a été facile pour les Browns cette saison puisqu’ils ont été affligés par les blessures. Flacco est notamment le quatrième quart à amorcer un match pour le club de l’Ohio. Au total, 12 joueurs, dont le quart Deshaun Watson et le porteur de ballon Nick Chubb, figurent sur la liste des blessés.