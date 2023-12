PHOTO DAVID J. PHILLIP, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Berea) Lorsqu’ils ont fait signer un contrat à Joe Flacco en désespoir de cause le mois dernier, les Browns de Cleveland espéraient que le vétéran quart-arrière les maintiendrait dans la course en vue d’une qualification aux éliminatoires. Ils avaient besoin de quelqu’un pour calmer le jeu dans un contexte de blessures et d’incertitudes croissantes.

Tom Withers Associated Press

Les attentes étaient tempérées à l’arrivée de Flacco. Quatre matchs plus tard, elles sont devenues inébranlables.

Non seulement Flacco est sur le point de permettre aux Browns de se qualifier aux éliminatoires de la NFL pour la deuxième fois en 21 ans, mais l’athlète de 38 ans permet à de nombreux résidants de cette ville passionnée de football de croire que tout est possible avec les Browns — et leur unité défensive, classée numéro un.

En quatre matchs, Flacco a amassé 1307 verges par la voie des airs — plus que tout autre quart-arrière sur cette période — et complété 10 passes de touché, ce qui le place à égalité au premier rang avec Matthew Stafford, des Rams de Los Angeles, et Brock Purdy, des 49ers de San Francisco, à ce chapitre durant cette même séquence de quatre matchs.

Pas mal pour un gars qui a passé des mois à regarder des parties à la télévision chez lui, dans le New Jersey, en se demandant s’il avait lancé sa dernière passe.

Manifestement, Flacco a encore quelque chose à offrir.

« Il a très bien joué », a analysé le garde gauche étoile Joel Bitonio.

« Je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre. Je l’ai vu lancer un peu à l’entraînement. Je me suis dit qu’il avait l’air de pouvoir encore lancer, mais jouer sur le terrain est très différent de l’entraînement. Il a été formidable pour nous. Il a été un leader. Il a vraiment stabilisé le navire et nous sommes reconnaissants de l’avoir. »

Aucune animosité

Deshaun Watson est revenu aux quartiers généraux des Browns, mardi, pour la première fois depuis son opération à une épaule qui a mis fin à sa saison. La plupart du temps, la présence du quart-arrière numéro un titulaire des Browns susciterait une réaction beaucoup plus animée.

Ce n’est pas le cas en ce moment. Ces Browns sont l’équipe de Flacco.

Or, le hasard faisant parfois bien les choses, Flacco pourra aider les Browns à se qualifier aux éliminatoires avec une victoire, jeudi soir, contre les Jets de New York, la formation pour laquelle il a évolué la saison dernière.

Les Jets ont décidé de ne pas lui offrir de contrat pendant l’entre-saison ni après qu’ils ont perdu les services d’Aaron Rodgers, victime d’une déchirure d’un tendon d’Achille qui a mis fin à sa saison lors du match d’ouverture.

Flacco insiste sur le fait qu’il n’a aucune animosité envers les Jets.

Il y a toutes sortes de choses qui se passent au cours de la saison et de l’entre-saison. Je me suis bien amusé pendant que j’étais là-bas et les choses sont ainsi. Je suis heureux d’être là où je suis, c’est certain. Joe Flacco

Il est amusant de penser à ce qui aurait pu se passer, mais Flacco insiste sur le fait qu’il ne joue pas à ce jeu.

« Il y a 32 équipes dans la NFL. (Les Jets) ne sont qu’une seule de ces équipes. Il y a beaucoup de gars là-bas que je respecte vraiment et avec qui j’ai passé quelques années formidables dans ce vestiaire. Alors j’ai beaucoup de respect pour ces gars-là. »

Les Jets ont tourné la page Flacco.

Les Browns ne peuvent pas imaginer où ils seraient sans lui.