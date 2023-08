Quels records pourraient être battus dans la prochaine décennie ? C’est la question que je vous posais, la semaine dernière, après ma chronique sur le sujet.

Encore une fois, vous avez collaboré en grand nombre. Vous avez couvert mes angles morts et m’avez souligné à gros traits de feutre orange un oubli monstre – le record de buts dans la LNH. Oui, j’ai un peu honte… Voici quelques-unes de vos meilleures suggestions.

Les buts au hockey

Record actuel : Wayne Gretzky, 894 buts

De loin la suggestion la plus populaire. Alexander Ovechkin n’est plus qu’à 72 buts du record de Wayne Gretzky. C’est une grosse bouchée pour un attaquant qui aura bientôt 38 ans. Sauf qu’Ovechkin vient d’établir de nouveaux records pour le plus de buts à 36 ans (50) et à 37 ans (42). Brian Beaudoin se demande si l’attaquant russe pourrait se rendre jusqu’à 950. Ça lui prendrait quatre saisons de 32 buts. Difficile, mais possible. Michel Beaulieu, lui, ose une prédiction audacieuse. Auston Matthews battra ensuite le record d’Ovechkin. La moyenne de buts par match du centre des Maple Leafs de Toronto (0,62) est supérieure à celles d’Ovechkin (0,61) et de Gretzky (0,60). J’aime les chances de Matthews à long terme, mais pas dans la prochaine décennie.

Victoires et championnats en Formule 1

Records actuels : Lewis Hamilton, 103 victoires, ainsi que Lewis Hamilton et Michael Schumacher, 7 championnats

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Max Verstappen

« Je pense qu’avec Max Verstappen, les records de victoires et de championnats seront battus », prédit Benoît Labelle. Les probabilités sont en effet excellentes. Ces trois dernières années, Verstappen a gagné 63 % de ses courses. C’est une moyenne comparable à celle de Lewis Hamilton, dans ses trois meilleures saisons. Si Verstappen, qui compte 45 victoires, soutient un rythme de 10-12 victoires par saison, il pourrait devancer Hamilton autour de 2030. Ses chances pour le record de championnats sont encore meilleures. Avec bientôt trois titres à seulement 25 ans, c’est à sa portée.

L’heure cycliste

Record actuel : Filippo Ganna, 56,79 km

PHOTO MATTHEW CHILDS, ARCHIVES REUTERS Filippo Ganna

Le record de l’heure cycliste vient d’être battu deux fois en 12 mois. « Verrons-nous des cyclistes bientôt atteindre 60 km en une heure ? », se questionne Benjamin Dionne. Peut-être. Filippo Ganna croit pouvoir améliorer sa marque, notamment en choisissant un site en plus haute altitude que Granges, en Suisse, où il a établi son record.

Toujours dans le vélo, Alain Bachini souligne que « la nouvelle génération de cyclistes arrive à surpasser les performances des cyclistes [autrefois] dopés, à un plus jeune âge. Je peux avancer qu’aux prochains Tours de France, nous continuerons d’être les témoins d’ascensions encore plus rapides, grâce à des coefficients watts/kg encore plus grands. La question : est-ce dû à l’entraînement ou à de meilleurs pharmaciens ? »

Titres dans les tournois du Grand Chelem

Record actuel (hommes) : Novak Djokovic, 23

PHOTO KIRSTY WIGGLESWORTH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Carlos Alcaraz et Novak Djokovic

« Carlos Alcaraz a le talent, le sérieux, la fougue et le jeu pour compétitionner sur toutes les surfaces, écrit Giuseppe Gomma. Il n’est pas impensable qu’il gagne un ou deux tournois du Grand Chelem chaque année, pendant la prochaine décennie. » Je suis d’accord avec tout ça. Or, il y a un gros obstacle sur le chemin d’Alcaraz, gagnant de deux tournois du Grand Chelem. Le détenteur du record, Novak Djokovic, est toujours actif – et en grande forme. Djokovic a d’ailleurs battu Alcaraz en finale du tournoi de Cincinnati, dimanche. Il n’est pas impensable que le Serbe de 36 ans ajoute encore quelques titres du Grand Chelem à son palmarès dans les prochaines saisons, dans lequel cas ce serait étonnant qu’Alcaraz – ou n’importe quel autre joueur – le rattrape dans la prochaine décennie.

Vitesse d’un lancer au baseball

Record actuel : Nolan Ryan, 108,1 mi/h ou Aroldis Chapman, 105,1 mi/h

C’est une marque controversée, car les méthodes pour calculer la vitesse d’une balle rapide, en 1974, n’étaient pas les mêmes que celles employées aujourd’hui. Pour l’exercice, acceptons le record de Ryan. Peut-il être battu ? « Il n’est pas farfelu d’entrevoir le jour où un lanceur, du haut de ses 6 pi 7 po, pourra propulser une balle à 110 mi/h », estime Vincent Beaulieu. Ce serait un exploit remarquable. Les experts croient que la limite se situe quelque part entre 105 et 110 mi/h. Même à ce niveau, la pression sur les ligaments est déjà extrême. Les enfants, n’essayez pas cela à la maison.

Coups sûrs en une saison

Record actuel : Ichiro Suzuki, 262

PHOTO MARTA LAVANDIER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Luis Arráez, des Marlins de Miami

Solide argumentaire de Félix Boursier-Laflamme : « Les meilleurs frappeurs approchent du rendement de 37,3 % de coups sûrs par présence au bâton. Maintenant que la position de lanceur a plafonné et a recours depuis un moment à la triche pour progresser, et que les ligues majeures ont sorti le marteau [pour sévir], les moyennes des frappeurs augmenteront. […] Il suffira d’un excellent frappeur qui ne se blesse pas, un frappeur désigné, pourquoi pas, dont c’est la spécialité, et le tour est joué. »

C’est vrai, les nouvelles règles favorisent les frappeurs. Le meneur cette saison, Luis Arráez, se dirige d’ailleurs vers une saison de 225 coups sûrs. Seulement trois autres joueurs ont atteint cette marque depuis l’an 2000. Sauf qu’à 225, il en manquera encore quelques dizaines à Arráez pour rejoindre Suzuki. Ça ne sera pas simple (boudoum tish).

Athlètes les plus âgés

Records actuels : Gordie Howe (LNH, 52 ans), Satchel Paige (MLB, 59 ans), Nat Hickey (NBA, 45 ans), George Blanda (NFL, 48 ans)

Michel Thibodeau, que je vous ai déjà présenté dans une chronique sur les hockeyeurs octogénaires, m’a soumis la meilleure suggestion. « L’âge des athlètes est appelé à s’allonger dans chaque sport. C’est là un message important pour motiver les amateurs à maintenir leur santé physique et psychologique. » Il est vrai que récemment, plusieurs athlètes dans la fin de la trentaine ou le début de la quarantaine ont connu des triomphes. Pensez à Tom Brady, Serena Williams et Tiger Woods. Pour la forme, j’ai regardé si les records d’âge pourraient être battus dans la prochaine décennie dans la LNH, la NBA, la NFL et les ligues majeures de baseball. Au hockey, à moins d’un retour de Jaromir Jagr, oubliez ça. Au football, Aaron Rodgers devrait disputer neuf autres saisons. Improbable. Au basketball, le mieux placé est LeBron James, 38 ans. Mais puisqu’il a déjà commencé à parler publiquement de sa retraite, ce serait surprenant qu’il s’accroche pour encore sept ans.

100 mètres style libre

Records actuels : David Popovici, 46,86 s et Sarah Sjöström, 51,71 s

Denis Pinsonneault se demande si les records au 100 mètres style libre, en natation, pourraient tomber. Tout à fait. J’irai même plus loin ; tous les records de natation sont à risque dans la prochaine décennie. Chez les femmes, toutes les marques au bassin de 50 mètres ont été battues dans les 10 dernières années, sauf le 200 mètres papillon.

Saut en longueur

Record actuel : Mike Powell, 8,95 m

René Guimond est d’avis que le record de Mike Powell, établi en 1991, sera bientôt chose du passé. J’ai pensé mettre ce record dans ma chronique de la semaine dernière, mais j’ai fait le saut en réalisant que les neuf meilleures performances de l’histoire ont toutes été réalisées il y a plus de 10 ans. Aujourd’hui, les meilleurs au monde ne dépassent pas 8,70 m. Un gros défi.

1500 mètres (hommes)

Record actuel : Hicham El Guerrouj, 3 min 26 s

Ce record est sur le point de tomber. Le Norvégien Jakob Ingebrigsten, âgé de seulement 23 ans, a couru la distance en 3 min 27,14 s cet été. « Je te gage un repas que le record du 1500 mètres sera battu avant celui du 100 mètres », m’a écrit le collègue Yves Boisvert. Hmmm. Je n’aime pas mes chances contre toi, Yves, surtout lorsqu’il est question d’athlétisme. Un sandwich bacon-laitue-tomate, avec un sac de Skittles sur le côté, est-ce que ça compte pour un repas ?