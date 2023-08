Les deux derniers duels entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz en ont été deux d’anthologie. À Wimbledon, le jeune prodige avait eu l’ascendant. À Cincinnati, le vieux routier a eu le dernier mot. À quelques jours des Internationaux des États-Unis, on peut déjà anticiper un troisième chapitre à cette nouvelle rivalité.

En attendant, le débat à savoir qui est le meilleur fait rage sur la Toile et dans les médias. La Presse propose une analyse statistique pour tenter de résoudre le débat.

Après le même nombre de tournois (74)

Depuis son arrivée dans les rangs professionnels, Alcaraz a disputé 74 tournois. Tant au niveau ITF, Challenger que ATP. Il était donc intéressant de se pencher sur le rendement de Djokovic après le même nombre de tournois disputés. L’Espagnol a remporté 12 tournois ATP, 4 en Challenger et 3 ITF. Parmi ces victoires, il y en a deux en tournoi du Grand Chelem et quatre en Masters 1000. Au même stade de sa carrière, Djokovic avait remporté neuf titres ATP, trois en Challenger et trois ITF. Parmi eux, un majeur et trois en Masters 1000. À noter cependant que Djokovic évoluait à une époque pendant laquelle Roger Federer et Rafael Nadal étaient au sommet de leur art. Reste que l’actuel numéro un mondial connaît un meilleur début de carrière de ce côté.

Djokovic : 9 titres ATP, 3 Challenger, 3 ITF

Alcaraz : 12 titres ATP, 4 Challenger, 3 ITF

Qu’est-ce que vous voulez que je dise à propos de Novak ? C’est incroyable, jouer contre lui. Tu m’as beaucoup inspiré. J’ai commencé à jouer au tennis en te regardant. Je suis né et tu avais déjà gagné beaucoup de tournois ! Carlos Alcaraz, Wimbledon, 2023

Au même âge

En date du 21 août 2023, Alcaraz est âgé de 20 ans, 3 mois et 16 jours. Évidemment, sa fiche reste la même que dans le paragraphe précédent. Or, au même âge, Djokovic était quelque peu derrière son jeune – mais néanmoins exceptionnel – rival. Djoko possédait donc six titres ATP de moins – dont deux en Grand Chelem et deux Masters 1000 – qu’Alcaraz au même âge.

Tu n’abandonnes jamais, mon gars. Doux Jésus ! Novak Djokovic, Cincinnati, 2023

Un contre l’autre

PHOTO AARON DOSTER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Novak Djokovic

Pour comparer deux joueurs et déterminer lequel est le plus efficace, il faut inévitablement s’attarder aux matchs disputés l’un contre l’autre. Alcaraz et Djokovic se sont rencontrés pour la première fois à Madrid, en 2022, sur terre battue. Alcaraz avait gagné en trois manches. Il y a quelques mois de cela, Djokovic avait eu raison d’un Alcaraz endolori en demi-finale de Roland-Garros. En finale de Wimbledon, il y a un mois, Alcaraz avait défait le Serbe dans un duel épique, en finale. Puis, dimanche, Djokovic a remporté les grands honneurs à Cincinnati. Ils se sont donc partagé leurs quatre affrontements jusqu’à présent.

2022 au Masters de Madrid - demi-finale - victoire de Carlos Alcaraz 6-7 (5), 7-5, 7-6 (5)

2023 à Roland-Garros - demi-finale - victoire de Novak Djokovic 6-3, 5-7, 6-1, 6-1

2023 à Wimbledon - finale - victoire de Carlos Alcaraz 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6, 6-4

2023 au Masters de Cincinnati - finale - victoire de Novak Djokovic 5-7, 7-6 (7), 7-6 (4)

Contre les top 10

Pour être considéré comme le meilleur, il faut vaincre les meilleurs. Quoi de mieux, alors, que de se pencher sur leur rendement contre des joueurs du top 10 ? Alcaraz a disputé 31 matchs en carrière contre des joueurs membres du top 10. Il a gagné 20 d’entre eux, bon pour un taux d’efficacité de 64,5 %. En revanche, Djokovic a remporté 69,3 % de ses matchs contre le même groupe de joueurs, en triomphant 251 fois sur 362. Toutefois, au même stade qu’Alcaraz, il comptait seulement 9 victoires en 24 duels, pour un ratio de 37,5 %.

Djokovic : 69,3 % Alcaraz : 64,5 %

Sur différentes surfaces

Si Novak Djokovic est considéré par plusieurs comme le meilleur joueur de l’histoire, c’est principalement grâce à sa polyvalence. Sur ses 23 titres majeurs, il en a gagné 13 sur dur, 7 sur gazon et 3 sur terre battue. En moyenne, et ce, dans les tournois de toutes les catégories, il a remporté 84,8 % de ses matchs sur dur, 80,6 % sur terre battue et 85,8 % sur gazon. Alcaraz, lui, a gagné en moyenne 75 % de ses affrontements sur dur, 82,1 % sur terre battue et 88,9 % sur gazon.

Je pensais que je serais dans le pétrin contre toi sur terre battue et peut-être sur dur, mais pas sur gazon ! Novak Djokovic, Wimbledon, 2023

En finale

PHOTO ALBERT CESARE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Carlos Alcaraz

C’est une chose d’atteindre la finale d’un tournoi, encore faut-il la remporter pour espérer faire partie des plus grands. Djokovic et Alcaraz sont passés maîtres dans l’art d’élever leur jeu d’un cran lorsque le moment l’impose. Djokovic a remporté 95 des 135 finales qu’il a disputées, un taux d’efficacité de 70,3 %. Ce ratio diminue quelque peu, à 65,7 %, en finales de tournois majeurs, avec une fiche de 23-12. Comme Alcaraz au même âge, il avait disputé deux finales de Grand Chelem, gagnant une d’entre elles. Au même stade de sa carrière que l’Espagnol, il avait remporté 9 de ses 12 finales. Alcaraz a triomphé 12 fois en 16 finales, pour un ratio équivalent de 75 %. Il a cependant gagné ses deux finales en tournois du Grand Chelem.

On manque de mots pour décrire tout ce que tu fais sur le terrain et à l’extérieur. Tu es un homme incroyable et un champion. Novak Djokovic, Cincinnati, 2023

Au classement

L’ascension de Carlos Alcaraz est expéditive, voire historique, et c’est ce qui la rend remarquable. Le jeune Espagnol a fait son entrée dans le top 10 à l’âge de 18 ans, 11 mois et 21 jours. Il a accédé au trône mondial quelques semaines plus tard, à 19 ans, 4 mois et 8 jours. Pour sa part, Djokovic est arrivé dans le top 10 à l’âge de 19 ans, 9 mois et 25 jours. Après des années de dur labeur derrière Federer et Nadal, il est finalement devenu numéro un mondial à 24 ans, 1 mois et 12 jours.