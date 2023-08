Plus vite. Plus haut. Plus fort. Jusqu’où ?

Non, nous n’avons pas encore atteint les limites du corps humain. Ni celles de la performance. De nouvelles règles, de meilleures méthodes d’entraînement et de l’équipement plus sophistiqué permettent aux athlètes d’atteindre des sommets jugés impossibles il y a 10 ans. Quels records pourraient être battus dans la prochaine décennie ? En voici sept.

Un 100 m en 9,55 s

(record actuel : Usain Bolt, 9,58 s)

Le record d’Usain Bolt au 100 m fascine les chercheurs. Le sprinteur jamaïcain aurait-il pu courir plus vite ? Si oui, comment ? Aurait-il battu un dilophosaure sur une courte distance ? Serait-ce possible de battre son record en courant… à quatre pattes ?

Ce sont tous de vrais sujets d’étude. Selon Polly McGuigan et Aki Salo, deux spécialistes de la biomécanique associés à l’Université de Bath, l’humain réussira éventuellement à courir le 100 m en moins de neuf secondes. « Peut-être pas de notre vivant, mais ça arrivera », expliquaient-ils dans un article qu’ils ont publié il y a quelques années.

« L’humain court en compétition depuis seulement un peu plus d’un siècle. Dans le contexte de l’évolution humaine, cette période est bien trop courte pour être analysée, et nous permettre de faire des analyses à long terme. Les records continuent d’être battus, et l’entraînement et la technologie, comme les surfaces des pistes et les souliers à crampons, ne cessent de se développer. »

PHOTO LUCY NICHOLSON, ARCHIVES REUTERS Elaine Thompson-Herah

Un 100 m en 10,45 s

(record actuel : Florence Griffith-Joyner, 10,49 s)

Un des records les plus controversés de l’athlétisme. Pourquoi ? Parce que Florence Griffith-Joyner était constamment la cible d’allégations de dopage. Surtout en 1988, l’année où elle a couru le 100 m le plus rapide de l’histoire. En quelques semaines, elle a retranché près d’une demi-seconde à son meilleur chrono à vie. Le record tient toujours, 35 ans plus tard, mais il risque de tomber prochainement. En 2021, deux sprinteuses jamaïcaines s’en sont approchées comme personne auparavant. Elaine Thompson-Herah et Shelly-Ann Fraser-Pryce ont toutes les deux franchi la distance en 10,60 s ou moins. Thompson-Herah est aussi devenue la première femme à atteindre une vitesse de pointe de plus de 40 km/h. L’Américaine Sha’Carri Richardson, 23 ans seulement, est aussi rendue à moins de 25 centièmes de la marque de Griffith-Joyner.

PHOTO PIROSCHKA VAN DE WOUW, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Eliud Kipchoge

Un marathon en moins de deux heures

(record actuel : Eliud Kipchoge, 2 h 1 min 9 s)

Un marathon en moins de deux heures ? Ça s’est déjà produit. Eliud Kipchoge a accompli l’exploit dans une course non officielle, avec l’aide de 41 coureurs de demi-fond qui dictaient le rythme de sa course. Dans ces circonstances, son temps n’a pas été homologué dans le livre des records de l’athlétisme. Par contre, cette expérience nous a permis de confirmer que l’être humain peut bel et bien faire un marathon en moins de deux heures. Il y a de bonnes chances qu’un homme y parvienne en compétition dans la prochaine décennie ; les 25 meilleurs chronos de l’histoire ont tous été réalisés dans les 10 dernières années.

Un placement de 70 verges

(record actuel : Ove Johansson, 69 verges)

Le placement réussi de 60 verges et plus était autrefois rarissime. Avant 2018, il n’y en avait eu que 17 dans toute l’histoire de la NFL. Depuis ? Il y en a eu 12. Le record de 69 verges, établi par Ove Johansson dans un match de la NCAA, tient depuis 1976. Ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne soit battu. En 2015, un botteur de l’Université Baylor a réussi un placement de 75 verges lors d’un entraînement. Le lendemain, un rival de l’Université du Texas a fait mieux : 80 verges ! Reste la partie la plus difficile : reproduire l’exploit dans une situation de match.

PHOTO OLI SCARFF, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Erling Haaland, de Manchester City

261 buts en Premier League

(record actuel : Alan Shearer, 260 buts)

Jusqu’à cette semaine, Harry Kane soufflait dans le cou d’Alan Shearer. L’attaquant anglais n’était plus qu’à 47 buts du record de la Premier League. Avec sa moyenne en carrière de 0,66 but par match, il s’apprêtait à devancer Shearer d’ici deux ou trois ans. Le hic ? Kane a été transféré samedi dernier au Bayern Munich, dans le championnat allemand. Bye-bye, le record. Qui a maintenant le plus de chances de battre la marque de Shearer ? Erling Haaland. Le Norvégien de 23 ans a réussi sa rentrée en Premier League, l’hiver dernier, avec 36 buts en seulement 35 parties. Du jamais-vu en Angleterre. Il en a ajouté une douzaine en Ligue des champions. S’il évite les blessures et résiste au chant des sirènes de l’Arabie saoudite, le record est à sa portée.

66 victoires

(record actuel : Bruins de Boston, 65 victoires)

Les Bruins de Boston viennent de pulvériser l’ancien record de 62. Y a-t-il encore de la marge pour se rapprocher de la perfection ? Absolument. Dans la NBA, où il y a autant de parties par saison que dans la LNH, 15 équipes ont déjà remporté 67 victoires ou plus. Pour qu’un club batte le record des Bruins, il devra profiter de conditions gagnantes, notamment d’un grand écart de talent entre les équipes de tête et celles de bas de classement. Justement, jamais la disparité dans la LNH n’a été aussi importante que dans les deux dernières saisons.

PHOTO ARCHIVES USA TODAY SPORTS Ilia Malinin a l’ambition de réussir un quintuple saut dans les prochaines années.

Un quintuple saut

(record actuel : Ilia Malinin, quadruple axel)

Le patineur artistique américain Ilia Malinin a causé un choc, la saison dernière, en réussissant le premier quadruple axel de l’histoire. Donc quatre rotations et demie. Peut-il se rendre à cinq ? Il le croit. Mathieu Charbonneau, biomécanicien du sport à l’Institut national du sport du Québec, pense aussi qu’il reste de la marge de manœuvre à Malinin pour réussir le quintuple saut. La prochaine frontière ? « Le quintuple axel. Ce serait possible. Sûrement réservé à la crème de la crème. Mais je pense que dans les 10 prochaines années, des patineurs vont l’explorer. »