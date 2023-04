Un printemps montréalais sans séries

Au printemps, chantait Joe Dassin, les Québécois « sortent de la terre ». À 1 degré Celsius, on range les tuques, les mitaines et les foulards. À 10 degrés, on invite tout le voisinage, on sort la télé sur le patio et on regarde les matchs de hockey sous une petite laine. De préférence, tricolore. Bleu-blanc-rouge.