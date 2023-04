Et les lauréats québécois sont…

Bienvenue à cette troisième édition de notre gala Stars et palettes, qui récompense les meilleurs hockeyeurs québécois de la dernière saison. Le concept ? On remet les trophées de la Ligue nationale uniquement à des joueurs québécois. Donc à des joueurs nés ici, ou qui ont passé la majorité de leur enfance et de leur adolescence ici. Vous noterez que le Canadien est mieux représenté cette année que lors des éditions précédentes. Les enveloppes, s’il vous plaît.

Trophée Calder (recrue de l’année)

Rafaël Harvey-Pinard (Canadien de Montréal)

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Rafaël Harvey-Pinard

Une grosse cohorte. Quinze Québécois répondent aux critères pour le trophée Calder. Mais du lot, seulement trois ont disputé plus de 20 parties. Rappelé par le Canadien au milieu de la saison, Rafaël Harvey-Pinard est celui qui a eu le plus gros impact au sein de son équipe. Son ratio de buts par match (0,44) est le plus élevé de tous les hockeyeurs québécois cette saison.

Buts par match Rafaël Harvey-Pinard, Canadien : 0,44

Pierre-Luc Dubois, Jets : 0,38

Patrice Bergeron, Bruins : 0,36

Jonathan Marchessault, Golden Knights : 0,36

William Carrier, Golden Knights : 0,29 Note : minimum 20 parties

Finalistes : Pierre-Olivier Joseph (Penguins) et Jakob Pelletier (Flames)

Trophée Bill-Masterton (persévérance et esprit sportif)

Kristopher Letang (Penguins de Pittsburgh)

PHOTO GENE J. PUSKAR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Kristopher Letang (au centre) célèbre son 1000e match en carrière, avec Sidney Crosby (87) et Evgeni Malkin (71).

Le défenseur québécois émerge d’une période sombre. En novembre, il a subi un accident vasculaire cérébral. C’était son deuxième, après celui de 2014. Quelques semaines plus tard, il a eu la douleur de perdre son père. Après les funérailles, il a dû s’absenter un mois pour soigner une blessure. Puis, début mars, il a reçu un tir en plein visage. « Nous avons toujours su qu’il avait un fort caractère », a commenté son coéquipier Sidney Crosby, le mois dernier. « La dernière année fut certainement un défi pour lui. C’est incroyable, la façon dont il a géré cela. »

Finalistes : Derick Brassard (Sénateurs) et Vincent Desharnais (Oilers)

Trophée Frank-Selke (meilleur attaquant défensif)

Patrice Bergeron (Bruins de Boston)

PHOTO PERRY NELSON, USA TODAY SPORTS Patrice Bergeron (à droite), des Bruins de Boston, surveille Connor McDavid, des Oilers d’Edmonton.

Qui d’autre ? À 37 ans, le centre des Bruins n’a rien perdu de son excellence en défense. Au contraire. Il est plus dominant que jamais. Il a remporté 60 % de ses mises en jeu, et il est l’attaquant le plus efficace de la LNH en infériorité numérique. Son manteau de cheminée accueillera un sixième (vrai) trophée Selke cet été.

Buts accordés pour 60 minutes en infériorité numérique Patrice Bergeron, Bruins : 3,18

Connor Dewar, Wild : 3,37

Pavel Zacha, Bruins : 3,54

Joel Kiviranta, Stars : 3,98

Tomas Nosek, Bruins : 4,12 Note : minimum 100 minutes

Finalistes : Phillip Danault (Kings) et Yanni Gourde (Kraken)

Trophée Georges-Vézina (meilleur gardien)

Marc-André Fleury (Wild du Minnesota)

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Marc-André Fleury

Le bassin de candidats est plus restreint. Seulement quatre gardiens québécois ont évolué dans la LNH cette saison. Il y a des arguments pour couronner Samuel Montembeault et Marc-André Fleury. Le premier a conservé un pourcentage d’arrêts supérieur à 90 % au sein d’une équipe faible. Ses 13 buts « sauvés » le font bien paraître (14e dans la LNH). Fleury, lui, présente une meilleure moyenne, un meilleur pourcentage d’arrêts et, évidemment, plus de victoires. Avantage au gardien du Wild, magistral depuis la mi-février (93 % d’arrêts, moyenne de 2,28).

Finalistes : Devon Levi (Sabres) et Samuel Montembeault (Canadien)

Trophée James-Norris (meilleur défenseur)

Thomas Chabot (Sénateurs d’Ottawa) et Kristopher Letang (Penguins de Pittsburgh)

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Thomas Chabot

Joueur A : 11 buts, 0,60 point par match, 25 minutes par match, - 11

Joueur B : 10 buts, 0,60 point par match, 25 minutes par match, - 12

Lequel choisir ? Comment ? Soyons généreux. Moulons deux trophées. Un pour Thomas Chabot (joueur A), un autre pour Kristopher Letang (joueur B). Les deux jouent des rôles clés pour leur organisation, tant à forces égales qu’en supériorité numérique. Mention plus qu’honorable à Michael Matheson, du Canadien. Je l’aurais choisi s’il avait disputé 15-20 matchs de plus.

Finalistes : Samuel Girard (Avalanche) et Michael Matheson (Canadien)

Trophée Maurice-Richard (meilleur compteur)

Une lutte à trois qui se réglera la semaine prochaine, entre Patrice Bergeron (27 buts), Pierre-Luc Dubois (26) et Jonathan Marchessault (26). Notez que Bergeron a raté les deux derniers matchs des Bruins en raison de deux blessures distinctes.

Trophée Art-Ross (meilleur pointeur)

Une autre lutte, avec les trois mêmes joueurs, plus Alex Killorn. L’attaquant du Lightning de Tampa Bay, qui a fait ses classes avec les Lions du Lac Saint-Louis, vient de connaître l’un des meilleurs mois de sa carrière, avec 15 points en mars. Ça lui en fait 59 cette saison. Seul Dubois (60) le devance. Bergeron (57) et Marchessault (55) le suivent de près. Encore une fois, ça va se jouer dans les dernières minutes de la saison.

Trophée Hart (joueur le plus utile à son équipe)

Patrice Bergeron (Bruins)

PHOTO WINSLOW TOWNSON, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Patrice Bergeron

Les Bruins connaissent une saison historique. Ils ont battu leur record de franchise pour le nombre de points en une saison, et ils ont maintenant de très bonnes chances de battre le record de victoires de la LNH. Une grande part du mérite en revient au capitaine de cette formidable équipe, Patrice Bergeron, qui se distingue tant par son leadership que par l’excellence de son jeu. Pas étonnant que lors de nos rencontres avec les espoirs du repêchage, autant de joueurs mentionnent son nom comme LE modèle à suivre.

Finalistes : Pierre-Luc Dubois (Jets), Thomas Chabot (Sénateurs) et Kristopher Letang (Penguins)

Toutes les statistiques ont été compilées avant les matchs de mercredi soir.