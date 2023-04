Qui parmi Ottawa, Montréal, Detroit et Buffalo dominera dans la prochaine décennie ? Après les Sabres la veille, place à l’état des forces des Red Wings aujourd’hui, dans la deuxième tranche de notre série d’analyse sur quatre jours.

Les Red Wings ont raté les séries éliminatoires lors des six dernières saisons, après 25 participations consécutives. Ils s’en approchaient il y a quelques semaines, mais sagement, leur directeur général Steve Yzerman n’a pas modifié son plan à long terme.

L’éventuel joueur autonome sans compensation, Tyler Bertuzzi, 28 ans, parmi leurs meilleurs buteurs ces dernières années, 30 buts en 2021-2022, a été échangé aux Bruins de Boston pour des choix de premier et quatrième tour en 2024.

Dans une décision encore plus étonnante, Filip Hronek, 25 ans, 38 points en 60 matchs en saison régulière, le défenseur le plus occupé après Moritz Seider avec un temps d’utilisation moyen de 21:32 par match, est passé aux Canucks de Vancouver avec un choix de quatrième tour en 2023 pour des choix de premier tour (celui des Islanders de New York obtenu pour Bo Horvat) et de deuxième tour en 2023.

Les Red Wings avaient repêché six fois dans le top 10 depuis 2017 et 31 fois lors des trois premiers tours. Yzerman a choisi d’emmagasiner davantage de choix pour mieux rivaliser à long terme avec les clubs en reconstruction de sa section, Ottawa, Montréal et Buffalo.

Moritz Seider, 22 ans, et Simon Edvinsson, 20 ans, étaient difficiles à rater mardi soir au Centre Bell contre le Canadien. Seider, le droitier, 6 pieds 4 pouces et 205 livres, Edvinsson le gaucher, 6 pieds 6 pouces, 209 livres. Ils constituent les assises sur lesquelles reposent repose l’avenir des Wings.

L’Allemand Seider a été repêché un peu tôt aux yeux de certains observateurs, au sixième rang en 2019, derrière Alex Turcotte, devant Dylan Cozens, mais personne ne remet en question la décision des Red Wings aujourd’hui. Il a remporté le trophée Calder l’an dernier après une saison de 50 points en 82 matchs.

Edvinsson a été repêché sixième lui aussi, en 2021. Comme Seider, il a passé son premier hiver en Amérique du Nord dans la Ligue américaine. Il a néanmoins obtenu un rappel par Detroit la semaine dernière, après avoir amassé 27 points en 51 matchs à Grand Rapids.

PHOTO BRIAN BRADSHAW SEVALD, USA TODAY SPORTS Le défenseur de 20 ans Simon Edvinsson

Seider est déjà l’indiscutable défenseur numéro un des Wings. Edvinsson a montré mardi une belle mobilité pour un défenseur de son gabarit et une capacité impressionnante à repérer ses attaquants en transition.

On mise aussi beaucoup sur l’arrivée d’un autre défenseur de format géant et surdoué, William Wallinder, 20 ans à peine, choix de deuxième tour en 2020 (32e au total), déjà un pilier à Rögle en première division suédoise (SHL), l’équipe de l’espoir du Canadien Adam Engström, avec 26 points en 50 matchs. Seider a aussi joué à Rögle et obtenu une production semblable à 20 ans. Wallinder a signé son premier contrat avec l’organisation le 27 mars et il terminera la saison dans la Ligue américaine à Grand Rapids.

Il y a moins de profondeur à l’attaque chez les Red Wings que chez les Sabres, par exemple, malgré la présence de quelques éléments intéressants.

On semble enfin avoir trouvé un centre offensif digne de ce nom pour appuyer éventuellement le capitaine Dylan Larkin, 26 ans, retenu pour huit saisons supplémentaires par Steve Yzerman le mois dernier moyennant un salaire annuel de 8,7 millions. Larkin connaît la meilleure saison de sa carrière avec 76 points en autant de rencontres.

Michael Rasmussen, 9e choix au total en 2017 et Joe Veleno, 30e choix en 2018, ne seront vraisemblablement pas les heureux élus, même si on les a pressentis pendant un moment pour ce poste. À moins d’un revirement de situation étonnant, leur plafond a été établi à un troisième trio.

Marco Kasper constitue l’enfant prodigue. Repêché au 8e rang en 2022, qui sait s’il ne deviendra pas même le meilleur centre de sa cuvée ? Cet Autrichien de 18 ans a été rappelé la semaine dernière par les Red Wings après avoir amassé 23 points en 52 matchs à Rögle (un autre de la filière de Detroit à Rögle !), mais il s’est blessé à son premier match dimanche et il ne pouvait affronter le CH au Centre Bell mardi.

C’est plus mince aux ailes. Avec le recul, le choix de Filip Zadina au sixième rang en 2018, devant Quinn Hughes, qui évoluait pourtant dans la cour des Wings à Michigan, et Noah Dobson, a fait mal.

Zadina tarde à s’établir dans la LNH. Il a 68 points en 190 matchs en carrière, et revendiquait seulement 7 points en 30 matchs cet hiver avant de se blesser.

Mais un autre Suédois, Lucas Raymond, a connu une première saison sensationnelle l’an dernier avec 57 points en 82 matchs à seulement 19 ans. Il est moins spectaculaire cette saison, mais il vient néanmoins d’atteindre la marque des 40 points.

Les Red Wings ont été audacieux en repêchant le gardien de 6 pieds 6 pouces Sebastian Cossa au 15e rang en 2021, mais la stratégie avait payé pour Yzerman avec Andrei Vasilevskiy à Tampa en 2012. Cossa a néanmoins du chemin à faire pour atteindre la LNH. Yzerman a choisi de l’envoyer dans l’ECHL pour lui donner l’occasion de jouer plus souvent et il commence à retrouver sa confiance, après un début de carrière pénible dans les rangs professionnels.

En bref, Detroit a plusieurs brillants jeunes éléments dans sa cour, mais on comprend Steve Yzerman de miser sur les deux prochaines cuvées, où il détiendra quatre choix de premier tour et quatre choix de deuxième tour, pour renflouer les coffres encore davantage.

La course au dernier rang

Avec cinq matchs ou moins à disputer, le dernier rang de décidera entre les Ducks d’Anaheim, les Blackhawks de Chicago et les Blue Jackets de Columbus. Ces trois clubs sont à égalité avec 56 points. Anaheim a deux victoires de moins que Columbus et deux de moins que Chicago, et seulement quatre matchs à jouer, contre cinq pour les deux autres.

La dernière équipe au classement général détient 25,5 % de repêcher au premier rang, contre 13,5 % pour la seconde. Elle détient aussi plus de 44 % de chances de repêcher parmi les deux premiers et ne peut être exclue du top trois.

Les Ducks comptent déjà deux des meilleurs jeunes centres de la LNH, Trevor Zegras, 22 ans, 9e choix au total en 2019, 60 points en 77 matchs, et Mason McTavish, 20 ans, 3e choix au total en 2021, 42 points en 77 rencontres à sa première année chez les pros. Imaginez en plus avec Connor Bedard ou Adam Fantilli…