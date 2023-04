« Le bateau vient de couler », titrait le quotidien Ottawa Sun lundi. « Weekend désastreux », lisait-on sur le site theathletic.com.

Comme si on réalisait finalement aujourd’hui l’inévitable : les Sénateurs d’Ottawa rateront vraisemblablement les séries éliminatoires pour une sixième année consécutive.

Avec seulement cinq matchs à disputer en saison régulière, Ottawa est à six points des Penguins de Pittsburgh et de la dernière place donnant accès aux éliminatoires, et à cinq points des Panthers de la Floride, premier club exclu.

Il s’agit d’un constat d’échec en raison des efforts déployés par le directeur général Pierre Dorion depuis un an pour sauter quelques étapes dans la reconstruction de l’équipe.

Dorion, on le rappelle, a cédé son septième choix au total et son 39e choix, au début du second tour, en 2022, et un choix de troisième tour en 2024 pour Alex DeBrincat.

Puis, le mois dernier, avec encore un certain espoir de participer au détail, Dorion a cédé son choix de premier tour en 2023, un choix de deuxième tour en 2024 et un choix de deuxième tour en 2026 pour le défenseur Jakob Chychrun, fort talentueux, mais malheureusement souvent blessé. Malgré son arrivée, Ottawa a maintenu une fiche de 4-6-1… avant de voir Chychrun tomber au combat à nouveau le 23 mars.

La gestion des gardiens n’a pas aidé. On a misé sur un athlète de 35 ans à la santé fragile, Cam Talbot, obtenu pour un gardien de 24 ans en pleine ascension, Filip Gustavsson, 24 ans, fiche de 20-9-6, moyenne de 2,03 et taux d’arrêts de .932 au Minnesota cette saison.

Les décisions de Dorion n’auront pas de conséquences dramatiques à moyen terme puisque DeBrincat, 62 points, dont 26 buts, en 77 matchs, mais fiche de -29, a seulement 25 ans et Chychrun 25 ans.

Par contre, malgré une somme de 6,4 millions sur le plafond salarial, DeBrincat touche 9 millions cette année. Il faudra donc lui offrir cette somme pour retenir ses services à la fin de la saison, à moins de s’entendre à plus long terme avec lui, à un an de son autonomie complète.

Les nouveaux propriétaires voudront-ils verser un gros salaire à un attaquant dont la production est passée de 41 à 26 buts et dont la vulnérabilité à égalité numérique est connue ? Il pourrait donc lui rester seulement un an avec les Sénateurs.

Chychrun est encore sous contrat pour deux autres années à un salaire annuel très raisonnable de 4,6 millions. Mais il aura disputé seulement 48 matchs cette saison, un de plus que la saison précédente. Il a disputé en moyenne 60 matchs par année depuis le début de sa carrière il y a sept ans (on a ajusté les années écourtées par la pandémie au pro rata d’une saison de 82 matchs).

Dorion a-t-il été trop pressé ? Difficile de le nier. Mais ses décisions peuvent se défendre. Son noyau, avec Josh Norris, Tim Stützle et Shane Pinto au centre, Brady Tkachuk, Drake Batherson aux ailes, Jake Sanderson et Thomas Chabot en défense, tous âgés de 26 ans et moins, était déjà constitué.

Le DG des Sénateurs vivait aussi une pression à laquelle ses homologues à Detroit et Buffalo, deux organisations en reconstruction comme lui, n’étaient pas confrontés : l’arrivée imminente d’un nouveau propriétaire. On peut comprendre un directeur général d’espérer des résultats favorables rapides pour impressionner ses nouveaux patrons.

Sans pression, donc sans sacrifier de choix au repêchage, les Red Wings et les Sabres ont lutté comme les Sénateurs pour une place en séries éliminatoires pendant presque tout l’hiver. Buffalo devance même Ottawa par un point, avec deux matchs en main, et Detroit se retrouve à trois points, avec un match de plus à disputer.

Les Red Wings ont pu repêcher au huitième rang en 2022 le jeune centre autrichien Marco Kasper. Celui-ci vient d’être rappelé à Detroit après une saison prometteuse de 23 points en 53 matchs en première division suédoise (SHL) et on pourra le voir à l’œuvre contre le Canadien mardi soir.

Non seulement détiennent-ils leur propre choix de premier tour en 2023, situé au 11e rang, mais ils ont aussi obtenu un choix de premier tour supplémentaire, au 17e rang (des Canucks, acquis au préalable des Islanders), pour le défenseur Filip Hronek, un choix supplémentaire de premier tour en 2024 pour Tyler Bertuzzi, échangé aux Bruins à la date limite des transactions, et ils détiennent trois choix de deuxième tour cet été.

Malgré un noyau de jeunes joueurs déjà impressionnant, avec en tête Rasmus Dahlin, Owen Power, Tage Thompson et Dylan Cozens, entre autres, les Sabres ont repêché trois fois au premier tour en 2022, dont deux fois parmi les 16 premiers. Ils détiennent encore leur choix de premier tour en 2023, situé aux environs du 13e rang, et trois choix de deuxième tour.

Ottawa n’a pas repêché avant le 64e rang en 2022, avec l’avant-dernier choix du deuxième tour. Et à moins d’effectuer une transaction d’ici là, ils n’auront pas de choix au repêchage avant le quatrième tour cet été. Pour la pérennité d’une organisation, il s’agit d’un vide énorme, surtout pour une équipe qui n’a toujours pas participé aux séries depuis 2017.

Certains s’accrochent désormais au mince espoir de voir Ottawa couler davantage au classement de façon à participer à la loterie. Le choix de premier tour offert pour Chychrun est en effet transférable à 2024 s’il se situe parmi les cinq premiers.

À l’heure actuelle, ils détiennent 2,9 % de chances de remporter la loterie et de passer de la 12e à la 2e place, et 2,4 % de gagner le deuxième prix et grimper de la 12e à la 3e place.

Les Sénateurs ont aussi une infime chance de repêcher au premier rang s’ils sont coiffés au classement par une équipe parmi Washington, St. Louis et Detroit, tous à trois points derrière. Ainsi, Ottawa détiendrait 3 % de remporter le premier lot et 3,3 % de gagner le second prix. Sortez les lampions.

« Certaines organisations sont trop pressées d’en finir avec leur reconstruction », confiait l’entraîneur en chef des Coyotes de l’Arizona, André Tourigny, dans nos pages lundi.

Tourigny ne visait personne en particulier et ne faisait pas nécessairement référence à Ottawa, son ancienne organisation. L’avenir nous dira si les Sénateurs entreront dans cette catégorie.

L’avenir des Red Wings sous vos yeux mardi soir

PHOTO DAN HAMILTON, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS Moritz Seider

« Pendant une séquence dimanche, quatre choix de premier tour, Moritz Seider (2019), Simon Edvinsson (2021), Lucas Raymond (2020) et Marco Kasper (2022) se sont retrouvés sur la glace en même temps, lors d’une mêlée, écrivait Kevin Allen, lundi. Ils ont tenu leur bout dans la mêlée pour récupérer une rondelle, même après l’intervention des officiels. On avait sous les yeux l’avenir des Red Wings. »

Il ne reste plus grand-chose à se mettre sous la dent chez le Canadien avec les blessures aux meilleurs jeunes joueurs Caufield, Slafkovsky, Dach, Guhle, Xhekaj et Harvey-Pinard. Par contre, il pourrait être intéressant d’observer mardi soir au Centre Bell contre les Red Wings l’avenir d’un club rival de la section Atlantique. On risque de les maudire au cours de la prochaine décennie…