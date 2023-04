Carson Brière, fils de Daniel Brière, a été « retiré » de l’équipe de hockey de l’Université Mercyhurst, en Pennsylvanie.

L’établissement d’enseignement en a fait l’annonce dans une déclaration laconique, lundi soir, ajoutant « ne pas pouvoir commenter le sujet davantage ».

Cette situation survient quelques semaines à peine après qu’une vidéo montrant Brière balancer nonchalamment un fauteuil roulant inoccupé dans les escaliers d’une boîte de nuit ait fait le tour du web. L’histoire a fait grand bruit. Sur Twitter, la femme qui avait publié la vidéo avait indiqué que le fauteuil se trouvait là parce que sa propriétaire avait dû se rendre à l’étage inférieur pour accéder à la salle de bains du bar.

CAPTURE D’ÉCRAN DE LA VIDÉO

Brière, 23 ans, fait face à des accusations de méfait et d’inconduite pour ces agissements. La journée de la publication de la vidéo, l’Université Mercyhurst avait rapidement annoncé avoir ouvert une enquête sur l’évènement. Le jeune homme avait d’ailleurs été suspendu.

Daniel Brière, ex-joueur de la LNH et nouveau directeur général des Flyers de Philadelphie, s’était excusé au nom de son fils dans les jours suivants les évènements. Il avait affirmé avoir eu « un choc » en prenant connaissance de la vidéo, qualifiant ces agissements d’« inexcusables ». « Carson est désolé et accepte la pleine responsabilité de son comportement », avait-il ajouté.

Son fils, plus succinctement, avait quant à lui déclaré être « profondément désolé pour [son] comportement ». « Il n’y a aucune excuse pour mes actions et je ferai tout en mon possible pour me racheter après ce sérieux manque de jugement. »

Ce n’est pas la première fois que Brière est expulsé d’un programme de hockey. En novembre 2019, l’Université d’Arizona State l’avait renvoyé « en raison d’une violation des règles de l’équipe », avait indiqué un membre du personnel au Walter Cronkite Sports Network à l’époque.

Il reste encore une année d’admissibilité en NCAA à Carson Brière.