Si le Tournoi des Maîtres qui s’amorce ce jeudi est habituellement l’occasion de mettre en valeur le prestige et l’héritage du golf, il y aura une dynamique étrangère cette année, puisque les joueurs de la PGA devront partager le terrain avec les joueurs du circuit LIV Golf. Pour les néophytes du golf, voici ce qu’il faut savoir sur ce dossier pour être dans le coup.

Les organisateurs veulent éviter les problèmes

« Nous inviterons tous les joueurs admissibles compte tenu des critères en place pour disputer le Tournoi des Maîtres en 2023. »

Ces mots sont ceux de Fred Ridley, président du tournoi. Les joueurs du circuit LIV Golf pourront officiellement participer au plus grand tournoi de la saison. Ridley est pleinement conscient des tensions existantes dans le monde du golf professionnel. La preuve ? Il ne nomme jamais le nom du circuit saoudien, à la manière des personnages dans Harry Potter pour évoquer vous-savez-qui.

Ridley se retrouve entre l’arbre et l’écorce. D’un côté, il veut les meilleurs joueurs au monde au tournoi, et certains d’entre eux font partie des déserteurs. D’un autre côté, il ne veut pas se mettre le PGA Tour à dos. Alors ne pas promouvoir outre mesure le circuit saoudien lui permet de rester du bon côté de la force. Il reste que ces nouveaux rivaux devront se côtoyer et il y aura certainement des flammèches.

Une victoire d’un ancien champion ?

« Au bout du compte, le golf est plus important que n’importe quel joueur ou n’importe quel circuit. »

Louis Oosthuizen est l’un des joueurs du circuit LIV Golf dont les chances de se retrouver parmi le groupe de tête sont les meilleures. Il a ralenti, certes, mais il est toujours au sommet de son art dans les tournois importants. Il a gagné une fois l’Omnium britannique, mais il a aussi terminé six fois en deuxième place dans les tournois majeurs.

PHOTO MIKE SEGAR, REUTERS Dustin Johnson

La majorité des joueurs du LIV sont des joueurs vieillissants ou des joueurs plus ou moins obscurs conscients de leurs chances minimes, voire nulles, de gagner sur le circuit PGA Tour. Certains joueurs, cependant, pourraient venir gâcher la fête. Cameron Smith en tête de liste. L’an dernier, il a gagné l’Omnium britannique, en plus de terminer troisième au Tournoi des Maîtres.

D’anciens champions défileront aussi sur Magnolia Lane sous les couleurs de LIV Golf, comme Dustin Johnson, Bubba Watson, Phil Mickelson, Sergio Garcia, Patrick Reed et Charl Scwartzel.

D’autres grands noms

« Du moment que tu satisfais les critères d’admissibilité du tournoi, tu devrais jouer. »

Bryson DeChambeau fera partie des 16 joueurs du circuit LIV à pouvoir participer et à remplir les nombreux critères d’admissibilité. Abraham Ancer, Talor Gooch, Brooks Koepka, Jason Kokrak, Kevin Na, Joaquin Niemann, Louis Oosthuizen, Smith et Harold Varner III sont les autres.

L’éléphant dans la pièce

« Augusta est déjà assez difficile sans penser à toutes ces petites choses. »

Les joueurs du circuit LIV, à commencer par Garcia, Koepka et DeChambeau, croient qu’il n’y aura aucune tension entre les joueurs. Selon eux, les médias et les partisans font tout un plat de cette prétendue rivalité entre les deux circuits.

PHOTO JONATHAN ERNST, REUTERS Rory McIlroy

Or, encore une fois dans les derniers jours, Rory McIlroy, Matthew Fitzpatrick et Tiger Woods ont de nouveau exprimé des réticences face à la présence des joueurs du circuit LIV dans les tournois du Grand Chelem. Récemment, McIlroy et Reed se sont aussi quelque peu brouillés au tournoi de Dubaï.

Actuellement, les joueurs du circuit saoudien donnent l’impression d’avoir la certitude d’arriver sur place et d’être accueillis à bras ouverts. Mais les joueurs du PGA Tour semblent leur réserver un accueil beaucoup plus froid que ce à quoi ils s’attendent.