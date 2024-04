(Augusta) Le week-end a été bien pénible pour Tiger Woods au Tournoi des Maîtres.

Associated Press

Consultez le classement en direct

Lui qui se trouvait à plus un après 36 trous, il a inscrit dimanche un 77, dont 40 sur le premier neuf. Cela au lendemain d’un 82, sa pire ronde en carrière dans un tournoi majeur.

Celui qui a triomphé cinq fois à Augusta a glissé au dernier rang du tableau à 304, soit 16 coups au-dessus de la normale.

C’est là son pire résultat en carrière pour un tournoi de 72 trous.

Woods a néanmoins parlé d’une « bonne semaine », disant qu’il allait se préparer pour les autres tournois majeurs de la saison : le Championnat de la PGA, en mai, l’Omnium des États-Unis, en juin, et l’Omnium britannique, en juillet.

« Je me suis bien battu jeudi et vendredi, a-t-il fait valoir. Ça s’est gâté par la suite. »

Woods a obtenu un 302 au Memorial en 2015, où il a ramené en troisième ronde sa pire carte à la PGA, un 85.

PHOTO MIKE BLAKE, REUTERS Tiger Woods salue la foule au terme de sa quatrième ronde.

À 48 ans, il compose avec les suites de plusieurs opérations qui ont affecté son corps et limité ses participations à des tournois de la PGA.

« Je vais continuer la musculation et le cardio, a dit Woods. Je vais me garder actif, devenir plus fort et continuer de faire des progrès. J’espère pouvoir allouer de plus en plus de temps aux séances de pratique. »

Woods continue d’attirer une multitude de supporters, voulant entrevoir celui qui est devenu le visage du golf.

Ils applaudissent tous ses coups et ils continuent de lui lancer des encouragements.

Woods n’a pas fini dernier d’une compétition depuis 2020, lors du Genesis Invitational.

La ronde de dimanche était sa 100e au Augusta National.

Woods a commis un triple boguey au cinquième, deux trous après avoir été victime d’un boguey. Il a aussi perdu un coup au sixième trou.

Woods jouait avec Neal Shipley, le seul amateur encore en lice.

Shipley a conclu à 300, plus 12.

La météo est belle et ensoleillée à Augusta, où Scottie Scheffler entamait la journée en menant par un coup sur Collin Morikawa.

En quête d’un deuxième Veston vert après 2022, Scheffler avait en début de ronde une priorité de deux coups devant Max Homa.

Morikawa s’est imposé au Championnat de la PGA en 2020 et à l’Omnium britannique l’année suivante.

Homa n’a pas encore triomphé lors d’un tournoi majeur.

Six joueurs ont à tout le moins partagé le sommet du tableau pendant la troisième ronde.

Scheffler s’est démarqué avec un oiselet de huit pieds au dernier trou.

Morikawa ne s’est pas classé dans le top 10 depuis le tout premier tournoi de la saison, au début du mois de janvier.

Homa n’a pas inscrit d’oiselet à ses 32 derniers trous.