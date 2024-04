PHOTO AARON DOSTER, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Île De Hilton-Head) Collin Morikawa a joué une autre ronde solide, vendredi au RBC Heritage, avec un score de 66 (moins-5), et il semble avoir retrouvé la forme qui lui a permis de gagner deux titres majeurs.

Doug Ferguson Associated Press

De son côté, le champion du Tournoi des Maîtres Scottie Scheffler semble toujours aussi dangereux. Même après une victoire épuisante au Augusta National et un voyage éclair chez lui à Dallas, le golfeur no 1 au monde est de nouveau dans la course.

Il y a congestion en tête après deux jours de conditions idéales à Harbour Town.

Morikawa fait partie d’une quadruple égalité en tête avec Tom Hoge (64), J. T. Poston (68) et Sepp Straka, qui s’est racheté après un premier coup de départ qui a atteint un spectateur en route vers un double boguey. Straka a vu du sang, mais il a pu retrouver ses esprits après avoir reçu la certitude que le spectateur se portait bien. Il a finalement remis une carte de 65.

Le groupe de tête se retrouve à moins-11, un coup devant un groupe qui inclut le Canadien Mackenzie Hughes (66) et Ludvig Aberg, deuxième au Tournoi des Maîtres et celui qui semble devenir le plus redoutable rival de Scheffler.

Scheffler, dont la victoire au Tournoi des Maîtres était sa troisième en quatre tournois, a évité les bogueys et a bouclé sa ronde en 65 coups. Il accuse trois coups de retard sur les meneurs.

« Je crois avoir réussi à bien attaquer le parcours et a inscrit un bon pointage », a dit Scheffler.

Morikawa est en quête de la constance qui lui a permis de gagner le Championnat de la PGA en 2020 à Harding Park et l’Omnium britannique en 2021.

Il a été dans le coup la semaine dernière à l’Augusta National, se retrouvant à égalité en tête durant la dernière ronde avant de commettre un double boguey. Il a continué sur cette bonne séquence lors des deux premières rondes du RBC Heritage.

« J’ai confiance en mon élan, a-t-il dit. Si la balle va à droite ou à gauche, je dois accepter ce sort. Il y a deux ou trois mois, ou même il y a deux semaines, si je ratais deux coups, je me demandais quoi faire pour corriger la situation. »

Le Canadien Adam Hadwin a glissé à égalité au 23e rang à moins-5 après une ronde de 70. Adam Svensson a grimpé à égalité au 30e rang à moins-4 grâce à un pointage de 66. Corey Conners a joué 71 et il se retrouve à égalité au 47e rang à moins-2, un coup devant Nick Taylor, qui a inscrit un score de 70.