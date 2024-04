Mike Weir n’a pris aucun détour pour annoncer l’identité de son premier adjoint en vue de la prochaine Coupe des Présidents. Il a même utilisé l’adverbe « évidemment » avant de prononcer le nom de Ernie Els.

À l’étage des salles de conférence du coquet hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth de Montréal, lundi matin, Weir a pris place devant une cohorte de membres des médias nord-américains. Tous étaient réunis pour apprendre qui allait assister le capitaine de l’équipe internationale dans ses fonctions lors du tournoi présenté à la fin de septembre au Club de golf Royal Montréal.

La coupe de laquelle la compétition tire son nom était lustrée et mise bien en évidence à côté du gaucher. Le visage de Weir se réfléchissait dans la récompense dorée lorsqu’il a nommé Els d’entrée de jeu, comme une pure évidence.

Els est depuis des lustres le visage de l’équipe internationale. Le Sud-Africain a porté cette formation sur ses épaules, pendant que les États-Unis pouvaient s’appuyer sur des Tiger Woods, Fred Couples et Phil Mickelson.

« Il a toujours été un élément important de la Coupe des Présidents, surtout à l’époque où je jouais. On a été jumelés quatre ou cinq fois et on est toujours invaincus ensemble, d’ailleurs », a expliqué Weir dans les vêtements à l’effigie de l’équipe, dont le logo a été confectionné par Els en 2019.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Ernie Els lors de la dernière Coupe des Présidents présentée à Montréal, en 2007

Le quadruple champion majeur est, paraît-il, « bien heureux de faire partie de l’équipe à nouveau ».

L’homme de 54 ans sera accompagné de son compatriote Trevor Immelman, capitaine de l’équipe en 2022, de l’Australien Geoff Ogilvy, champion des Internationaux des États-Unis en 2006, et du Colombien Camilo Villegas, ancien septième joueur au classement mondial.

Dans les mots de Weir, le rôle de co-capitaine consiste à « parler de stratégie et créer les duos ».

Ses acolytes lui seront utiles pour « réfléchir et prendre des décisions rapidement. Ils peuvent aussi être de bons accompagnateurs et aider les joueurs sur le plan mental ».

Une bonne équipe

Les six joueurs automatiquement sélectionnés pour l’équipe internationale en vertu du classement mondial sont en date de lundi Hideki Matsuyama, Jason Day, Tom Kim, Nick Taylor, Min Woo Lee et Beyong Hun An. « Mais ça pourrait changer rapidement », assure Weir.

La menace américaine est bien réelle. Le talent dans cette équipe déborde comme l’eau des rivières après la fonte des neiges.

Reste que selon Mike Weir, son équipage pourra tirer son épingle du jeu et naviguer adéquatement même s’il se retrouve en eaux troubles.

Cette affirmation lancée par Weir ne s’appuie pas seulement sur les bons résultats et le rendement actuel des golfeurs internationaux. Plusieurs champions feront partie de cette équipe. Mais le capitaine obtient de bons échos de la part des joueurs désireux de faire partie de l’édition 2024 de la Coupe des Présidents.

Pas plus tard qu’il y a deux semaines, le gagnant du Tournoi des Maîtres en 2003 participait à nouveau à cette classique annuelle. Dans ce genre d’évènement, dit-il, « dès que les joueurs me voient arriver, ils viennent me parler. Ils parlent de la Coupe et ils veulent faire partie de l’équipe. C’est surtout aussi pour s’inscrire dans la postérité. Quand tu fais partie de cette équipe, c’est pour la vie ».

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Mike Weir

À Montréal pour gagner

En 14 éditions de la Coupe des Présidents, l’équipe internationale a triomphé une seule fois, en 1998, lors de la troisième présentation du tournoi. Après une égalité en 2003, l’équipe américaine n’a jamais perdu depuis 2005. Elle est encore la favorite pour enlever les grands honneurs cette année.

Le rôle de Weir est bien entendu de défendre son équipe et d’assembler les meilleurs morceaux possible pour éviter une autre défaite. La tâche s’annonce cependant moins ardue cette année, croit-il.

Je pense que notre équipe a plus de profondeur que jamais. Il y a aussi le fait que les joueurs se connaissent et se côtoient de plus en plus. C’était peut-être une lacune dans le passé, car on devait créer une chimie en l’espace d’une semaine seulement. Mike Weir

Même si, au cours des dernières années, l’équipe internationale pouvait compter sur des joueurs talentueux, beaucoup de tournois se sont joués autour des verts, pense le golfeur de 53 ans. « Tout dépend du petit jeu. Et avec les statistiques avancées, on peut vraiment calculer ces éléments aujourd’hui. »

Il est impossible de tirer les vers du nez de Weir quant à l’identité des joueurs qu’il choisira pour défendre l’honneur de son équipe à Montréal. Il est permis de croire que des joueurs canadiens comme Corey Conners et Adam Hadwin seront de la partie. Il a annoncé qu’il pourrait y en avoir « trois ou quatre ».

Sans nommer de joueurs en particulier, Weir a assuré que les joueurs sélectionnés devront « être capables de faire de gros roulés et de performer dans les moments clés ».

Sur le circuit PGA Tour, les meilleurs joueurs avec un fer droit en main n’ayant pas de passeport américain ou européen sont Christian Bezuidenhout, Nick Taylor, Adam Hadwin, Jason Day, Nico Echavarria et Adam Fox.

Des noms qui peuvent difficilement attirer les foules, mais qui demeurent efficaces sur les verts. Reste à voir ce que le capitaine saura mettre réellement en priorité.