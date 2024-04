(Salt Lake City) Les amateurs de hockey de l’Utah ont accueilli les anciens Coyotes de l’Arizona dans leur nouveau domicile, mercredi.

John Coon Associated Press

Les joueurs et les entraîneurs ont été accueillis à l’aéroport le matin par une foule d’environ 100 jeunes joueurs des programmes locaux de hockey.

L’équipe a tenu un ralliement au Delta Center en après-midi. L’aréna était plein à craquer pour l’évènement gratuit, avec de nombreux amateurs refoulés aux portes.

PHOTO RICK BOWMER, ASSOCIATED PRESS Clayton Keller fait une allocution lors de l’événement.

« On parle d’un groupe de 70 personnes échangées le même jour et qui vont à la même place, a dit l’entraîneur-chef André Tourigny. Je pense que ça crée une certaine magie et que ça va nous rapprocher. Quand on veut gagner des championnats, il faut traverser les tranchées ensemble. On a traversé quelques tranchées cette année. »

Le déracinement est tempéré par l’accueil énergique dans l’Utah et l’occasion de bâtir une nouvelle culture.

« C’est quelque chose d’historique, a dit l’attaquant Lawson Crouse. Peu de gens peuvent dire ça. Évidemment, les circonstances des dernières semaines ont été (particulières), mais c’est un honneur d’être ici maintenant. Nous nous sentons bénis et nous avons vraiment hâte de faire avancer les choses ici. »