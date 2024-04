PHOTO GENE J. PUSKAR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

David Quinn à court de miracles… et congédié

Les Sharks de San Jose ont congédié l’entraîneur David Quinn après deux saisons difficiles, dans le cadre d’un vaste projet de reconstruction.

Associated Press

Le directeur général Mike Grier a annoncé la décision mercredi à la suite d’une analyse de la saison de l’équipe.

« Après avoir suivi notre processus de fin de saison de réunions internes et d’évaluation de la situation de notre équipe et de la direction que nous voulons donner à notre groupe, nous avons pris la décision difficile de procéder à un changement au poste d’entraîneur principal », a déclaré Grier dans un communiqué.

« David est un bon entraîneur et une encore meilleure personne. Je voudrais le remercier personnellement pour son travail acharné au cours de ces deux dernières saisons. Lui et son équipe ont fait un travail admirable dans des circonstances difficiles, et j’apprécie sincèrement la façon dont ils ont géré la situation. »

Grier a engagé Quinn pour remplacer Bob Boughner peu après son entrée en fonction comme directeur général en 2022. Quinn a passé deux saisons à San Jose qui ont été marquées par des performances médiocres alors que l’équipe a échangé plusieurs de ses meilleurs joueurs comme Erik Karlsson, Brent Burns, Tomas Hertl et Timo Meier, dans un grand effort de reconstruction.

Les Sharks ont enregistré une fiche de 41-98-25 au cours des deux saisons de Quinn, la pire de la LNH sur cette période. San Jose a terminé à la dernière place cette saison et a 25,5 % de chances d’obtenir le premier choix au prochain repêchage, probablement Macklin Celebrini, qui a d’ailleurs joué une saison pour l’équipe junior des Sharks alors qu’il vivait dans cette région.

Les Sharks ont terminé avec un différentiel de buts de -150, l’un des pires au cours des dernières décennies.

San Jose a aussi établi un record de franchise pour le moins de buts marqués par match (2,18) et a obtenu la quatrième pire moyenne de l’histoire de l’équipe pour les buts accordés par match (3,98). Les Sharks ont accordé au moins six buts dans un match à 18 reprises, le deuxième plus grand total en une saison depuis le début de l’année 1996-97.

Les Sharks ont manqué les séries éliminatoires au cours des cinq dernières saisons, un record pour la franchise, après avoir atteint la finale de l’Ouest en 2019, et ont le pire bilan de la LNH pendant cette période.