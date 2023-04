Qui parmi les Sénateurs d’Ottawa, le Canadien de Montréal, les Red Wings de Detroit et les Sabres de Buffalo dominera dans la prochaine décennie ? Voici la première tranche d’une série d’analyse sur quatre jours. Aujourd’hui : les Sabres.

L’entraîneur-chef des Red Wings de Detroit, Derek Lalonde, y est allé d’une déclaration étonnante mardi, à l’occasion de la visite de son équipe au Centre Bell.

Lalonde a justifié la vente de joueurs à la date limite des transactions, et par le fait même la renonciation à la course aux séries éliminatoires, par la stratégie de reconstruction du Canadien, des Sabres et des Sénateurs.

« Nous sommes un produit de notre division, a-t-il dit. C’est une chose d’avoir Boston, Toronto et Tampa dans notre section, mais en plus, avec Buffalo, Ottawa et Montréal dans leur reconstruction, ils ont repêché plus de joueurs à de meilleurs rangs que nous. On a encore beaucoup de travail à faire. »

Contrairement aux Sénateurs, le DG des Wings, Steve Yzerman, a préféré accumuler d’autres choix au repêchage de façon à mieux se positionner à long terme contre ces rivaux directs.

Avec le plafond salarial, les cycles ne sont pas éternels. Dans quelques années, les Bruins, les Leafs et le Lightning vivront des années plus difficiles. La section atlantique devrait être dominée par les bâtisseurs d’aujourd’hui.

Un peu comme les Oilers, l’Avalanche, les Stars sont en train de le faire à l’ouest, avec, désormais, les Sharks et les Ducks, dominants pendant une décennie, dans la cave du classement.

Les Sabres en ont mis du temps, avec une reconstruction en trois temps, mais ils seront puissants à toutes les positions. Ils comptent non pas un seul, mais deux jeunes Victor Hedman en devenir, Rasmus Dahlin et Owen Power, deux premiers choix au total. Dahlin entre déjà dans son apogée à 22 ans avec 68 points en 72 matchs. Mattias Samuelsson et Henri Jokiharju les complémentent bien, mais éventuellement, ils pourraient compter sur un autre jeune premier. Dans le prochain repêchage peut-être ?

Le talent et la profondeur à l’attaque sont hallucinants. Acquis dans l’échange de Ryan O’Reilly, Tage Thompson est déjà parmi l’élite de la LNH à 25 ans. Ce centre droitier de 6 pieds 6 pouces a amassé 90 points en 74 matchs.

Derrière lui au centre figure Dylan Cozens, 6 pieds 3 pouces, septième choix au total en 2019, déjà 63 points en 75 matchs à 22 ans seulement. On attend l’éclosion de Peyton Krebs, 22 ans, 17e choix en 2019. Krebs, l’une des pièces de l’échange d’O’Reilly, a 24 points en 68 matchs.

Comme si Buffalo n’avait pas assez de Thompson et Cozens, ils ont repêché trois centres au premier tour du repêchage de 2022 : Matthew Savoie (9e), Noah Östlund (16e) et Jiri Kulich (28e).

Savoie a amassé 95 points en 62 matchs à Winnipeg dans la Ligue junior de l’Ouest. Il pourrait être muté éventuellement à l’aile en raison de sa petite taille. Östlund a obtenu 26 points en 37 matchs à Djurgardens, en Suède, de loin le meilleur rendement du jeune trio suédois repêché en première ronde, devant Liam Öhgren et Jonathan Lekkerimäki.

Kulich pourrait faire regretter au Canadien de lui avoir préféré Filip Mesar deux rangs plus tôt. Il montre une fiche de 43 points en 57 matchs à sa première saison dans la Ligue américaine.

Le talent et la relève ne manquent pas à l’aile non plus. Jeff Skinner a un contrat monstrueux, mais il entame la trentaine et il connait une autre bonne saison avec 73 points, dont 33 buts, en autant de rencontres. Alex Tuch a seulement 26 ans et 72 points, dont seulement 35 buts, en 68 matchs. Victor Olofsson, 27 ans, a marqué 26 buts.

Jack Quinn, 21 ans, n’a pas explosé à sa première saison dans la LNH comme dans la Ligue américaine l’an dernier où il avait amassé 61 points en 45 matchs, mais il a néanmoins marqué 14 buts.

Devant le filet, l’éventuel numéro un a été identifié : le Montréalais Devon Levi, fraîchement mis sous contrat. Le jeune homme de 21 ans vient de disputer ses deux premiers matchs dans la LNH. Il montre une moyenne de 1,98 et un taux d’arrêts de .942. Il entre dans la lignée des gardiens de plus petite taille, à 6 pieds, comme Juuse Saros à Nashville.

Non seulement les Sabres possèdent-ils la meilleure relève du quatuor d’équipe en reconstruction dans l’Atlantique, ils présentent la meilleure fiche à l’heure actuelle, 37-32-7, autant de points que les Sénateurs, mais deux matchs en main.

Ils doivent leur progression aux qualités pédagogiques de leur nouvel entraîneur Don Granato, et à la patience du nouveau DG Kevyn Adams.

Contrairement à ses prédécesseurs, celui-ci a choisi de faire deux pas en arrière pour mieux avancer. Depuis son arrivée en 2020, il a échangé entre autres son meilleur compteur en 2021, Sam Reinhart, aux Panthers pour Devon Levi et un choix de premier tour en 2022 (Jiri Kulich) et Jack Eichel à Vegas pour Alex Tuch, Peyton Krebs, un choix de premier tour en 2022 (Noah Östlund) et un choix de deuxième tour en 2023.

Le choix de premier tour des Sabres cet été se situe actuellement au 13e rang. Ils possèdent aussi trois choix de deuxième tour. Ils ont les mains pleines…

(Demain : les Red Wings de Detroit)

Défaite douloureuse des Penguins

Les Penguins viennent de perdre la dernière place donnant accès aux séries. Ils ont été battus nettement par les Devils du New Jersey mardi, 5-1, et les Panthers de la Floride l’ont emporté 2-1 contre Buffalo.

Pittsburgh se retrouve ce matin à un point des Panthers et des Islanders, les deux derniers clubs qualifiés pour l’heure, avec seulement quatre matchs à disputer.

« Nous sommes déçus, a déclaré l’entraîneur Mike Sullivan après la rencontre. Nous n’avons pas bien joué. Nous avons été dominés. On peut seulement en tirer une leçon et mieux faire lors du prochain match. Il faut rester dans la lutte. Nous y sommes toujours. »

Les Penguins terminent la saison contre le Wild, les Red Wings et les pauvres Blackhawks et Blue Jackets.

Les Islanders joueront contre le Lightning et trois clubs éliminés, les Flyers, les Capitals et le Canadien. Les Panthers ont un défi plus ardu conter Ottawa, Washington, Toronto et la Caroline.

Une exclusion des séries à Pittsburgh pourrait amener à un grand ménage administratif, mais un virage jeunesse sera plus difficile à amorcer puisque Crosby, Malkin, Rust, Granlund, Rakell, Letang et Petry sont tous sous contrat pour au moins deux autres années minium.