Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Défaite de 7-2 des Sénateurs contre les Panthers Alex Lyon a établi le record des Panthers pour les arrêts dans le temps réglementaire et Aleksander Barkov a marqué deux fois alors que la Floride a battu les Sénateurs d’Ottawa 7-2, jeudi. Les Sénateurs sont du coup officiellement éliminés de la course aux séries éliminatoires. Invaincus depuis cinq matchs, les Panthers restent à égalité avec les Islanders pour les deux places additionnelles en séries dans l’Est. Lyon a terminé avec 56 arrêts-dépassant le record de 53 établi par Craig Anderson le 2 mars 2008. Brandon Montour, Sam Reinhart, Eetu Luostarinen, Nick Cousins et Gustav Forsling ont également marqué pour les Panthers. La réplique des Sénateurs est venue de Claude Giroux et Ridly Greig. George Richards, Associated Press

Les Penguins l’emportent 4-1 contre le Wild PHOTO GENE J. PUSKAR, ASSOCIATED PRESS Jeff Carter (77) et Kristopher Letang (58) Tristan Jarry a stoppé 27 tirs et les Penguins de Pittsburgh sont passés à la première des deux places additionnelles en séries dans l’Est, jeudi, l’emportant 4-1 devant le Wild du Minnesota. Kris Letang, Rickard Rakell, Jason Zucker et Jeff Carter ont marqué pour les Penguins, qui tentent de participer aux séries pour une 17e année de suite. Auteur de 27 arrêts, leur ancien gardien Marc-André Fleury est déjà assuré d’y être pour une 17e année d’affilée. Sa fiche est 4-4 face au club pour lequel il a joué de 2003 à 2017. Lui et Filip Gustavsson ont eu un grand rôle dans les succès du Wild en deuxième portion de campagne. Marcus Johansson a été le buteur du Wild, qui a la troisième place dans la section Centrale. Les Penguins vont jouer à Detroit samedi. La semaine dernière, les Red Wings ont prévalu 7-4 à domicile face aux Penguins. Will Graves, Associated Press

Les Devils écrasent les Blue Jackets 8-1 PHOTO VINCENT CARCHIETTA, USA TODAY SPORTS Jack Hughes Jack Hughes et Timo Meier ont chacun inscrit deux buts alors que les Devils du New Jersey ont réalisé leur plus grosse production offensive en plus de quatre ans, jeudi, avec une victoire de 8-1 sur les Blue Jackets de Columbus jeudi soir. Tomas Tatar, Erik Haula, Damon Severson et Ryan Graves ont également marqué alors que les Devils ont remporté leur 50e victoire de la saison, égalant le record du club de 2008-09. Vitek Vanecek a réalisé 16 arrêts pour sa 32e victoire de la saison. La recrue finlandaise Joona Luoto a marqué son premier but dans la LNH pour les Blue Jackets. Michael Hutchinson a accordé cinq buts sur 24 tirs avant d’être remplacé en troisième période. Tom Canavan, Associated Press

Les Blues ont le dessus sur les Rangers en prolongation PHOTO JEFF CURRY, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Kasperi Kapanen Kasperi Kapanen a marqué à 1 : 16 en prolongation, jeudi, permettant aux Blues de St. Louis de l’emporter 3-2 face aux Rangers de New York. Kapanen a saisi une passe de Brayden Schenn avant d’enfiler un 15e but. Tyler Pitlick et Alexey Toropchenko ont aussi touché la cible pour les Blues, tandis que Jordan Binnington a stoppé 21 tirs. Vincent Trocheck et Vladimir Tarasenko ont marqué lors de supériorités numériques pour les New-Yorkais. Les Rangers ont glissé à quatre points des Devils, deuxièmes dans la section Métropolitaine. Jaroslav Halak a fait 19 arrêts pour les Rangers, qui étaient à la recherche d’un troisième gain de suite. David Solomon, Associated Press

Nashville garde espoir dans l’Ouest PHOTO MARK HUMPHREY, ASSOCIATED PRESS Juuse Saros et Michael McCarron Juuse Saros a fait 33 arrêts et les Predators de Nashville sont restés dans la course aux séries, jeudi, l’emportant 3-0 contre les Hurricanes Mark Jankowski a marqué en infériorité, Dante Fabbro dans un filet désert. Michael McCarron a été l’autre buteur des Predators, qui ont gagné trois de leurs quatre derniers matchs. Spencer Stastney y est allé de deux passes, ses premiers points dans la LNH. Seattle et Winnipeg ont les deux dernières places disponibles en séries dans l’Ouest, avec 94 et 89 points. Les Flames ont aussi 89 points, mais en ayant disputé un match de plus que les Jets. Les Predators restent dans les parages, avec 88 points. Ils vont jouer à Winnipeg samedi et à Calgary lundi. Associated Press

Gain de 6-1 des Islanders face au Lightning PHOTO DENNIS SCHNEIDLER, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Ryan Pulock (6) Adam Pelech, Brock Nelson, Kyle Palmieri et Ryan Pulock ont enfilé l’aiguille en période médiane, jeudi, aidant les Islanders de New York à l’emporter 6-1 face au Lightning de Tampa Bay. Simon Holmstrom et Bo Horvat ont complété pour les Islanders. Ilya Sorokin a fait 29 arrêts. Il a cédé face à Nikita Kucherov, dont c’était le 30e but. Les Islanders ont gardé leur emprise sur la dernière voie d’accès aux séries dans l’Est, un point devant les Penguins. La Floride et les Islanders ont 89 points et trois matchs à jouer. Les Penguins ont 88 points, avec eux aussi trois matchs encore à disputer. Le capitaine du Lightning Steven Stamkos en était à son 1000e match-dans l’histoire du Lightning, seul Vincent Lecavalier a lui aussi atteint ce plateau. Le Lightning sera de passage à Ottawa samedi. Allan Kreda, Associated Press

Pastrnak marque en prolongation pour donner la victoire aux Bruins PHOTO STEVEN SENNE, ASSOCIATED PRESS David Pastrnak David Pastrnak a inscrit son 57e but de la saison après 2 : 30 de la prolongation pour donner aux Bruins de Boston une victoire de 2-1 sur les Maple Leafs de Toronto jeudi soir. Pastrnak a décoché un tir de l’intérieur du cercle gauche pour sceller la 61e victoire des Bruins – à une victoire du record de la LNH établi par Red Wings de Detroit en 1995-96 et égalé par le Lightning de Tampa Bay en 2018-19. Jeremy Swayman a effectué 31 arrêts pour les Bruins, gagnants de quatre matchs consécutifs, et Charlie Coyle a également trouvé le chemin des filets. Ilya Samsonov a effectué 31 arrêts pour les Leafs, qui menaient 1-0 avant la troisième période grâce au but de Sam Lafferty dans le deuxième vingt. Les Bruins ont vu les visiteurs ouvrir le pointage avec 9 : 26 à faire dans le deuxième vingt. L’attaquant des Maple Leafs Zach Aston-Reese à décoché un tir au niveau de la ligne bleue. Lafferty a battu Swayman pour son 12e but de la saison. Les Leafs ont concédé l’égalisation avec 8 : 25 restantes dans le temps réglementaire. Brendan Mcgair, Associated Press

Les Sabres l’emportent en fusillade face aux Red Wings PHOTO TIM FULLER, USA TODAY SPORTS Les joueurs des Sabres festoient à la fin de la rencontre. Tage Thompson a inscrit son 45e but de la saison, Dylan Cozens a ajouté deux buts et les Sabres de Buffalo ont survécu face aux Red Wings de Detroit 7-6 après fusillade jeudi soir. Henri Jokiharju, Zemgus Girgensons et Jordan Greenway ont également marqué pour les Sabres, et Devon Levi a effectué 26 arrêts. Alex Tuch et Jack Quinn ont réussi leur tir lors de la fusillade. Thompson est le premier joueur des Sabres à atteindre 45 buts ou plus en une seule saison depuis qu’Alexander Mogilny (76) et Pat LaFontaine (53) l’ont fait en 1992-93. Thompson a également inscrit 91 points, devenant ainsi le premier joueur des Sabres à atteindre cette marque depuis les 95 de Daniel Brière en 2006-07. Austin Czarnik, Dylan Larkin, Alex Chiasson, Simon Edvinsson, Jonatan Berggren et David Perron ont trouvé le chemin des filets en temps réglementaire pour les Red Wings. Lucas Raymond a marqué le seul but en fusillade pour les Red Wings. Avec trois aides jeudi, Owen Power en a récolté six lors des cinq derniers matchs. Ville Husso a effectué 30 arrêts pour les Red Wings. Associated Press