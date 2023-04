Alexis Lafrenière (13) célèbre son but avec le défenseur Jacob Trouba, à droite.

PHOTO NICK WASS, ASSOCIATED PRESS

Un 16 e but pour Alexis Lafrenière, dans un gain des Rangers

Lisez les comptes rendus des parties disputées dimanche dans la LNH.

Alexis Lafrenière a obtenu un 16e but, dimanche, aidant les Rangers de New York à l’emporter 5-2 face aux Capitals de Washington. Lafrenière a marqué à l’aide d’un revers du bout des bras, à la suite d’une superbe feinte aux dépens de Rasmus Sandin. Il venait de saisir une passe arrière de Filip Chytil, qui méritait un cinquième point en autant de matchs. Artemi Panarin a pris part aux filets de K’Andre Miller, Vladimir Tarasenko et Mika Zibanejad. Kaapo Kakko a été l’autre buteur des Rangers, qui avaient été battus à leurs deux derniers matchs. Dylan Strome et Aliaksei Protas ont riposté pour les Capitals, qui ont perdu leurs quatre derniers matchs. Igor Shesterkin a fait 26 arrêts pour les vainqueurs, tandis que Darcy Kuemper a stoppé 29 tirs. Washington est menacé d’être écarté des séries, ce qui n’est pas arrivé depuis 2014. Le prochain match des Capitals aura lieu jeudi soir, à Montréal. La Presse Canadienne

Les Bruins s’imposent en tirs de barrage PHOTO JEFF LE, USA TODAY SPORTS Linus Ullmark (35) et Jeremy Swayman (1) Charlie Coyle a marqué le but de la victoire en fusillade alors que les Bruins de Boston ont gaspillé une avance de 3-0 pour finalement battre les Blues de St. Louis 4-3, pour leur 60e victoire de la saison. Linus Ullmark a effectué 35 arrêts et arrêté les trois tentatives des Blues en fusillade pour mener les Bruins à leur troisième victoire consécutive. Jake DeBrusk, Tyler Bertuzzi et Oskar Steen ont tous enfilé l’aiguille en temps réglementaire pour les Bruins. Jordan Kyrou a marqué deux buts et Torey Krug a également touché la cible pour les Blues. Jordan Binnington a effectué 28 arrêts pour les Blues, qui s’inclinent pour la deuxième fois d’affilée. Dmitry Orlov semblait avoir inscrit le but vainqueur à 2 : 24 de la prolongation, mais après une reprise vidéo, le but a été annulé, car David Pastrnak était hors-jeu en entrant dans la zone des Blues. David Solomon, Associated Press

Les Penguins gagnent 4-2 PHOTO GENE J. PUSKAR, ASSOCIATED PRESS Kris Letang, au centre, regarde une vidéo en hommage à ses 1000 matchs joués en tant que défenseur des Penguins de Pittsburgh, avec son fils Alexander, lors d’une célébration d’avant-match. Rickard Rakell a marqué deux buts et les Penguins de Pittsburgh ont battu les Flyers de Philadelphie 4-2, dimanche soir. Le défenseur des Penguins Kris Letang a participé à un 1000e match en carrière dans la LNH et Bryan Rust a enfilé l’aiguille lors de son 500e match dans le circuit Bettman. Ryan Poehling a fermé les livres dans un filet désert pour les Penguins. Sidney Crosby et Evgeni Malkin ont tous deux récolté deux mentions d’assistance. Crosby n’est plus qu’à trois points du plateau des 1500 en carrière dan la LNH. Il a aussi égalé Mario Lemieux pour le plus de points de l’histoire contre les Flyers avec 124. Casey DeSmith a stoppé 31 tirs pour la troupe de Pittsburgh, qui s’est ressaisie après avoir perdu contre les Bruins de Boston, samedi. Elle a devancé les Panthers de la Floride pour le huitième et dernier rang donnant accès aux séries dans l’Association Est. Travis Konecny et Nicolas Deslauriers ont répliqué pour les Flyers. Samuel Ersson a conclu l’affrontement avec 27 arrêts. Dan Scifo, Associated Press

Jordan Martinook met fin à sa disette dans la victoire face aux Islanders PHOTO JAMES GUILLORY, USA TODAY SPORTS Jordan Martinook (48) marque un but. Jordan Martinook a marqué pour la première fois en plus de deux mois pour briser l’égalité en troisième période et les Hurricanes de la Caroline ont vaincu les Islanders de New York 2-1, dimanche. Jesperi Kotkaniemi a également inscrit un but et Frederik Andersen a effectué 21 arrêts pour les Hurricanes, qui ont remporté deux matchs consécutifs après une série de quatre défaites en cinq matchs. Jean-Gabriel Pageau a ouvert la marque pour les Islanders, qui ont perdu deux matchs de suite et trois de leurs cinq derniers. Ilya Sorokin a arrêté 33 tirs pour les Islanders, qui n’ont été dominés au chapitre des lancers que pour la deuxième fois lors de leurs neuf derniers matchs. Sorokin a joué lors de deux jours consécutifs pour la deuxième fois depuis les 16 et 17 décembre. Les Hurricanes ont dominé les Islanders 28-14 en tirs au but en deux périodes. Bob Sutton, Associated Press

Les Sénateurs perdent en prolongation face aux Blue Jackets PHOTO JASON MOWRY, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Le gardien de but des Blue Jackets, Jon Gillies (32) Kirill Marchenko a marqué après 16 secondes en prolongation pour mener les Blue Jackets de Columbus à la victoire face aux Sénateurs d’Ottawa 4-3 dimanche soir pour mettre fin à une séquence de quatre défaites. Kent Johnson, Eric Robinson et Boone Jenner ont également inscrit un but pour les Blue Jackets, Johnny Gaudreau a récolté deux aides et Marchenko en a ajouté une. Jon Gillies a arrêté 24 tirs pour ses débuts avec les Blue Jackets – et son premier match cette saison – pour sa première victoire depuis le 10 février 2022. Les Blue Jackets ont égalé les Ducks d’Anaheim pour le deuxième plus petit nombre de points dans la LNH avec 56 points. Les Blackhawks de Chicago sont derniers avec 54 points. Dylan Gambrell, Mark Kastelic et Alex DeBrincat ont trouvé le chemin des filets pour les Sénateurs, qui ont perdu deux matchs de suite. Cam Talbot a effectué 18 arrêts pour les Sénateurs, dont les espoirs de séries éliminatoires s’éloignent alors qu’ils sont à six points des Penguins de Pittsburgh pour la dernière place qualificative dans l’Est. Nicole Kraft, Associated Press

Les Jets signent une victoire importante contre les Devils PHOTO JAMES CAREY LAUDER, USA TODAY SPORTS Le centre des Jets de Winnipeg Morgan Barron (36) est pris par le défenseur des Devils du New Jersey Damon Severson (28) contre le gardien de but des Devils du New Jersey Vitek Vanecek (41). Nikolaj Ehlers a inscrit deux buts et Morgan Barron a marqué un tir de pénalité dans la victoire des Jets de Winnipeg face aux Devils du New Jersey 6-1 dimanche. L’attaquant des Devils Nico Hischier a déjoué la tentative de blanchissage de Connor Hellebuyck lorsqu’il a marqué en avantage numérique avec 13,9 secondes à faire en troisième période. Hellebuyck a arrêté 31 des 32 tirs pour son 60e départ de la saison pour les Jets. Pierre-Luc Dubois a inscrit un but et une aide, tandis que Kyle Connor et Nino Niederreiter ont également marqué pour les Jets. Blake Wheeler a fourni une paire d’aides dans la rencontre. Vitek Vanacek a arrêté 17 des 21 tirs des Devils avant d’être remplacé par Mackenzie Blackwood pour débuter la troisième période. Blackwood a effectué quatre arrêts par la suite. La victoire a aidé les Jets dans leur quête pour une place en séries éliminatoires. Ils ont un point de retard sur le Kraken de Seattle pour la première place qualificative de l’Ouest, mais le Kraken a deux matchs de retard. Judy Owen, La Presse Canadienne

Les Red Wings ont pris l’ascendant sur les Maple Leafs PHOTO DAN HAMILTON, USA TODAY SPORTS Dylan Larkin (71) et Alex Nedeljkovic (39) Dylan Larkin a marqué trois fois pour le deuxième tour du chapeau de sa carrière et Alex Nedeljkovic a effectué 42 arrêts dans la victoire des Red Wings de Detroit contre les Maple Leafs de Toronto 5-2 dimanche soir. Olli Maatta, avec un but et une aide, et Jonatan Berggren ont fourni le reste de l’offensive pour les Red Wings. Moritz Seider a ajouté deux aides. Calle Jarnkrok et John Tavares ont répliqué pour les Leafs. Matt Murray a accordé deux buts sur sept tirs pour les Leafs avant de se blesser en fin de première période. Ilya Samsonov, qui a arrêté 31 tirs lors de la victoire par blanchissage 3-0 de samedi contre les Sénateurs d’Ottawa, a terminé avec 13 arrêts en relève. Les Wings, qui rateront les séries éliminatoires pour une septième saison consécutive malgré de bons progrès, ont ouvert le score à 90 secondes du début de la première période lorsque Maatta a marqué son sixième but après que le défenseur ait profité d’une rondelle perdue et est parti dans une échappée. Joshua Clipperton, La Presse Canadienne

Les Kings participeront aux séries éliminatoires PHOTO DARRYL DYCK, LA PRESSE CANADIENNE Des joueurs des Kings célèbrent leur victoire. Alex Iafallo a marqué deux buts et les Kings de Los Angeles ont composté leur billet pour les séries éliminatoires avec une victoire de 4-1 contre les Canucks de Vancouver dimanche. Arthur Kaliyev et Blake Lizzote – dans un filet vide – ont chacun inscrit un but et une aide pour les Kings, qui venaient de remporter une importante victoire 3-1 contre le Kraken de Seattle samedi. Anze Kopitar a enregistré une paire d’aides dans la partie. Brock Boeser a inscrit le seul but des Canucks au début de la première période. Joonas Korpisalo des Kings a effectué 21 arrêts et Thatcher Demko a arrêté 21 des 23 tirs pour les Canucks. Les Canucks ont été mathématiquement éliminés des séries éliminatoires plus tôt dans la soirée lorsque les Jets de Winnipeg ont battu les Devils du New Jersey 6-1. Les Canucks ont manqué les séries éliminatoires pendant trois années consécutives et lors de sept des huit dernières saisons de la LNH. Gemma Karstens-Smith, La Presse Canadienne