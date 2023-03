MacKinnon et l’Avalanche signent une victoire de 5-1 contre les Ducks

(Anaheim) Nathan MacKinnon a récolté un but et une aide à son 700e match dans la Ligue nationale de hockey, lundi soir, et l’Avalanche du Colorado a inscrit une troisième victoire consécutive, 5-1 face aux Ducks d’Anaheim.