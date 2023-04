Lisez les comptes rendus des parties disputées dans la LNH samedi.

Les Oilers blanchissent les Ducks 6-0 Leon Draisaitl a atteint le plateau des 50 buts en complétant son tour du chapeau et les Oilers d’Edmonton ont malmené les Ducks d’Anaheim 6-0, samedi soir. Jack Campbell a bloqué 36 lancers pour obtenir un premier jeu blanc cette saison et les Oilers ont confirmé leur place en séries éliminatoires. Zach Hyman, Darnell Nurse et Connor McDavid ont aussi enfilé l’aiguille pour la troupe d’Edmonton, qui a présenté une fiche de 13-2-1 à ses 16 dernières sorties. Les Oilers viennent d’enregistrer deux blanchissages de suite après avoir été capables d’en réussir un seul cette saison. Stuart Skinner s’était dressé devant les Kings de Los Angeles, jeudi. Les Ducks ont pour leur part subi une septième défaite d’affilée, un sommet pour eux cette saison. Shane Jones, La Presse Canadienne

Les Predators l’emportent 6-1 contre les Blues PHOTO CHRISTOPHER HANEWINCKEL, USA TODAY SPORTS, VIA REUTERS Le centre des Predators Tommy Novak (82), après son but contre les Blues en première période Tommy Novak a inscrit un but et ajouté trois mentions d’aide et les Predators de Nashville ont battu les Blues de St. Louis 6-1, samedi. Luke Evangelista a marqué un but et une aide, alors que Cody Glass et Colton Sissons ont aussi marqué un but. Juuse Saros a repoussé 21 tirs pour les Predators, qui ont remporté deux de leurs trois derniers matchs. Les Predators ont gardé en vie leurs chances de participer aux séries, eux qui sont désormais trois points derrière les Jets de Winnipeg pour la huitième et dernière place donnant accès au bal printanier dans l’Association Ouest. Les Predators ont joué un match de moins que les Jets. Calle Rosen a marqué et Thomas Greiss a réalisé 29 arrêts pour les Blues, qui avaient remporté quatre de leurs cinq derniers matchs. Cette défaite place l’équipe au bord d’une élimination mathématique officielle des séries cette année. Novak a marqué le premier but après 4 : 46 de jeu seulement, à l’aide d’un bon tir du poignet qui a frappé le poteau et pénétré le filet par la suite. Glass, qui célébrait son 24e anniversaire, a ensuite marqué quelques minutes plus tard en redirigeant le tir de Novak en avantage numérique. Sissons a inscrit un but en désavantage numérique après 7 : 36 de jeu en deuxième période, avant qu’Evangelista n’en ajoute pour permettre aux Predators de rentrer au vestiaire avec une avance de 4-0 après 40 minutes de jeu. Rosen a marqué après 8 : 36 de jeu au troisième vingt pour mettre fin aux espoirs de blanchissage de Saros. Son tir s’est faufilé à travers le trafic et a battu le gardien des Predators. Trenin a inscrit un filet sans aide et Tomasino, qui disputait un 100e match dans la LNH, a ajouté à la marque en fin de rencontre lors d’un avantage numérique. Jim Diamond, Associated Press

Gain de 6-3 des Devils contre les Blackhawks, quatre joueurs avec un but et une aide PHOTO MATT MARTON, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Le gardien des Blackhawks Alex Stalock (32), après avoir laissé passer une rondelle en troisième période Dougie Hamilton, Erik Haula, Jesper Boqvist et Timo Meier ont tous terminé le match avec un but et une aide et les Devils du New Jersey ont battu les Blackhawks de Chicago 6-3, samedi, pour obtenir un deuxième gain de suite. Ryan Graves a également marqué, alors que Dawson Mercer a ajouté un but dans un filet désert pour les Devils, qui ont désormais 104 points, soit un de moins que les Hurricanes de la Caroline, au premier rang de la section Métropolitaine. Le meneur en points des Devils, Jack Hughes, a récolté deux aides. Andreas Athanasiou a inscrit un but et une aide pour les Blackhawks, qui ont maintenant perdu leurs huit derniers matchs. Tyler Johnson a marqué un but dans un troisième match de suite, alors que la recrue Lukas Reichel a marqué en faisant dévier un tir. Le défenseur Hamilton a inscrit son 20e filet de la campagne, atteignant ce plateau pour la première fois en 11 saisons dans la ligue. Haula a trouvé le fond du filet pour un troisième match de suite. Le gardien substitut des Devils, Mackenzie Blackwood, a réalisé 14 arrêts. Alex Stalock a repoussé 34 tirs pour les Blackhawks. Le capitaine des Blackhawks, Jonathan Toews, était de retour au jeu après deux mois d’absence pour des raisons médicales. Âgé de 34 ans, Toews était de la mise en jeu initiale et disputait un premier match depuis le 28 janvier, à Edmonton contre les Oilers. Il a récolté une aide sur le filet d’Athanasiou, au troisième vingt. Les Devils ont dominé les Blackhawks 10-4 au chapitre des tirs après une première période sans but. Hamilton a inscrit le premier but du match après 6 : 19 de jeu, en deuxième période, à l’aide d’un tir frappé. Ondrej Palat lui avait refilé le disque. Johnson, laissé seul, a ensuite créé l’égalité 1-1 seulement 85 secondes plus tard, inscrivant son 11e filet de la saison. Les Blackhawks ont pris les devants 2-1 grâce au but de Reichel, sur une déviation. Athanasiou s’est amené dans la zone, a patiné derrière le filet adverse, pour finalement revenir vers l’enclave et tirer à travers le trafic. Reichel en a profité pour rediriger le lancer. Haula s’est faufilé à travers la défensive et a créé l’égalité 2-2 après 15 : 31 de jeu en deuxième période. Avec seulement 1 : 32 à jouer à la période, Boqvist s’est amené au filet et a utilisé ses mains pour déjouer les deux défenseurs et le gardien. Graves y est allé d’un tir du revers dans la partie supérieure du filet pour faire 4-2 en début de troisième période. Athanasiou a réduit l’écart à 4-3 à mi-chemin au dernier vingt, mais Mercer a conclu le début avec un but dans un filet désert. Matt Carlson, Associated Press

Tuch marque un tour du chapeau et les Sabres gagnent 6-3 contre les Flyers PHOTO CHRIS SZAGOLA, ASSOCIATED PRESS Alex Tuch (89) des Sabres après avoir compté un but en deuxième période Alex Tuch a réalisé son deuxième tour du chapeau en carrière, Jeff Skinner a inscrit un but et une aide et les Sabres de Buffalo ont battu les Flyers de Philadelphie 6-3, samedi. Jordan Greenway et Kyle Okposo ont aussi marqué pour les Sabres, alors que Casey Mittelstadt a obtenu trois aides. Les Sabres ont remporté un quatrième match en cinq départs. Ukko-Pekka Luukkonen a repoussé 39 tirs. Morgan Frost a marqué deux buts pour les Flyers, alors que Travis Konecny a aussi marqué lors de son retour au jeu, lui qui avait raté les 16 derniers matchs en raison d’une blessure au haut du corps. Felix Sandstrom a réalisé 23 arrêts. Avec la défaite, les Flyers sont officiellement éliminés des séries. Les Sabres ont changé l’allure du match avec quatre buts en moins de quatre minutes dans les dernières minutes de la première période et les premières minutes de la deuxième. Tuch a marqué son premier but du match après 1 : 25 de jeu en première période, au-dessus de l’épaule de Sandstrom. Greenway a porté la marque à 3-1 en marquant sur un rebond de lancer, et Skinner a ensuite fait 4-1 après 3 : 46 de jeu. Tuch a marqué un deuxième filet dans la rencontre durant la deuxième période, tirant au-dessus du bloqueur de Sandstrom. Konecny a marqué son 28e de la saison après 5 : 11 de jeu au troisième vingt, mais Tuch a obtenu son tour du chapeau un peu plus tard, avec moins de quatre minutes à faire au match. Aaron Bracy, Associated Press

Samsonov réalise le blanchissage, victoire des Maple Leafs 3-0 contre les Sénateurs PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE Le gardien des Maple Leafs Ilya Samsonov (35) Ilya Samsonov a réalisé 30 arrêts pour les Maple Leafs de Toronto et l’équipe l’a emporté 3-0 contre les Sénateurs d’Ottawa, samedi. Michael Bunting, William Nylander et Radim Zohorna ont tous marqué pour les Maple Leafs (44-20-10). Mads Sogaard, qui a débuté le match devant le filet, a accordé trois buts en 16 tirs. Cam Talbot a repoussé quatre tirs seulement dans les 20 dernières minutes de jeu. Talbot a commencé le troisième vingt pour les Sénateurs (37-34-5), alors que Sogaard n’était pas au banc. La défaite pourrait anéantir les chances des Sénateurs de participer aux séries. Tirant de l’arrière 3-0, les Sénateurs avaient une chance de réduire l’écart en avantage numérique, mais ils n’ont pas été capables d’en profiter. Jouant le tout pour le tout, l’équipe a retiré son gardien avec cinq minutes à faire en temps réglementaire. Bunting a ouvert la marque en début de deuxième période, profitant d’une rondelle libre pour battre Sogaard. À mi-chemin dans la période, les Maple Leafs ont remporté la mise en jeu et Nylander en a profité pour battre Sogaard sous le bras pour faire 2-0. Il s’agissait du premier but de Nylander en quatre matchs et son quatrième en neuf matchs. Lisa Wallace, La Presse Canadienne

Le Lightning blanchit les Islanders 5-0 et confirme sa place en séries PHOTO JASON BEHNKEN, ASSOCIATED PRESS Le gardien du Lightning Andrei Vasilevskiy (88) bloque une rondelle en troisième période. Andrei Vasilevskiy a réalisé 38 arrêts et le Lightning de Tampa Bay a blanchi les Islanders de New York 5-0, samedi soir. Les joueurs vedettes du Lightning Nikita Kucherov et Steven Stamkos ont marqué dans un intervalle de 1 : 48 au deuxième engagement. Le Lightning a confirmé sa place en séries pour une sixième année de suite et ils vont une fois de plus se mesurer aux Maple Leafs de Toronto lors de la première ronde éliminatoire. Le Lightning, qui a participé à la finale de la Coupe Stanley lors des trois dernières années, remportant les grands honneurs en 2020 et 2021, a atteint les séries lors de neuf des 10 saisons complètes de Jon Cooper à la barre de l’équipe. Mikhail Sergachev, Tanner Jeannot et Brayden Point ont aussi fait bouger les cordages pour l’équipe de la Floride. Vasilevskiy a enregistré deux blanchissages à ses trois dernières parties et il s’agissait de son quatrième jeu blanc de la saison. Les Islanders détiennent une avance de deux points devant les Panthers de la Floride pour le premier rang des équipes repêchées de l’Association Est. Mark Didtler, Associated Press

Carter Verhaeghe marque quatre buts et les Panthers écrasent les Blue Jackets 7-0 PHOTO PAUL VERNON, ASSOCIATED PRESS Carter Verhaeghe des Panthers contrôle la rondelle devant Liam Foudy des Blue Jackets, en deuxième période. Carter Verhaeghe a inscrit quatre buts et les Panthers de la Floride ont écrasé les Blue Jackets de Columbus 7-0, samedi soir. La soirée de rêve de Verhaeghe lui a permis d’atteindre le plateau des 40 buts pour une première fois en carrière dans la LNH. Sam Reinhart a ajouté un but et deux aides pour les Panthers, qui ont devancé les Penguins de Pittsburgh au huitième et dernier rang donnant accès aux séries dans l’Association Est. Nick Cousins et Eric Staal ont aussi fait mouche pour les Panthers. Anthony Duclair et Aleksander Barkov ont tous deux participé à trois buts des siens. Alex Lyon a été parfait devant 21 tirs pour obtenir un premier jeu blanc cette saison. La formation de la Floride a enregistré un troisième gain consécutif à l’étranger. Michael Hutchinson a stoppé 42 tirs pour les Blue Jackets, qui ont été blanchis pour une cinquième fois cette saison. Nicole Kraft, Associated Press