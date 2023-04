Fraîchement débarqué à Laval, le gardien Jakub Dobeš a tenu son premier entraînement avec le Rocket mardi matin.

À la sortie de la glace, il a dû prendre quelques photos pour du matériel promotionnel. Un son caractéristique et de mauvais augure s’est alors fait entendre par les quelques journalistes présents : celui de patins sur du béton. « Merde je suis sur du béton… », a lancé Dobeš à ce moment-là, en riant.

Tout est nouveau et à apprendre pour le gaillard de 6 pi 5 po. Ce n’est toutefois pas la première fois qu’il est parachuté dans un nouvel environnement.

Le Tchèque a quitté son nid familial à 15 ans dans l’espoir d’un jour s’établir dans le monde professionnel. À 16 ans, il se rendait aux États-Unis. Grâce à sa mère, professeure d’anglais, la langue ne l’a pas trop ébranlé. Surprenamment, la charmante ville de Topeka au Kansas n’ont plus.

Parce qu’avant d’évoluer dans la USHL puis dans la prestigieuse division du Big Ten de la NCAA, Dobeš a disputé 11 rencontres avec les Pilots de Topeka dans la NAHL, un championnat de deuxième division junior.

« J’ai aimé Topeka, a-t-il mentionné avec souriant. J’ai signé avec eux, car j’avais le statut de joueur étranger dans la USHL et ils avaient déjà un autre gardien étranger en Akira Schmid, qui est maintenant avec les Devils. J’ai été rappelé la journée où il a été échangé. Mais j’ai eu beaucoup de plaisir là-bas. »

Le Rocket sera donc la cinquième équipe nord-américaine du gardien de 21 ans. Celui qui se décrit comme un gardien « qui aime jouer la rondelle » et qui n’est « pas stressé » a bien profité de son premier entraînement avec le Rocket. Il a d’ailleurs commencé à tirer la pire de ses coéquipiers.

« Les gars ont eu quelques buts chanceux, mais je vais corriger ça », a-t-il affirmé.

« La meilleure décision à long terme »

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Jakub Dobeš, un gaillard de 6 pi 5 po, a quitté son nid familial à 15 ans dans l’espoir d’un jour s’établir dans le monde professionnel.

Après l’élimination de son club de l’Université d’Ohio State en qualification pour le tournoi Frozen Four, Dobeš a entamé sa réflexion pour la suite de sa carrière.

« On s’est fait éliminer le dimanche. Le lundi, je me posais déjà la question sur mon avenir. J’ai décidé jeudi puis c’est allé vite. Le jeudi soir on a signé le contrat et le vendredi on l’a annoncé », a-t-il relaté.

Après deux saisons dans la NCAA où il s’est taillé une place parmi la dizaine de « demi-finalistes » au trophée Mike Richter, qui récompense le meilleur gardien de la NCAA, le portier a souhaité affronter un autre défi.

« J’avais choisi le Big Ten pour affronter de meilleurs joueurs, a-t-il expliqué. Les grands défis te rendent meilleur. […] On choisissant de venir ici, j’affronterai encore de meilleurs joueurs et ça fera de moi un meilleur gardien. »

Dobeš a un contrat en poche pour l’année 2023-24 et 2024-25 avec le Canadien, mais pour cette année avec le Rocket exclusivement. L’entraîneur-chef du Rocket, Jean-François Houle, a précisé que si le club montréalais « a jugé qu’il est prêt, alors il est prêt ». Alors, dans ce cas précis, la question ne sera pas posée à Kent Hughes.

Si son statut de choix de 5e tour en 2020 ne l’intime pas par rapport à d’autres coéquipiers sélectionnés plus tôt, Dobeš sait qu’il a encore du travail à faire avant d’aider le Tricolore, ou même le Rocket.

« Je dois être meilleur techniquement. Sidney Crosby et Nathan MacKinnon vont trouver la moindre ouverture. Je dois donc m’ajuster à affronter de meilleurs joueurs. Je dois profiter de ma grandeur », a-t-il noté.

Houle n’a pas totalement écarté la possibilité de voir Dobeš devant la cage du club lavallois cette saison, « car il peut y avoir des blessures ». Mais somme toute, le nouveau venu devrait rester en retrait d’ici la fin de la saison.

Il aura donc le temps de s’acclimater avec le club, progresser et, sans oublier, la chance de découvrir chaque recoin de la Place Bell.