C’est la saison des auditions. Qui mérite un nouveau contrat ? Qui restera ? Qui partira ?

« On a encore bien du temps devant nous », a souligné Kent Hughes, mardi, lors d’un point de presse à la rencontre des directeurs généraux de la Ligue nationale. C’est vrai. Sauf que pour les jeunes qui rêvent d’un meilleur sort dans la Ligue nationale et les vétérans en fin de contrat, c’est le temps de briller.

Ce sont d’ailleurs ces joueurs qui se sont le plus démarqués, mardi soir, dans la victoire inattendue de 6-4 du Canadien face aux Penguins de Pittsburgh.

Samuel Montembeault, Justin Barron, Jonathan Drouin, Denis Gurianov et Anthony Richard ont tous contribué à leur façon pour mettre fin à la séquence de sept défaites consécutives du Tricolore.

Samuel Montembeault continue de jouer comme le gardien numéro un qu’il aspire à devenir. Ne vous fiez pas seulement aux quatre buts accordés. Le Québécois a terminé la soirée avec 39 arrêts – un sommet personnel depuis novembre – et l’équivalent d’un but sauvé, selon le site de statistiques Evolving Hockey.

« Monty nous a gardés dans le match, a reconnu Jonathan Drouin. Un moment donné, j’ai regardé les tirs. Ce n’était pas égal. Il a joué un gros match. On a [accordé] quatre buts, mais ça aurait pu être plus que ça. »

PHOTO CHARLES LECLAIRE, USA TODAY SPORTS Jonathan Drouin et Jason Zucker

« On a vécu des montagnes russes d’émotions, a ajouté l’entraîneur-chef Martin St-Louis. Montembeault a probablement fait la différence. Il a été très bon pour nous. Je suis content pour le groupe qu’on ait gagné. Ce soir, ce n’était pas parfait, mais le groupe avait besoin de ce genre de résultat. » Surtout après la dégelée de 8-4 contre l’Avalanche du Colorado, lundi soir.

Un autre qui gagne des galons, c’est Justin Barron. Le défenseur recrue, qui a commencé la saison à Laval, améliore sa cause de match en match. Il a grandement contribué à l’attaque des siens, en plus d’avoir réalisé quelques jeux clés dans sa zone, notamment une glissade efficace lors d’un deux contre un. Sa longue passe sur le but d’Anthony Richard était quant à elle exceptionnelle.

« Il a joué un très bon match, a souligné Martin St-Louis. Il a participé à l’attaque. Ce n’est pas facile quand tu reviens d’une blessure. Je suis certain qu’il sera content de son match. » Barron, qui avait raté les six matchs précédents, a terminé la partie avec deux mentions d’aide. Ça lui fait maintenant six points à ses six dernières parties. Le fait d’être un des rares défenseurs droitiers dans l’organisation l’avantagera à long terme.

Jonathan Drouin, qui deviendra joueur autonome sans compensation au terme de la saison, a lui aussi connu un match satisfaisant. Son trio, complété par Josh Anderson et Denis Gurianov, a été le meilleur du Canadien. Drouin et Gurianov ont présenté le meilleur ratio de buts anticipés de l’équipe à forces égales (69 %). En comparaison, le trio de Suzuki a terminé la soirée avec un ratio d’environ 10 %.

PHOTO GENE J. PUSKAR, ASSOCIATED PRESS Denis Gurianov

« J’adore jouer à Pittsburgh, a indiqué Drouin. Je suis venu ici pas mal de fois avec Tampa. Je suis habitué à cette équipe-là. Je sais comment elle joue. Notre ligne a bien joué. »

Le fait d’être employé au centre, plutôt qu’à l’aile, lui plaît aussi. « Je suis plus habitué au centre [qu’au début de ma carrière]. J’ai eu deux ans de hauts et de bas à cette position. Des bons moments. Des moins bons. Mais à l’âge que j’ai maintenant, je suis plus mature. Je suis plus prêt à affronter des joueurs comme ce soir. » Il a notamment fait face à Sidney Crosby et Evgeni Malkin environ cinq minutes chacun.

En fait-il suffisamment pour mériter une prolongation de contrat à Montréal ? J’en doute. Je pense que la direction a déjà statué sur son cas et le laissera partir. Je suis toutefois persuadé que son jeu des deux derniers mois – 17 points en 20 parties – lui permettra d’obtenir une chance ailleurs dans la LNH.

Un autre joueur qui était satisfait de sa performance, mardi, c’était Anthony Richard. L’attaquant de 26 ans, qui est sans contrat au terme de la saison, a inscrit le but gagnant en troisième période.

PHOTO CHARLES LECLAIRE, USA TODAY SPORTS Anthony Richard et Alex Belzile

« Quand la quatrième ligne de n’importe quelle équipe, à n’importe quel niveau, est capable de contribuer, ça donne un boost à l’équipe, a-t-il indiqué. Surtout quand le match est serré et que c’est l’égalité. On savait que notre temps de glace allait être limité en troisième période, car nous étions à l’étranger et nous n’avions pas le dernier changement. Les gars du trio, on s’est dit qu’il fallait créer quelque chose chaque fois qu’on était sur la patinoire, mais qu’on ne devait pas marquer contre nous. Donc de compter un but, c’était doublement avantageux pour notre équipe. J’étais très content que ce soit moi. Depuis que je suis revenu [avec le Canadien], j’ai eu beaucoup de chances. J’étais content que celui-là rentre. »

Il ne reste que 14 parties avant la fin des auditions. Considérant le grand nombre de joueurs du Canadien avec un statut précaire, on risque d’assister à d’autres victoires surprenantes comme celle contre les Penguins.