Montréal est parmi les villes finalistes pour présenter des matchs de la Série internationale de la NFL au cours des prochaines saisons.

C’est gros. Très, très gros. Depuis la création de la Série internationale, en 2007, seulement trois villes étrangères ont accueilli des parties : Londres (33 fois), Mexico (5 fois) et Munich (1 fois). La NFL souhaite maintenant étendre cette initiative à d’autres pays. Selon mes informations, la ligue veut présenter des matchs de saison régulière dans deux villes canadiennes.

Pas dans 10 ans.

Peut-être dès la saison prochaine.

Les chances de Montréal ?

Ne tenons rien pour acquis, me dit-on. Mais il y a quand même des raisons d’être optimiste. La NFL vient de confirmer aux deux promoteurs, la Ville de Montréal et Parc olympique, que leur candidature avait franchi avec succès la première phase d’évaluation. Prochaine étape : le choix des villes retenues pour la saison 2023. Les gagnantes seront annoncées dans quelques semaines. On ignore quelles autres villes canadiennes sont candidates.

Dans le camp montréalais, on croit posséder plusieurs atouts pour séduire la NFL. Pas besoin de vous expliquer la réputation festive de la ville. La place des Festivals serait tout indiquée pour accueillir des activités promotionnelles de la ligue. Pour les matchs, ça se passerait au Stade olympique, où une nouvelle pelouse artificielle de grande qualité vient d’être installée. Je l’ai foulée, il y a quelques jours, et je peux vous confirmer qu’elle est beaucoup plus agréable que la surface précédente.

Si la candidature de Montréal est retenue, les promoteurs s’attendent à présenter un ou deux matchs. En cas de succès, l’entente pourrait être prolongée de deux saisons. Dans les discussions préliminaires, deux clubs ont été évoqués pour des matchs au Canada : les Vikings du Minnesota et les Seahawks de Seattle.

Je n’ai pas pu mettre la main sur le montage financier de la candidature. Je n’ai toutefois aucun doute que ce serait un succès monstre aux guichets. Les billets s’envoleraient en quelques minutes. Pour vous donner une idée de l’engouement suscité par la Série internationale ailleurs dans le monde, la NFL estime qu’elle aurait pu vendre trois millions de billets pour le match présenté à Munich, l’automne dernier.

De plus, Montréal a une riche tradition de football. On y joue depuis la fin du XIXe siècle. D’abord sous forme de football-rugby, à l’Université McGill, puis dans sa variante canadienne, notamment avec les Alouettes. Ça fait longtemps que les ligues professionnelles, aux États-Unis, s’intéressent au marché québécois.

En 1948, les Dodgers de Brooklyn – oui, comme l’équipe de baseball – ont affronté les Alouettes au stade Delorimier, dans un match hors concours qui a attiré plus de 10 000 spectateurs. En 1961, ce sont les Bears de Chicago qui ont visité les Alouettes, au stade Molson, aussi dans le cadre d’une série interligue.

En 1969, les Expos ont invité quatre clubs de la NFL pour deux matchs hors concours au parc Jarry : Patriots contre Lions, et Giants contre Steelers. Cette fois-là, ce fut plus difficile. Dans son livre Montréal Football, mon ancien collègue Daniel Lemay revient sur la couverture médiatique de l’évènement, vu des États-Unis. Le New York Times avait expliqué les faibles foules par l’émergence d’un « nationalisme canadien qui n’accepte plus nécessairement comme meilleur tout ce qui vient des États-Unis ». Ça prendra presque 20 ans pour que la NFL revienne à Montréal. En 1988, les Jets de New York avaient battu les Browns de Cleveland dans une partie hors concours au Stade olympique. Deux ans plus tard, les Steelers et les Patriots revenaient en ville, eux aussi pour un match préparatoire.

Pour 2023, il s’agirait de vraies parties, qui compteraient au classement général.

Les Montréalais ont prouvé récemment qu’ils étaient capables de soutenir avec enthousiasme de grands évènements sportifs internationaux, comme les Championnats du monde de gymnastique, le Grand Prix de F1 du Canada et l’Omnium Banque Nationale. La séance de repêchage de la LNH, l’été dernier, fut aussi un immense succès populaire.

Et maintenant, la NFL ?

Ça vaut la peine de tenter le long jeu.