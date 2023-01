Quitter Manchester United pour l’Al-Nassr de Riyad, c’est comme abandonner les Yankees de New York pour les Uni-President 7-Eleven Lions de Tainan.

Les quoi ?

C’est ça. Ça ne se fait pas – sauf si la proposition est indécente.

Genre un salaire annuel de 30 millions ?

Pfff…

50 millions ?

C’est insultant.

100 millions ?

Même pas proche.

Que diriez-vous de 287 millions de dollars canadiens, ou 200 millions d’euros, par saison ? C’est la somme que recevra Cristiano Ronaldo pour jouer au soccer et exécuter d’autres tâches connexes, en Arabie saoudite. Parmi ces tâches connexes : promouvoir la candidature du pays pour la Coupe du monde de 2030 et participer à une immense campagne de relations publiques pour redorer l’image de cette nation. Une entente choquante, à bien des égards.

D’abord, en raison du montant du contrat ; 287 millions de dollars canadiens pour une trentaine de parties par année, c’est absurde. Démesuré. Indécent. Juste pour payer ce salaire, le club Al-Nassr devrait vendre 38 000 billets pour chaque partie à domicile, à 500 $ le siège. La blague ? Son stade ne compte que 25 000 places.

Si Al-Nassr peut se payer Ronaldo, c’est bien évidemment grâce aux pétrodollars, qui sont en train d’influencer plusieurs championnats. Ne soyons pas hypocrites. Ronaldo n’est ni le premier ni le dernier athlète à profiter de la générosité des rois de l’or noir. Les trois footballeurs les mieux payés après lui, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, évoluent au Paris Saint-Germain, une propriété du fonds souverain du Qatar.

En Angleterre, Manchester City (2e) et Newcastle (3e) appartiennent à des princes du pétrole. Près de chez nous, le New York City FC, tombeur du CF Montréal en séries, est détenu en majorité par une entreprise liée à la famille royale des Émirats arabes unis.

Autre fait dérangeant : Ronaldo a accepté de devenir l’ambassadeur d’un des pires pays délinquants en matière de droits de la personne. Je vous rappelle que c’est l’Arabie saoudite qui a emprisonné le blogueur canadien Raif Badawi pendant près de 10 ans. C’est aussi dans une ambassade d’Arabie saoudite que le journaliste Jamal Khashoggi a été assassiné, puis découpé en morceaux. Amnistie internationale demande à Cristiano Ronaldo d’utiliser son statut de gigavedette pour dénoncer les abus des dirigeants saoudiens.

Les chances que ça arrive ?

Aussi faibles que celles de le voir jouer un jour avec le CF Montréal. « Je veux donner une vision différente de ce pays et du football. C’est pourquoi j’ai saisi cette occasion », a-t-il affirmé la semaine dernière.

Puis au-delà des considérations géopolitiques dérangeantes, il y en a une purement sportive. Celle de voir un joueur d’élite renoncer à affronter les meilleurs. C’est fort décevant. L’antithèse même de la compétitivité et du dépassement du soi.

Qui, parmi les amateurs, souhaite voir un surdoué dominer des joueurs de calibre inférieur ? Absolument personne.

Je préfère Tom Brady et Aaron Rodgers dans la NFL, plutôt que dans la LCF. LeBron James dans la NBA, plutôt qu’en Grèce. Aaron Judge avec les Yankees, plutôt qu’avec les Uni-President 7-Eleven Lions. C’est vrai qu’à 37 ans, Ronaldo n’est plus aussi efficace qu’à son apogée. Il reste toutefois un attaquant capable de faire la différence dans un grand championnat européen.

Son geste n’est pas inédit. Bobby Hull a quitté la LNH pour l’Association mondiale de hockey. David Beckham a délaissé le Real Madrid pour le Galaxy de Los Angeles. Des dizaines de golfeurs viennent de préférer les riyals saoudiens à la PGA. Ces décisions restent des exceptions. Malheureusement, chaque fois, ça vient nourrir un peu plus le cynisme des amateurs envers le sport professionnel.

Le CF Montréal a amorcé son camp d’entraînement, lundi, au Stade olympique. Pas de Cristiano Ronaldo ici pour doper la vente de billets. Les deux recrues dont tout le monde parle : l’entraîneur-chef Hernán Losada, ainsi que la nouvelle pelouse artificielle de qualité supérieure qui vient d’être posée sur la dalle de béton du stade.

Vous aurez compris que le CF Montréal n’a pas remplacé Djordje Mihailovic, Alistair Johnston et Ismaël Koné par de grandes pointures internationales, comme il l’a déjà fait dans le passé. Cette époque est révolue. Pas juste ici. Presque partout en MLS, sauf à Los Angeles, Toronto et Miami.

Qu’est-ce qui a changé ?

La compétition. Les rares joueurs établis qui quittent les grands championnats européens pour des ligues secondaires, comme vient de le faire Cristiano Ronaldo, acceptent généralement l’offre la plus généreuse. Et cette offre, elle vient de plus en plus souvent de l’Asie, et de moins en moins souvent de l’Amérique du Nord.

Andrés Iniesta gagne 25 millions par année au Japon. Les clubs chinois payent très bien les étrangers. Les équipes saoudiennes aussi. Près de 100 joueurs en Arabie saoudite gagnent plus de 1 million par saison. Ça fait beaucoup de compétiteurs supplémentaires pour le CF Montréal sur le marché des transferts, m’a fait remarquer un dirigeant de l’équipe.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Nathan Saliba, recrue du CF Montréal

Alors pour le moment, le club montréalais mise sur l’éclosion de jeunes pousses. L’international islandais Róbert Thorkelsson, 20 ans, deviendra-t-il titulaire ? Le milieu de terrain québécois Nathan Saliba, un des plus beaux espoirs au pays, s’imposera-t-il à seulement 18 ans ?

Je comprends vos frustrations. Mais contrairement aux quatre autres ligues majeures en Amérique du Nord (NFL, MLB, NBA, LNH), la MLS n’est pas le circuit le plus relevé au monde dans son sport. À moins de surpayer des joueurs, comme l’a fait Al-Nassr avec Ronaldo, accueillir des supervedettes sera de plus en plus difficile.

Une nomination controversée

Sandro Grande est le nouvel entraîneur-chef de l’équipe de réserve du CF Montréal. C’est lui qui avait pris à la gorge son coéquipier Mauro Biello en 2009. C’est aussi lui s’était retrouvé dans l’actualité, au lendemain de la tentative d’assassinat envers Pauline Marois, en 2012, lorsque les propos suivants s’étaient retrouvés sur son compte Twitter : « La seule erreur que le tireur a commise la nuit dernière, c’est de rater sa cible ! Marois ! La prochaine fois, mon gars ! J’espère ! »

Grande prétendait que son compte avait été piraté. J’ose croire que s’il dirige des jeunes joueurs souverainistes, il ne les traitera pas de « stupides » et de « colons », comme il avait qualifié les indépendantistes dans un statut Facebook raciste, révoltant et inacceptable publié en 2012, pour lequel il s’était ensuite excusé.

Le CF Montréal a-t-il vraiment besoin de s’associer à un entraîneur qui a insulté une proportion importante des Québécois il y a 10 ans ? J’ai de la difficulté à concevoir que les bénéfices soient plus grands que les dommages causés à l’image du club.