Hockey

Recruter des Canadiens pour limiter les dégâts

(Pékin) Qu’ont en commun le gouvernement de la Coalition avenir Québec et le Parti communiste chinois ? Les deux veulent développer plus de bons hockeyeurs sur leur territoire. Souhaitons que le Québec connaisse plus de succès que la Chine en a eu depuis le lancement de son chantier, il y a six ans et demi.