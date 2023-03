Les salles de bains figurent dans les réfections les plus prisées.

C’est au tour de RénoAssistance et de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) de dévoiler les résultats d’un coup de sonde sur les intentions de rénovation des Québécois.

Leur constat : les intentions de rénovation et les budgets prévus à cette fin demeurent stables et très proches de ceux exprimés en 2022 – avec 21 000 $ en moyenne pour les travaux intérieurs et 20 000 $ pour les interventions extérieures. Les budgets prévus pour les agrandissements ont, pour leur part, été revus à la baisse (73 000 $ en moyenne, soit 8000 $ de moins que l’an passé).

Les particuliers semblent cependant partagés quant à l’incertitude économique, 48 % des répondants disant que le report de leur projet n’est pas exclu en cas de dégradation, tandis que 46 % sont confiants dans leur réalisation, quoi qu’il arrive. Au chapitre des rénovations les plus prisées dans un horizon de trois ans, celles concernant l’intérieur sont particulièrement représentées (dont la réfection majeure de la salle de bains, des planchers et les travaux mineurs) ; les chantiers extérieurs, eux, devraient être en hausse d’ici 2025, notamment les travaux visant balcon, patio ou terrasse. Le sondage a été réalisé en janvier 2023 auprès de plus de 1000 Québécois ayant l’intention d’effectuer des travaux d’au moins 5000 $ d’ici trois ans.