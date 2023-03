Charme colonial sur la montagne

Situé au centre-ville, le bâtiment a un passé bien particulier. On en sent d’ailleurs toute l’histoire sur ses murs extérieurs. Et pour cause : il a déjà servi de consulat de Cuba à Montréal. Construit en 1914, l’édifice a eu plusieurs vies, mais a depuis été reconverti en immeuble de condos. Un couple a acquis l’un de ses appartements et nous en a ouvert les portes.