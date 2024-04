La Cadrée Perchée Suivre le soleil

On entre dans la Cadrée Perchée comme dans un cube de verre, avec l’étonnement d’y trouver une nature à 360 degrés à peine voilée par des parois en transparence. Dans une habile illusion qui brouille les frontières entre l’intérieur et quelques parcelles de Morin-Heights, un paysage ondulant s’offre avec sa magnificence et ses aspérités. Devant tel décor, son concepteur n’a pas cherché à rivaliser et c’est avec sagesse qu’il honore un tableau plus grand.