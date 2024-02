Face à la grandeur et à la majesté du paysage qui l’entoure, Tissaraouata s’incline humblement. Minimaliste, discrète, elle s’insère furtivement dans un environnement qu’elle a traité avec délicatesse pour en préserver les beautés. Dans son cocon de forêt, niché dans les montagnes de Shefford, en Estrie, elle se love paisiblement.

À une vue sur les montagnes et l’horizon, Tissaraouata a préféré l’intimité et l’apaisement que procure un écrin de forêt. La nature, sculptée sans gourmandise, l’encercle et l’intimise. C’est pour ne pas faire dévier l’attention sur sa silhouette qu’elle a revêtu des habits sobres : du noir et du bois qui ne cherchent pas à éclipser un paysage bienveillant.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR STROPH DESIGN Deux maisonnettes répliquent la forme du bâtiment principal et s’y emboîtent : l’une héberge l’entrée, l’autre est un cabanon. La construction a été réalisée en coupant le moins d’arbres possible.

Sa forme s’inspire des maisons longues des nations autochtones qui abritaient plusieurs familles. Chaleureuse et simple, elle est l’antre d’un couple de médecins et de ses deux adolescents de 15 et 18 ans. Elle se veut toutefois rassembleuse pour ses proches et ses futurs petits-enfants. Malgré des dimensions relativement modestes de 15 pieds sur 30 pieds, elle peut héberger confortablement 14 personnes.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR STROPH DESIGN Longue et étroite, Tissaraouata rappelle les maisons rassembleuses des peuples autochtones. Des lamelles en cèdre naturel et noir l’habillent élégamment.

Tissaraouata s’est classée dans les meilleurs projets de l’année 2023 sur la plateforme d’architecture Archilovers, et ce, parmi 50 000 candidatures. Cette distinction donne le coup d’envoi à la jeune firme de design et d’architecture intérieure Stroph Design, pour laquelle il s’agit d’un premier projet. Sa fondatrice, Samira Thameur, appose sa signature sur tous les plans, de la coquille jusqu’aux rangements pensés dans leurs moindres détails.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR STROPH DESIGN Tissaraouata se fait discrète pour mettre en valeur une nature impressionnante.

La topographie a été déterminante dans l’implantation du chalet, dressé sur un plateau naturel en contrebas de la rue plutôt qu’au point culminant du terrain. Cet emplacement assure l’intimité des lieux et appelle le ressourcement. Enfouie dans la verdure, l’habitation génère une perte de repères, un sentiment d’ailleurs, n’importe où, loin du rythme de la ville et d’un quotidien qui file vite.

S’ouvrir sur l’extérieur

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR STROPH DESIGN Dans le grand vestiaire, des coffres attribués à chacun font office de banquettes.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR STROPH DESIGN Les grandes ouvertures se concentrent sur la face sud, permettant ainsi au soleil de réchauffer la dalle de béton en hiver. L’été, l’intérieur est à l’abri des rayons grâce au feuillage des arbres.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR STROPH DESIGN L’insertion de deux îlots permet de faciliter la circulation dans la cuisine.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR STROPH DESIGN Dans le bas du rangement mural, une marche permet d’accéder aux armoires du haut. Elle se déploie ou se retire au besoin grâce à un bouton-poussoir actionné avec le pied.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR STROPH DESIGN La connexion entre l’intérieur et l’extérieur est omniprésente.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR STROPH DESIGN L’espace, chaleureux et convivial, favorise les rapprochements.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR STROPH DESIGN Minimaliste, la maison réserve plusieurs surprises, dont un rangement dissimulé dans une alcôve, à gauche du foyer.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR STROPH DESIGN Facilement déplaçable, le mobilier permet de reconfigurer le décor en fonction des besoins. 1 /8















De l’intérieur, on aperçoit autant la naissance des arbres que leur cime, fait valoir la designer d’intérieur. De larges ouvertures ponctuent le bâtiment de façon stratégique, établissant une douce transition entre l’intérieur et l’extérieur. Dans tout le volume habitable, la lumière se promène du matin au soir.

Les clients voulaient miser sur la nature, la qualité de vie et le vivre ensemble plutôt que sur le matériel. Nos philosophies de vie se sont rejointes dans cette approche minimaliste des lieux et cette recherche de l’essentiel. Samira Thameur, designer d’intérieur et fondatrice de Stroph Design

L’espace a été minutieusement réfléchi pour décourager l’encombrement. Dans chaque pièce, des solutions de rangement permettent de garder l’environnement libre de surcharge.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR STROPH DESIGN La mezzanine offre une vue plongeante sur l’aire de vie.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR STROPH DESIGN Chaque luminaire a sa personnalité, mais se fond aux autres par sa couleur. 1 /2



Dès l’entrée, Tissaraouata affiche ses couleurs avec une grande fenêtre qui permet de garder le contact avec l’extérieur. L’aménagement du grand vestiaire sert des sportifs amoureux de l’hiver. Dans la banquette, les manteaux, accessoires et équipements de toutes sortes trouvent leur place sans effort et sans flaflas. « Les parents n’ont pas à faire de discipline pour que règne l’ordre. On a compris que les enfants finissent toujours par gagner ! »

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR STROPH DESIGN Des cloisons coulissantes isolent le coin jeu au besoin. À gauche, un grand rangement abrite quantité d’articles, dont une table de ping-pong.

L’aire de vie s’étend sous un plafond cathédrale de 25 pieds de hauteur. Surmonté d’une mezzanine, l’espace semble vaste, mais demeure enveloppant. Sa cuisine peut accueillir plusieurs personnes sans qu’elles se marchent sur les pieds. Ce défi est relevé par l’insertion de deux îlots qui assurent la fluidité de la circulation et offrent un point de vue sur l’extérieur. Les produits et accessoires se concentrent sur les deux faces de chaque module et dans le grand rangement mural.

L’idée de la banquette est reprise au salon, où deux bancs amovibles peuvent être glissés pour moduler l’environnement. Ils font office de table de salon lorsque placés face à l’autre ou d’assises supplémentaires. L’éclairage, réglable, permet également de créer différentes atmosphères. « Chaque luminaire a sa personnalité, mais reste discret », souligne la designer, qui a dessiné certains de ces objets et la plupart des éviers.

Un aménagement flexible

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR STROPH DESIGN Sous le plafond cathédrale, la chambre est rendue plus intime par l’ajout d’un revêtement en pin.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR STROPH DESIGN La chambre principale est une petite suite. Elle demeure paisible quand la visite est nombreuse au sous-sol.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR STROPH DESIGN La céramique suit la découpe du plafond et rappelle la pente du toit.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR STROPH DESIGN Un petit comptoir sert de maquilleuse ou de bureau. Les vêtements sont rangés dans la banquette qui comprend plusieurs tiroirs, ou alors sur une tringle où ils habillent le décor.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR STROPH DESIGN Installé sur la mezzanine, le coin lecture surplombe le salon et la salle à manger.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR STROPH DESIGN Le dortoir accueille huit personnes grâce à ses lits superposés doubles, fabriqués sur mesure pour l’espace.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR STROPH DESIGN Partout, le décor rappelle la simplicité du chez-soi nordique. 1 /7













Tout en haut, dans ce qui est l’espace réservé aux parents, le coin lecture permet de voir le salon à vue d’oiseau. La chambre suit avec sa salle de bains attenante et un haut plafond pentu, accentué par les appliques de bois au mur et un jeu de céramique. On y retrouve la même volonté de simplicité volontaire, la même modestie dans l’esthétique.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR STROPH DESIGN Le décor rend hommage au pin blanc du Québec.

Alors que le chêne ou l’érable sont souvent privilégiés dans les constructions nouvelles, le pin noueux a été choisi comme matériau de prédilection pour sa chaleur et parce qu’il s’agit d’une ressource locale. Tissaraouata le réhabilite sous un angle contemporain et rafraîchissant. Ce souci de traçabilité se prolonge dans l’ensemble de la construction qui rend hommage au travail artisanal. Tout le bois, y compris celui des planchers, a été travaillé sur place.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR STROPH DESIGN Dehors, une grande galerie fait face à l’aire de vie.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR STROPH DESIGN Il faut descendre quelques marches pour atteindre la terrasse et quelques-unes encore pour gagner le terrain. On évite ainsi l’utilisation d’une rambarde, tout en préservant la vue sur l’extérieur.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR STROPH DESIGN Un plateau naturel accueille le coin feu.

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR STROPH DESIGN La topographie du terrain, les trajectoires du soleil et les lignes naturelles du paysage ont été minutieusement étudiées pour que la résidence s’intègre de façon organique dans son milieu. 1 /4







Au sous-sol, les appartements des enfants peuvent accueillir la visite. On y compte trois chambres, dont un dortoir où peuvent dormir huit personnes, et deux petites salles de bains. Entre les marches et les pièces vouées au sommeil, une aire de circulation peut être cloisonnée au besoin pour en faire un petit salon. Des panneaux coulissants assurent cette métamorphose et créent un paravent acoustique.

La réflexion se poursuit avec le même minimalisme à l’extérieur. La terrasse, plus basse que la maison, s’éclipse pour ne pas gêner la vue. De là, un escalier de bois conduit au coin feu qui s’enracine sur un autre plateau naturel. Isolée, cette zone de rassemblement donne l’impression d’être en camping. L’évasion nourrit ce projet sensible à sa terre d’accueil, qui mise sur le respect de la nature, la convivialité et l’esprit de chalet. Le message architectural est limpide : ici, c’est l’essentiel qui compte !