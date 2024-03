L’architecte japonais Riken Yamamoto lauréat du prix Pritzker

(New York) Le prix Pritzker, plus haute distinction mondiale de l’architecture, a été décerné mardi au Japonais Riken Yamamoto, réputé pour son travail « rassurant » combinant l’architecture et des préoccupations sociales et sociétales, a annoncé l’organisation basée à Chicago.