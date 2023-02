Avec l’explosion des coûts des matériaux et la pénurie de main-d’œuvre, il est temps plus que jamais de se réapproprier certains travaux d’entretien ou de rénovation de sa maison. Devenez un pro et passez à l’action en réalisant des tâches à la portée de tous.

Projet

Un robinet de qualité, ça fait toute la différence. Les pièces internes sont plus solides et plus faciles à trouver en cas de bris, sans compter qu’il est bien plus durable. Pour changer un robinet, les étapes sont simples.

En premier lieu

Toujours couper l’arrivée d’eau avant de procéder à un changement de robinet. Il suffit de fermer les valves d’arrêt de l’alimentation en eau chaude et en eau froide.

Il faut aussi s’assurer que le nouveau robinet est compatible avec son installation. Vérifier la distance entre les deux trous de l’évier, qui varie d’un modèle à l’autre, est aussi essentiel. Pour s’assurer qu’il n’y a aucune contrainte, mieux vaut aussi mesurer la hauteur du robinet.

Si le changement se fait dans une salle de bains et que la couleur ou la matière du nouveau robinet diffère, le bouchon du drain doit être changé afin que l’ensemble soit plus esthétique.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Les outils pour installer un robinet

Les outils

Clé anglaise

Ruban de téflon

Pistolet à calfeutrer et silicone

Comment s’y prendre

1. Coupez l’eau. Pour vous assurer que tout a bien été fermé, ouvrez le robinet (eau chaude et froide).

2. Desserrez les tuyaux souples du côté chaud et du côté froid. Attention : il reste toujours un peu d’eau dans les tuyaux. Ayez un linge sec à portée de main pour éponger l’eau.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Desserrez les tuyaux souples du côté chaud et du côté froid.

3. Démontez l’ancien robinet. La pièce d’assemblage qui fixe le robinet à l’évier ou au lavabo peut être difficile à atteindre.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Insérez le nouveau robinet

4. Insérez le nouveau robinet. Si l’accès est facile, insérez un cordon de silicone avant de resserrer.

5. Serrez le système d’assemblage.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Serrez le système d’assemblage.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Serrez le système d'assemblage.



6. Dans le cas d’un remplacement, vous devez aussi changer la crépine, qui relie le lavabo au tuyau de renvoi. Appliquez un trait de silicone, puis du ruban de téflon sur la partie filetée du renvoi.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Fixez la crépine.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Entourez de ruban de téflon la partie filetée du renvoi.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Appliquez un trait de silicone à la crépine.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Fixez le renvoi à la crépine.







7. Assemblez le bouchon pressoir.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Assemblez le bouchon pressoir.

Dernière étape

Raccordez les tuyaux d’alimentation de l’eau. Vérifiez que l’anneau d’étanchéité est bien en place. Serrez fermement à l’aide d’une clé. Ouvrez les valves. Vérifiez qu’il n’y a aucune fuite.

Un peu plus loin

Il existe différents types d’accessoires pour les robinets de cuisine. Parmi ceux-ci, la douchette qui permet de rincer en profondeur, ou encore le contenant intégré de savon à main ou à vaisselle qui évite l’encombrement sur les rebords de l’évier.

Un autre accessoire intéressant que l’on voit de plus en plus est le distributeur d’eau chaude instantanée. Chauffée, l’eau atteint une température d’environ 80 °C. Pratique pour cuisiner ou pour les amateurs de boissons chaudes. L’équipement tient sous l’évier et le distributeur est posé à côté du robinet.