Y a-t-il des filtres permettant d’éliminer les perfluorés de l’eau du robinet ? Danièle Bourque

Oui. Mais il faut bien choisir, et l’efficacité réelle peut varier avec les caractéristiques de l’eau.

Découvertes dans les années 1940, les substances perfluorées sont une famille de molécules chimiques très résistantes. D’un point de vue industriel, c’est un atout. En revanche, ils se dégradent très lentement, ce qui leur permet de s’accumuler dans l’environnement et les organismes vivants, d’où leur surnom de « polluants éternels ». Les perfluorés sont notamment utilisés dans les antitaches, les antiadhésifs et les mousses anti-incendie de haute performance.

PHOTO MORGANE CHOQUER, ARCHIVES LA PRESSE Sébastien Sauvé, professeur de chimie environnementale à l’Université de Montréal

Sébastien Sauvé est chimiste à l’Université de Montréal. Il a publié, en février dans la revue Water Research, une étude sur la quantité de perfluorés dans l’eau de 376 municipalités québécoises. Ce qu’il a constaté l’a poussé à se munir d’un filtre domestique enlevant les perfluorés de l’eau du robinet, après avoir constaté que l’eau de Montréal contient des perfluorés à hauteur de 13 ng/L.

« C’est inférieur à une norme de 30 ng/L proposée pour le Canada, mais les normes semblent vouloir continuer à être plus strictes », dit M. Sauvé, qui a montré en 2018 dans la revue Science of the Total Environment que les taux de perfluorés dans l’eau en bouteille pouvaient aller jusqu’à 5 ng/L.

À de hautes concentrations, les perfluorés peuvent augmenter le risque de certains cancers. L’abaissement des normes découle notamment de nouvelles études montrant un effet sur le système immunitaire des enfants.

Choisir le bon filtre

La règle de base pour choisir un filtre pour perfluorés est de s’assurer qu’il porte le sceau de la National Science Foundation du gouvernement américain, plus précisément les certifications NSF 53 et 58, selon une analyse de la performance de certains filtres face aux perfluorés rédigée en mars par M. Sauvé avec son collègue Benoît Barbeau, de Polytechnique Montréal.

« Les filtres qui n’ont pas la certification NSF enlèvent un peu de perfluorés, mais beaucoup moins que ceux qui sont certifiés », dit M. Sauvé. Les timbres NSF 53, pour les filtres absorbants, et NSF 58, pour les filtres à osmose inverse, assurent une réduction de 95,3 % de deux perfluorés parmi les plus fréquents, PFOA et PFOS, et ils sont en train d’être révisés pour une réduction de 99 %.

Mais attention : les caractéristiques minérales de l’eau peuvent influencer la performance des filtres. « Il peut être nécessaire de traiter l’eau avant d’utiliser les filtres pour perfluorés », dit M. Sauvé.

Les filtres peuvent être situés à l’entrée d’eau du domicile, au robinet ou être dans un pichet. Seulement un filtre pour entrée d’eau a une certification NSF. Les filtres à l’entrée d’eau sont plus coûteux et leur utilité est discutable puisque l’exposition aux perfluorés par le bain ou la douche est considérée comme négligeable, selon l’analyse des deux chercheurs.

