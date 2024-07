PHOTO NEIL ARMSTRONG/NASA, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(Cape Canaveral) Nous aurons droit à une pleine lune pour le 55e anniversaire du premier alunissage cette fin de semaine. De nombreux évènements honoreront le bond de géant pour l’humanité de Neil Armstrong et Buzz Aldrin.

Marcia Dunn Associated Press

M. Aldrin, 94 ans, le dernier membre survivant de l’équipage d’Apollo 11, est en tête d’affiche d’un gala au Musée de l’air et de l’espace de San Diego samedi soir. Il sera rejoint par l’astronaute Charlie Duke, la voix du centre de contrôle de mission lors de l’alunissage du 20 juillet 1969.

Le président du musée, Jim Kidrick, n’a pas pu s’empêcher d’organiser une fête « 55 ans jour pour jour après l’un des moments les plus historiques non seulement pour l’Amérique, mais pour le monde entier ».

Vous ne pouvez pas vous rendre à San Diego, à Cap Canaveral ou à Houston ? Il existe de nombreuses autres façons de célébrer l’alunissage, notamment le nouveau film Emmène-moi sur la Lune, un retour vers le passé léger dans lequel figure Scarlett Johansson.

Le Musée de l’air et de l’espace de San Diego a conçu un site web en partenariat avec la Smithsonian Institution spécialement pour le 55e anniversaire.

Voici un aperçu de quelques hommages qui seront rendus à Apollo 11.

PHOTO ARCHIVES NASA Le Saturn V d’Apollo 11 décolle avec les astronautes Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin, le 16 juillet 1969.

« L’Aigle a atterri »

Le Centre spatial Kennedy de la NASA organise une fête de la Lune à son lieu touristique, à quelques kilomètres seulement de l’endroit où la fusée Saturn V s’est envolée avec M. Armstrong, M. Aldrin et Michael Collins le 16 juillet 1969.

Quatre jours après avoir quitté la Terre, MM. Armstrong et Aldrin, dans leur module lunaire, Eagle, se sont posés sur la mer de la Tranquillité à 16 h 17 avec presque plus de carburant restant. « Houston, ici la base de la Tranquilité. L’Aigle a atterri », a déclaré M. Armstrong par radio à 386 000 kilomètres de la Terre.

« Aucun moment n’a unifié le pays comme lorsque l’Aigle a atterri, alors que toute la planète Terre regardait d’en bas », a dit vendredi l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, dans un message d’anniversaire.

« Un petit pas »

« C’est un petit pas pour l’homme, un bond de géant pour l’humanité », a proclamé Neil Armstrong en devenant la première personne à marcher sur la Lune.

L’astronaute a grandi à Wapakoneta, dans le nord-ouest de l’Ohio, qui abrite aujourd’hui le Musée de l’air et de l’espace. La journée de samedi commence par deux « Courses vers la Lune », suivies de lancements de fusées miniatures. John Glenn, le premier Américain à orbiter autour de la Terre, est originaire de New Concord, de l’autre côté de l’État, à environ 240 kilomètres. Le Musée John et Annie Glenn y sera ouvert samedi.

PHOTO NEIL ARNSTRONG/NASA, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Buzz Aldrin sur la surface de la lune, le 20 juillet 1969.

« Magnifique désolation »

Buzz Aldrin a suivi Neil Armstrong sur la lune, en disant « magnifique désolation ». Ils ont passé un peu plus de deux heures à parcourir la surface poussiéreuse, avant de retourner à leur module lunaire et de décoller pour rejoindre M. Collins, le pilote du module de commande resté en orbite lunaire.

La combinaison spatiale d’Armstrong a été restaurée à temps pour le 50e anniversaire en 2019. Elle est exposée au Musée national de l’air et de l’espace à Washington, avec leur capsule de retour. M. Collins est décédé en 2021, moins d’un an après le 50e anniversaire ; M. Armstrong est quant à lui décédé en 2012.

Amerrissage !

La capsule contenant les trois hommes – surnommée Columbia – a plongé dans le Pacifique le 24 juillet 1969. Ils ont été récupérés par l’USS Hornet, un porte-avions de la Marine qui a répété le travail pour Apollo 12 quatre mois plus tard. Le Hornet fait désormais partie d’un musée à Alameda, en Californie, et une fête d’amerrissage est prévue à bord du navire samedi.

Certains membres de l’équipe de récupération d’origine seront présents. Les astronautes d’Apollo 11 ont immédiatement été mis en quarantaine à bord du Hornet et, avec 22 kilogrammes de roches lunaires et de terre, sont restés isolés pendant des semaines alors qu’ils étaient transférés à Houston. Les scientifiques craignaient que les astronautes n’aient ramené des germes lunaires.

La plupart des roches sont restées enfermées dans un laboratoire Centre spatial de Johnson à Houston. Le programme Apollo a envoyé 12 astronautes sur la Lune entre 1969 et 1972.

Prochaine étape : le jumeau d’Apollo

La NASA vise à envoyer quatre astronautes autour de la Lune l’année prochaine – dans le cadre d’un programme nommé Artemis, en hommage à la sœur jumelle d’Apollon dans la mythologie grecque. La fusée SLS – abréviation de Space Launch System – est attendue au Centre spatial Kennedy la semaine prochaine. Elle arrive par barge depuis l’installation d’assemblage Michoud de la NASA à La Nouvelle-Orléans.

La fusée décollera en septembre 2025 – au plus tôt – avec trois astronautes américains et un Canadien. Aucun d’entre eux n’alunira ; cela arrivera lors d’une mission suivante avec un autre équipage au plus tôt en 2026.

