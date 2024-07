Comment protéger la santé des populations face aux vagues de chaleur ? Quel sera leur impact sur l’agriculture et les réseaux électriques ? Un congrès tenu au début de juillet à New York a rassemblé des sommités du monde entier pour discuter de ces questions et pour comprendre les phénomènes météorologiques inusités découlant des changements climatiques.

Les mystères des vagues de chaleur

À l’été 2003, un peu plus de 3000 morts liées à la chaleur ont été enregistrées en France. Mais quand les épidémiologistes se sont penchés sur le dossier, à partir de l’« excès de mortalité » par rapport à la normale, le bilan a grimpé à 15 000 morts.

« Quelle que soit la qualité du système d’enregistrement des décès, le décompte des morts attribuables à la chaleur est toujours de cinq à dix fois inférieur au bilan réel », a dit Christopher Callahan, écologiste de l’Université Stanford, à la conférence sur les vagues de chaleur de l’Université Columbia, à New York. « Ça s’est produit avec la vague de chaleur de Chicago en 1995 et avec celle de l’État de Washington en 2021. C’est un mystère qu’il faut élucider. »

Pour le moment, le coupable le plus probable est une augmentation des effets de la pollution avec la chaleur, peut-être à cause de réactions chimiques ou météorologiques. M. Callahan a vérifié si d’autres variables associées à la chaleur, notamment l’humidité, la température nocturne et les jours non consécutifs de canicule, pourraient expliquer cet écart. Ce n’est pas le cas.

Le même phénomène est aussi observable au Québec : selon deux études de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) discutées au congrès de New York, les vagues de chaleur de 2010 et 2018 ont fait de 100 à 150 morts, mais l’excès de mortalité attribuable à la chaleur chaque année est de 470 morts.

L’humidité est au cœur d’un autre mystère des vagues de chaleur. « Les physiologistes considèrent que l’humidité élevée est très mauvaise pour la santé, mais les épidémiologistes ne voient pas d’effet négatif sur la mortalité d’une humidité élevée durant les vagues de chaleur », explique Jane Baldwin, météorologue de l’Université de Californie à Irvine.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’UNIVERSITÉ DE CALIFORNIE À IRVINE Jane Baldwin, météorologue de l’Université de Californie, lors d’un vol de recherche

Mme Baldwin s’est embarquée dans un projet de recherche pour résoudre cette énigme. Pour le moment, il semble qu’une partie de la différence entre la mortalité prédite par les physiologistes et celle qu’observent les épidémiologistes, lors des vagues de chaleur avec humidité élevée, pourrait être attribuable à un effet protecteur d’une humidité élevée dans les jours précédant la vague de chaleur.

Elle va maintenant vérifier si l’humidité pourrait être néfaste seulement dans les îlots de chaleur urbains ou à l’intérieur des logements sans climatisation. Elle note aussi que la plupart des données épidémiologiques sont recueillies dans des pays riches qui ne sont pas dans les tropiques, où les effets conjugués de la chaleur et de l’humidité sont les plus importants.

Ambivalence sur la climatisation

Lors de la séance sur la santé du congrès de l’Université Columbia, plusieurs présentateurs ont cité un chiffre d’un bilan des effets climatiques sur la santé publié en 2023 dans le Lancet : une augmentation de près de cinq fois du nombre de morts liées à la chaleur dans le monde.

Ce chiffre fait toutefois abstraction de la possibilité d’augmenter le nombre de logements munis de climatisation. La présentatrice principale (keynote) de la séance sur la santé, l’épidémiologiste Kristie Ebi, de l’Université de Washington, a expliqué pourquoi.

« La climatisation diminue la mortalité des vagues de chaleur, mais nous pouvons sauver des vies sans la climatisation, a dit Mme Ebi. Utiliser de la climatisation augmente les émissions de gaz à effet de serre », ce qui va empirer les changements climatiques. La solution, selon elle, est plutôt de diminuer les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Après la présentation de Mme Ebi, une participante a demandé comment conjuguer l’urgence de la situation avec la prescription de diminuer les émissions de GES, qui ne va pas régler rapidement le problème des vagues de chaleur plus fréquentes.

Mme Ebi a alors indiqué qu’il faut privilégier les systèmes d’alerte permettant aux populations vulnérables à la chaleur, par exemple les personnes âgées, de se mettre à l’abri dans des endroits publics plus frais, et aussi d’obliger le remplacement des toits foncés par des toits blancs ou verts.

Une étude de 2021 du Lancet a indiqué que la climatisation avait permis en 2019 de réduire de 68 000 à 21 000 le nombre de morts attribuables à la chaleur aux États-Unis, mais seulement de 142 000 à 72 000 en Chine et de 49 000 à 47 000 en Inde.

L’agriculture flexible

Nathan Mueller est l’un des papes de l’adaptation agricole aux changements climatiques. Ce biologiste de l’Université d’État du Colorado publie depuis une quinzaine d’années des prévisions de leurs impacts sur la productivité du secteur.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’UNIVERSITÉ D’ÉTAT DU COLORADO Nathan Mueller, biologiste de l’Université d’État du Colorado

Mais plus récemment, il a constaté qu’en retournant dans le temps, on ne mesure pas cet impact des changements climatiques. « Ça signifie que les agriculteurs se sont adaptés en investissant dans des technologies pour poursuivre la progression du rendement », a dit M. Mueller. « Mais cela constitue quand même un coût. » Les adaptations à venir seront toutefois plus coûteuses, allant de l’irrigation de précision à la biotechnologie pour sélectionner des espèces végétales et animales mieux adaptées à une planète plus chaude.

Les pannes climatiques

Les changements climatiques ne vont pas seulement faire bondir la consommation d’électricité liée à la climatisation. Ils vont aussi réduire la capacité du réseau électrique de plusieurs manières, a indiqué Andrea Staid, ingénieure environnementale à l’Institut de recherche sur l’électricité (ERPI), une ONBL américaine.

Parmi les problèmes : la baisse de capacité des batteries à cause de la chaleur, ou alors la climatisation nécessaire pour les garder au froid, l’efficacité moins grande des transformateurs du réseau électrique, l’allongement des fils électriques soumis à des courants proches de leur capacité vu l’augmentation de la demande, et la difficulté de refroidir les centrales nucléaires. En 2003, la moitié des centrales nucléaires françaises avait temporairement été hors d’usage à cause de la canicule.